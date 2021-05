Le Château d’oreillers (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans la solution complète du 3ème chapitre de It Takes Two se situant dans La Chambre de Rose. Votre visite commence à votre arrivée par la fenêtre. Après une longue cinématique, suivez le câble rouge et jaune au sol pour trouver votre chemin dans Le Château d’oreillers, le premier niveau de ce chapitre.

Range ta chambre !

Quelques secondes après votre départ, vous tombez sur le seul mini-jeu du niveau sur une pile d’oreillers sur votre droite.

Frères tankistes. Chaque joueur incarne un petit tank et doit viser celui tank de l’autre joueur. Les contrôles se disposent ainsi : plus vous restez appuyé sur la touche de tir, plus votre tir ira loin. Le premier joueur à perdre ses 3 vies perd.

Poursuivez votre route et éclatez-vous sur les oreillers, à déclencher des effets etc. Vous arrivez devant un écran avec deux manettes de jeu à joystick. Il s’agira de plusieurs mini-jeux à étapes sans être répertorié comme tel dans le jeu puisqu’étant essentiels à votre progression.

Voici les étapes et leur solution sachant que chaque joueur dirige une partie de la solution :

Constituez le mot OVERRIDE en bougeant les syllabes sur l’écran. Placez la partie verte dans le trou de en haut au milieu et la partie rose dans le trou en bas au milieu. Placez les bonhommes dans leur ordre de grandeur (rose à gauche et vert à droite). Placez les « cornes » au niveau de la bouche de la tête de droite pour former le même sourire que sur celui de gauche (le rose à gauche et le vert à droite quand on regarde de face). Enfin, appuyez sur le plus vite possible sur la touche affichée pour éviter le hacking de votre écran. En vain, vous êtes pris au piège et vous vous envolez pour tomber nez à nez avec Cosmobabouin.

Il est temps d’aller faire un tour Dans l’Espace dans le prochain niveau de It Takes Two.