Les profondeurs (L’Abri de jardin) – Solution It Takes Two

Ce niveau d’It Takes Two débute juste après avoir triomphé de votre aspirateur qui a péri dans d’atroces circonstances. Vous voilà dans Les profondeurs de votre abri de jardin.

Pour commencer, suivez le tuyau d’aspirateur devant vous en vous accroupissant. Puis suivez les plateformes en évitant les mares grisâtres sur le chemin jusqu’à arriver devant une grille à ouvrir à deux vous menant tout droit à votre fille, qui ne vous voit pas. Vous ferez alors la connaissance de vos deux prochains amis.

Clou et marteau

Votre marteau est mal en point, son marche a disparu. Il aidera désormais May qui en sera équipée et qui pourra s’en servir pour taper tout ce qu’elle souhaite (même Cody) et se surprendre aux clous, clous dont sera équipé Cody de 1 à 3 au fil du niveau et qu’il pourra rappeler façon marteau de Thor.

Une fois que vous reprenez le contrôle de vos personnages, descendez les plateformes sur lesquelles vous êtes et contournez le grillage par la gauche. May doit taper sur le bouton jaune au sol (sans tomber dans le trou se créant) tandis que Cody devra bloquer la plateforme nouvellement créée avec son clou pour pouvoir traverser aisément. Pour cela, visez dans le cercle se positionnant sur la planche de couleur jaune au niveau du trou béant.

Traversez chacun votre tour le tour puis rappelez votre clou. May devra ensuite se suspendre au clou planté dans le mur pour rejoindre la plateforme suivante. Pour poursuivre, faites planter un clou à Cody dans la petite blanche jaune se trouvant au bout de la plateforme, puis progressez. Réitérez l’opération avec la planche suivante et descendez sur la terre ferme pour décrocher un deuxième clou à votre mari.

May, tapez rapidement et plusieurs fois de suite sur le bouton jaune se trouvant au milieu du trou séparant les deux personnages pour faire apparaitre un pont que doit emprunter Cody. Une fois de l’autre côté, repérez les boutons jaunes en contrebas.

Descendez et tapez sur le premier pour faire décoller une plateforme que Cody devra bloquer en tirant un clou dans le cercle présent sous elle. Répétez l’opération avec la plateforme de gauche puis revenez et montez sur ces plateformes afin d’évoluer vers la sortie. Puis, cassez les bouteilles en verre grâce au marteau de May avant d’ouvrir la prochaine porte à deux.

L’adversité collaborative

Vous tombez sur le livre du Dr. Hakim qui vous propose désormais de réaliser divers mini-jeux appelés les défis durant votre aventure, symbolisés par des petits tambourins rouges reconnaissables à leur bruit de clochettes. Totalement facultatifs, ils proposent une petite pause amusante dans l’adversité.

Mini-jeu : Frappe May. Reprenant le concept de Chasse-taupes, il faudra que May tape sur Cody quand il sortira la tête dans un des 4 trous se trouvant sur la structure en carton tandis que Cody devra les éviter. Le premier à 16 points l’emporte.

Une fois le mini-jeu terminé, reprenez votre route en sautant sur les rouages. Une fois de l’autre côté, faites lever le rouage en plantant un clou permettant aux deux personnages de passer. Vous pénétrez dans une pièce où vous devrez évoluer en plusieurs temps.

D’abord, May devra poursuivre sur les clous plantés par Cody dans les 2 planches jaunes situées sur le mur de droite en rentrant. Une fois de l’autre côté, May doit descendre et taper avec son marteau sur le bouton jaune se trouvant à proximité. Cody, lui, doit se trouver sur la petite plateforme carrée se soulevant sous l’impact du marteau pour atterrir en hauteur.

De là, sautez sur la plateforme qui fait office de balance pour ouvrir la porte vous permettant de rejoindre May plus loin en la bloquant à son sommet. Puis, bloquez le rouage, traversez et récupérez vos clous.

Dans la salle suivante, la vue va finir par changer de position pour couper l’écran de manière horizontale pour vous permettre de progresser. Au passage, relevez le mini-jeu en empruntant le chemin sur la droite.

Mini-jeu : Roue des interrupteurs. Le but est que May utilise son impulsion pour taper sur le plus d’interrupteurs possibles apparaissant au hasard sur une cible tandis que Cody, en hauteur, doit tirer des clous sur ces interrupteurs le plus vite possible. Le premier à 15 points l’emporte.

Si vous avez suivi la route principale, vous devez vous trouver face à une planche jaune où il vous faudra planter un clou pour que May puisse traverser. Ensuite, activez l’interrupteur pour lancer les mécanismes. Procédez comme suit :

Plantez un clou quand la plateforme est proche de May. Attendre que les roues dentelées soient relevées pour relâcher la plateforme et la replanter en suivant.

Bloquez la plateforme suivante quand elle est à proximité de May, puis sauter sur celle-ci.

Récupérez vos clous et allez taper sur le bouton jaune en bout de course. En montant, il faut que Cody plante un clou sur la planche jaune mouvante. Une fois à portée de main, May doit s’y élancer pour se balancer sur le clou.

