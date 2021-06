Dino Land (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Dans la suite de notre solution de It Takes Two, votre épopée en chariot sur rails est interrompue par une grosse tortue bloquant le passage. Vous allez devoir faire appel à un dinosaure robotisé dans le niveau Dino Land.

Attention, Dino !

Pour ce niveau, un personnage prendra les commandes du dinosaure tandis que l’autre devra se frayer un chemin dans le dédale s’offrant à lui.

Pour commencer, saisissez la poignée en forme d’os pour faire descendre la toute première plateforme au début du chemin. Le personnage libre doit aller dessus et se laisser porter jusqu’en haut par le Dino. Vous prenez le contrôle d’une drôle de bête rouge capable de retourner les plateformes sur elles-mêmes juste en sautant.

Depuis la plateforme rouge, sautez pour faire retourner la plateforme où une poignée d’os se trouve un peu plus loin, pour permettre au Dino de vous aider en levant cette plateforme. Puis, sautez de nouveau et progressez, maintenant que le chemin est libre.

Sautez sur la plateforme rouge suivant et postez-vous devant le trou en attendant que le Dino vienne bouger la plateforme suivante et permettre votre progression. De là, sautez pour permettre au Dino d’accéder à l’os de la plateforme suivante. Maintenez l’os dans la gueule du Dino et sautez de nouveau pour retourner la plateforme supérieure.

Progressez et sautez pour permettre l’accès à l’os de la plateforme la plus éloignée. Maintenez l’os en bouche et sautez de nouveau pour faire tourner la plateforme et libérer l’os également. Puis, utilisez toutes les plateformes disponibles pour progresser.

A ce moment, vous perdez votre ami rouge et devrez progresser seuls. Dino, élevez la plateforme surplombant les pics afin de permettre à l’autre de progresser. Sautez vers la gauche et laissez vous glisser le temps que Dino prenne la plateforme la plus à droite pour l’emmener sous vous et permettre de passer les pics suivants.

Suivez le chemin en prenant gare aux pics puis soyez coordonnés pour monter la plateforme suivante tout en montant pour échapper aux pics. Enfin, montez et faites tomber la grosse boule sur la tête de l’animal vous bloquant le chemin depuis le début.

Reprenez votre chariot et poursuivez vers le niveau suivant, A l’abordage !