Electrisés (L’Abri de jardin) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans ce dernier niveau du premier chapitre de It Takes Two, Electrisés. Après vous être battus contre une caisse à outils maléfique, vous voilà professionnels des rails puisqu’il vous faudra faire preuve de votre sens du ride dans ce niveau.

Le rider sachant rider

Une fois en possession de vos moyens, dirigez-vous vers les rails devant vous et appuyez sur la touche affichée. Il vous faudra parfois sauter, parfois changer de rail, le tout pour éviter plusieurs obstacles ou électricité sur votre route. Suivez les rails jusqu’à arriver au bout du premier morceau.

Une fois sur la terre ferme, repérez le ventilateur et les deux points verts lumineux. Il va falloir éteindre le ventilateur. Pour cela, empruntez chacun un des rails situés à droite. Au bout de chaque rail se trouve un interrupteur, qu’il vous faudra appuyer sur la touche affichée dans le même laps de temps pour que les deux points verts s’éteignent en même temps et stoppent le ventilateur.

Ceci fait, passez dans l’ouverture et suivez les rails se présentant à vous. Prenez chacun un rail et activez les interrupteurs en même temps pour éteindre les 2 ventilateurs qui se présentent à vous sous peine de finir découpés en rondelles. Puis, poursuivez votre parcours sur vos rails. Vous passerez sur des roues de vélo et vous finirez votre épopée sur une sorte de pelle métallique sur laquelle il vous faudra faire une attaque au sol coordonnée pour descendre.

S’en suit une longue cinématique d’un dialogue avec une paire de jumelles qui vous montre vos corps dans le monde réel et qui vous permet de vous questionner sur la manière de rompre le charme vous affectant. Cette cinématique va clôturer ce premier chapitre avant de vous laisser profiter de l’extérieur via le chapitre L’Arbre et son premier niveau, De l’air !