Rejoindre la plateforme de droite et montez à gauche. Récupérez votre clou et lancez-le sur la roue tournante. May doit s’y agripper et Cody lancer un deuxième clou sur la deuxième roue de manière à ce que May s’y attèle d’emblée sans tomber dans les roues dentées. Une fois sur cette deuxième roue, May doit sauter et dasher pour rejoindre une pente glissante et la fin de la zone.

Une fois en bas, May, tapez sur le bouton, jaune pour faire décoller Cody de l’autre côté. Puis, déplantez le clou qui viendra retrouver l’attirail de Cody. May, grimpez sur la plateforme désormais disponible et trouver un autre bouton jaune. Cody, courrez quand les disques s’éloignent pour rejoindre la plateforme qui vous fera sauter au bout du couloir. Le timing sera très important.

Puis, rejoindre la prochaine zone. Pour triompher, procédez comme suit (en suivant les numéros sur l’image ci-dessus, vert pour planter un clou et rouge pour le déplanter) :

Plantez deux clous sur les plateformes du bas (étapes 1 et 2).

Déplantez le premier clou (étape 3).

Plantez un clou sur le mur de gauche et immédiatement après sur le mur à sa droite (étapes 4 et 5).

Pendant que May reste en mouvement, Cody, déplantez le deuxième clou posé au début (étape 6) et plantez-le sur la plateforme juste au-dessus (étape 7).

Déplantez le clou du mur vertical de droite pour que May puisse accéder à la plateforme nouvellement bloquée (étape 8).

Là, déplantez le clou du mur vertical de gauche (étape 9) et plantez-le sur la plateforme au-dessus de celle où May se trouve (étape 10).

Plantez un clou sur le mur vertical de droite (étape 11) et sautez pour rejoindre la plateforme supérieure. Déplantez les deux clous se trouvant en dessous (étape 12 et 13) et plantez-les sur les dernières plateformes à parcourir (étapes 14 et 15).

Ouf ! Une fois en haut, May doit descendre et casser les bouteilles bloquant le passage à Cody. Puis, remontez et poursuivez dans le couloir disponible en cassant d’autres bouteilles. Puis, tentez d’ouvrir la caisse à outils à deux pour déclencher une phase d’évitement et de plateforme.

La caisse à outils enverra des clous qui tomberont du sol. Si vous vous faites avoir, appuyez sur la touche affichée pour vous libérer rapidement. Leur ombre apparait avant qu’ils ne tombent donc méfiez-vous. Suivez les plateformes en tenant compte du rythme des plateformes mouvantes. Une fois au pont, May, tapez sur le bouton en continu pour laisser le temps de traverser à Cody puis allez-y vous aussi, vous avez le temps en courant.

Suivez les plateformes jusqu’à planter un clou pour libérer une plateforme vous permettant d’avancer. Sur la plateforme suivante, évitez les dents acérées et les clous et rejoignez le bouton jaune pour lever une plateforme qu’il vous faudra planter pour progresser tous les deux. En haut, cassez les bouteilles, puis bloquez la dernière plateforme métallique après avoir tapé sur le bouton jaune. Montez pour accéder au combat contre la caisse à outils, le deuxième boss du jeu.

Une clé de 12 s’il te plaît

Il vous faudra faire preuve de beaucoup d’évitement dans cette partie du jeu. D’abord, évitez son bras droit qui va balayer la zone juste après l’avoir plié devant elle. Sautez par dessus et une fois en bout de course, il faudra que Cody bloque le bras en plantant un clou au niveau de son « avant-bras ». Là, plantez deux autres clous sur les zones dédiées sur le bras de la caisse afin que May s’y accroche et rejoigne les deux cadenas du côté droit de la caisse.

Frappez les cadenas pour les casser à tour de rôle en répétant cette séquence de jeu. Une fois le premier cadenas cassé, le combat gagne en rythme avec l’introduction de trous créés par une perceuse à divers endroits, sans compter les chutes de clous. Evitez également les lames tranchantes puis attendez que le bras se présente pour répéter l’opération du début et casser le deuxième cadenas.

Là, vos malheurs continuent. May a réussi a faire tomber une bombe d’aérosol sur le dessus de la caisse. Sur la planche, la caisse à outils va faire valser une sorte de pelle qu’il vous faudra éviter sous peine de « mourir ». Une fois ceci fait, elle va taper une zone où vous vous serez trouvés donc prenez garde à l’ombre. Puis, la pelle va se stabiliser. Cody doit se mettre sur la partie plane tandis que May doit taper sur le bouton jaune.

Une fois en l’air, Cody doit planter des clous dans la bombe d’aérosol. Plusieurs essais seront nécessaires. Au fur et à mesure les trous dans la planche vont s’intensifier, les chutes de clous aussi et c’est sans compter sur la scie circulaire qui coupera des morceaux de planches réduisant le champ de bataille. Surveillez toujours vos arrières.

Une fois que la bombe aura explosé, la caisse à outils jettera l’éponge. Les outils, libérés et ayant récupéré le manche du marteau vous aideront à partir retrouver votre fille en étant envoyé dans les airs grâce à une scie, avant d’être interrompus par Dr. Hakim.

Laissez vivre la cinématique pour passer au dernier niveau du premier chapitre, Electrisés.