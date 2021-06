La gare (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans La Gare, le prochain niveau de La Chambre de Rose dans It Takes Two. Vous découvrez un monde miniature parfaitement reproduit par Cody et sa fille.

En voiture !

Vous trouvez devant vous un chariot roulant sur les rails du train. Il faudra libérer le passage. Pour cela, trouvez les personnages disséminés dans la zone.

Vous en trouverez un juste en face de vous, sur le toit d’une petite maison à côté de la plateforme ronde rouge au sol. Vous trouverez un autre personnage plus loin sur les toits en passant par les trampolines et en ridant sur les guirlandes. Vous trouverez le dernier sur les hauteurs en prenant à droite depuis l’entrée de la gare. Redescendez et ramenez les personnages proche du centre.

Placez le personnage avec un casque rouge sur la plus petite plateforme pour faire tourner le premier engrenage.

Placez les deux autres personnages sans accessoires l’un en face de l’autre sur les deux plateformes maintenant face à face.

La cabane de péage maintenant ouverte, placez le contrôleur avec son sifflet rouge à sa place pour ouvrir la barrière.

Conduisez le chariot jusqu’au prochain stop, Dino Land.