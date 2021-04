Mordre la poussière (L’Abri de jardin) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans la suite de notre solution complète de It Takes Two. Vous débutez le deuxième niveau du premier chapitre dans les méandres de votre ancien aspirateur. Vous devrez collaborer pour vous en sortir.

Cody les bons tuyaux

Passez à travers le tuyau d’aspirateur devant vous et poursuivez en sautant de plateforme en plateforme sans tomber dans le liquide grisâtre. Vous vous retrouverez face à un tuyau qui va vous aspirer grâce à son flux d’air. Une fois sortis de l’autre côté, prenez garde de bien atterrir sur une plateforme.

Là, une énigme vous attend. Rien de bien compliqué mais il faut comprendre le mécanisme qui se renouvellera dans ce niveau. D’ailleurs, prenez garde de ne pas aller dans le tuyau de gauche car il vous aspirerait et broierait tout crus.

Un personnage doit se placer sur l’extrémité soufflante du tuyau central et doit garder levé le tuyau en utilisant la commande affichée à l’écran et en le dirigeant vers la plateforme en face de vous, tandis que l’autre personnage doit se faufiler par l’extrémité aspirante du tuyau pour être envoyé dans les airs et atterrir sur cette dite plateforme. Plusieurs essais seront peut-être nécessaires.

Une fois en haut, le personnage chanceux devra faire une attaque au sol pour inverser le flux d’air du tuyau se trouvant dans la mare grisâtre. Puis, sautez vers ce nouveau flux d’air disponible pour arriver sur la plateforme où vous attend votre partenaire.

La suite n’est que plateforme classique jusqu’à rencontrer une structure ronde qui est mouvante sur un lac grisâtre. Sautez au bon moment et finissez votre traversée avec un double-saut + une impulsion.

Dans la salle suivante, la prochaine énigme vous rappellera la précédente. Il vous faut propulser un des deux personnages en l’air en tenant le tuyau relevé. Une fois en haut, appuyez sur le bouton pour inverser le flux d’air. Rebelote, envoyez le personnage sur la plateforme à l’opposée pour de nouveau appuyer sur un bouton et faire apparaître un flux aspirant dans la mare grise. Sautez dedans et suivez les flux d’air.

May… et moi alors ?

Une fois sur la plateforme stable, un des personnages doit pousser le mur à ressort se trouvant à côté du ventilateur. L’autre joueur doit passer et aller dévier le tuyau du ventilateur pour que celui-ci ne cesse de tourner et ainsi libérer le passage au premier joueur.

Là, une énigme vous attend. Il vous faudra être rapide et utiliser l’impulsion pour vous déplacer. Placez un joueur au niveau du premier « trou » d’électricité sur les tuyaux devant vous, il fera office de conducteur. Une fois en place, l’autre joueur doit appuyer sur le bouton pour lancer l’électricité. Une fois le premier personnage électrisé, celui qui a activé le courant doit courir et dasher pour aller combler le second trou dans les tuyaux. Enfin, dès que le premier personnage peut enfin bouger, courrez et utilisez l’impulsion pour rejoindre l’ultime trou avant que l’électricité n’y parvienne.

Cela aura pour effet d’allumer un tuyau d’aspiration. Suivez les flux d’air et atterrissez sur une plateforme où il vous faudra sauter de mur en mur. Suivez le chemin et accroupissez-vous dans le petit tuyau pour débarquer devant d’énormes pales tournantes. Il vous faudra faire preuve de timing pour sauter de pale en pale et vous retrouver sur la terre ferme.

Vous trouverez ensuite un ventilateur mécanique. Un joueur doit se trouver sur le tableau électrique et l’autre doit sauter sur une structure du ventilateur tournant. Le premier joueur doit faire tourner le ventilateur pour faire avancer le second joueur. Une fois en bonne position pour sauter de l’autre côté, le joueur qui était sur le ventilateur devra aller activer un bouton au bout d’un tuyau afin d’activer le ventilateur de manière automatique. Répétez la même opération pour le joueur 2 et arrivez enfin devant la prochaine salle.

Sautez sur les petits trampolines en prenant garde à ne pas tomber car ils bougent quand vous sautez dessus. Une fois devant la prochaine énigme, un joueur doit se placer au niveau de la commande à levier et l’autre à l’extrémité de la boîte où se trouvent 3 flux d’air. La couleur verte indique que vous irez vers le haut et le rouge… vous avez compris. Faites preuve de synchronisation pour inverser les flux d’air au moment où le joueur saute de flux en flux. Vous n’aurez à activer le levier que 2 fois normalement. Une fois de l’autre côté, le premier joueur contourne la boîte pour trouver exactement la même commande et permettre au second joueur de traverser.

Une fois réunis, poursuivez votre route sur les aspirateur volants et dans les conduits en sautant de mur en mur. Vous arrivez devant un tuyau d’aspiration. Un joueur devra soulever le tuyau tandis qu’un autre devra rentrer dedans et être propulsé, comme d’habitude. Activez le bouton sur la plateforme supérieure et faites vous rejoindre par l’autre joueur qui peut désormais emprunter le tuyau seul. Poursuivez, escaladez la tour et empruntez le tuyau d’aspiration pour suivez les flux d’air.

Là, vous trouverez une nouvelle manette pour inverser les flux. Empruntez le premier flux vert puis synchronisez-vous pour passer sur le suivant. Une fois de l’autre côté du grillage, orientez le tuyau pour faire tourner la girouette et permettre d’installer le deuxième joueur sur la plateforme. Centrez-vous et accroupissez-vous pour ne pas tomber en passant dans le petit trou puis rejoignez l’autre joueur.

Pour la suite, un joueur devra se mettre sur la plateforme qui s’élève en sautant sur le bouton rouge. Une fois le joueur ayant pénétré dans le tuyau d’aspiration en face, le premier joueur devra vite courir et soulever le tuyau se trouve au bout de la plateforme afin que le premier joueur atterrisse en face.

Appuyez sur le bouton rouge et suivez chacun votre route. Le premier joueur devra suivre les tuyaux, activer le bouton et attendre l’autre. Une fois le joueur 2 arrivé, il faudra aspirer les fruits en bougeant le tuyau afin qu’ils soient propulsés par l’autre joueur qui lui, lèvera le tuyau pour viser la bouche de l’aspirateur volant.

Une fois celui-ci suffisamment baissé, le personnage le plus proche doit sauter par dessus pour atteindre une structure qu’il devra pousser à l’unisson avec son compère, afin d’ouvrir un ultime portail.

L’aspirateur aspirant

Vous allez devoir combattre l’aspirateur qui en a déjà gros sur la patate. Le combat sera assez rude et il faudra être suffisamment synchronisé et attentif pour y arriver :

D’abord, évitez les obus qu’il enverra sur vos positions respectives, en prenant garde d’essayer de rester le plus central et assez proche de la structure métallique d’où sortiront un tuyau d’aspirateur et une estrade équipée d’un tuyau également.

Une fois les obus lancés, chacun à son poste. Un personnage devra aspirer les obus en se servant du tuyau du bas tandis que l’autre devra monter sur l’estrade et soulever le tuyau pour envoyer les obus vers l’aspirateur qui perdra ainsi de la vie.

Attention à bien attendre d’être prêts pour ne pas envoyer les obus dans le vide mais bien sur l’aspirateur.

En redescendant, faites gaffe aux ondes de choc que l’aspirateur déclenchera en tapant ses tuyaux au sol.

Réitérer l’opération plusieurs fois jusqu’à ce que l’aspirateur change de rythme.

Il vous enverra des sortes de mines par lignes qu’il vous faudra éviter et fuir avant qu’elles n’explosent avant de refaire la même séquence avec les obus.

A un moment, l’aspirateur enverra des tas de détritus par blocs qu’il vous faudra éviter en suivant leurs ombres au sol. Dashez et courrez pour les éviter.

Si jamais l’un de vous meurt, appuyez le plus vite possible sur la touche affichée à l’écran pour réapparaître rapidement. L’autre joueur devra faire attention à ne pas mourir dans cet intervalle sous peine de devoir recommencer le combat entièrement. Autrement dit… mourrez à tour de rôle !

Une fois l’aspirateur suffisamment affaibli, courrez vers ses tuyaux et appuyez de manière répétée sur la touche affichée à l’écran pour achever votre aspirateur d’une manière assez écoeurante. Suivez les cinématiques pour passer au niveau suivant, Les profondeurs.

