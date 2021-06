Dans l’Espace (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Dans cette suite de la solution de It Takes Two, vous venez de rencontrer le Cosmobabouin. Ce niveau prendra place dans un monde où vos personnages se retrouvent en possession de pouvoirs dans l’Espace. Suivez le guide.

Super-gadgets

Vous récupérez des bottes anti-gravité pour May et une télécommande permettant à Cody de devenir minuscule ou au contraire géant. Pour avancer, May doit suivre les rampes jaunes à disposition. Une fois au plafond, tirer sur la poignée pour légèrement faire lever la porte en feu.

Cody, réduisez de taille et passez par la petite ouverture avant de récupérer votre taille normale. Le temps que May redescende, utilisez votre taille géante pour écraser le gros bouton rouge et faire lever le pont devant vous.

Vous vous retrouvez face à un robot un peu cassé. Vous en rencontrerez plusieurs dans le niveau. Ici, il vous faut utiliser votre petite taille pour rentrer dans le robot par un de ses bras et remettre la pile en place pendant que May active l’interrupteur sur le ventre du robot.

Cela aura pour effet d’activer un ascenseur gravitationnel. A mi chemin entre le rez-de-chaussée et le premier étage se trouve un premier mini-jeu.

Sortie spatiale. Empruntez le portail et activez les poignées de part et d’autre de la structure centrale. Le but est de sauter sur le maximum de cubes volants pour les afficher dans votre couleur. Le premier personnage à avoir le plus de cubes de sa couleur à la fin du temps imparti l’emporte.

Montez à l’étage supérieur pour trouver le premier hub de ce niveau, car contenant plusieurs portails qu’il vous faudra emprunter.

My name is Hub

Chacun des portails disposés ici devra donc être visité et terminé pour avancer dans l’histoire principale. Empruntez celui que vous voulez, nous les nommerons par couleur pour plus de facilité.

Portail rouge

Sautez sur le rail devant vous et sur la planète aux anneaux se présentant en suivant. Reprenez les rails jusqu’à une plateforme fixe. Là, il faudra que May monte sur les planètes afin de rejoindre une rouge pouvant être bougée. Cody, utilisez votre taille géante pour la frapper et permettre à May de rejoindre la seconde boule accrochée à une corde. Répétez l’opération pour rejoindre la rampe jaune en face de vous.

May, suivez la rampe et utilisez votre attaque au sol sur les boutons rouges pour permettre à Cody de grimper sur les casiers s’ouvrant alors en quinconce, une fois à gauche, une fois à droite. Une fois en haut, introduisez-vous dans le robot et réparez-le comme précédemment une fois que May ait emprunté le chemin précédent pour activer la poignée.

Cela allumera les étoiles sur le portail qui vous a emmené ici et vous téléportera automatiquement devant lui. Sortez et poursuivez vers un autre portail.

Portail vert

Il s’agit d’un niveau en 2D. Utilisez le saut entre murs et l’anti-gravité de May pour activer ensemble les poignées de la plateforme mouvante. Il vous faudra sauter par dessus les lasers rouges pour ne pas être dissous. Une fois au niveau des serpentins, il vous faudra vous aider mutuellement. Cody, faites une attaque charge au sol sur le premier pour permettre à May de sauter sur le second qui vous permettra de passer au troisième de la même façon.

Une fois en haut, Cody, répétez l’opération et poursuivez en réduisant de taille. Cody, utilisez l’attaque au sol pour faire tourner la plateforme et envoyer May sur le plafond. Ensuite, utilisez la taille de géant de Cody pour faire tourner la roue tandis que May devra se préparer à sauter au bon moment. Tournez jusqu’à atteindre la fin du troisième bloc à droite puis lâchez tout. May, sautez sur le côté pour échapper aux lasers.

Poussez le mur suivant et utilisez la charge au sol de May pour briser la tasse et permettre de progresser. Cody, réduisez de taille et utilisez le nouvel outil pour saisir May au passage qui devra utiliser son grappin pour vous rejoindre. Puis, sautez tous les deux sur les anneaux suivants et tournoyez sur vous-même pour avancer. Répétez l’opération plusieurs fois afin de trouver le robot à réparer. Puis, sortez du portail.

Portail violet

Il faudra faire preuve de communication ici. D’abord passez le premier trou en montant sur la boule d’énergie devant vous. Une fois de l’autre côté, Cody, grandissez et préparez-vous à pousser la boule. May, utilisez les bouées pour vous hisser sur la boule et restez la plus stable possible tandis que la boule devra rejoindre le mur bloquant le passage plus loin.

Une fois devant le mur, sautez dessus et ouvrez-le avant de retourner sur la boule. Si vous tombez, des bouées se trouvent non loin. Poursuivez ainsi jusqu’à la dernière plateforme en hauteur. Utilisez vos bottes et prenez la caisse pour la faire descendre et rejoindre Cody qui attend en bas.

Cody, réduisez de taille et montez sur la caisse pour rejoindre le côté du robot. Retrouvez votre taille, sautez puis réduisez pour rentrer dans le robot et le réparer comme les autres.

Une fois sortis, activez en même temps les volants désormais libérés pour vous permettre de monter à l’étage suivant.

2ème étage s’il vous plait

Là, vous attendent de nouveau 3 portails avec chacun son gameplay dédié. Il vous faudra tous les réussir pour triompher.

Portail bleu

Ce portail contient quelques énigmes un peu retors mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là vous pour guider. Avancez et passez les bouées rebondissantes. Une catapulte se dresse devant vous. Voici comment procéder :

Cody, faites sautez May pour la faire atterrir sur la plateforme à ressorts, puis placez- vous sur la gauche de la catapulte.

Depuis en haut, May sautez sur la catapulte pour faire décoller Cody. Une fois en haut, grandissez pour baisser complètement la plateforme et permettre à May de monter.

Diminuez complètement de taille pour faire lever la plateforme et faire avancer May avant de monter vous-même après avoir retrouvé votre taille.

Poursuivez en utilisant vos pouvoirs respectifs puis faites d’abord sauter Cody vers les anneaux à grappin. Quand chacun est prêt à poursuivre, Cody, sautez pour ouvrir l’anneau de May et ainsi de suite. A la fin, réparez le robot pour poursuivre.

Portail gris

Vous débuterez ce casse-tête devant un flipper géant. Cody, rentrez dedans par la petite porte tandis que May, positionnez-vous diriger le lanceur. Déplacez-vous vers la droite pour éviter les têtes d’extraterrestre et Cody, abaissez les premiers murs.

Une fois lancé, Cody, abaissez les murs se dressant devant vous et dirigez-vous pour vous faufiler à travers la porte du fond. Vous libérez la suite du niveau.

May, diriez-vous vers la rampe anti-gravité tandis que Cody, montez sur la droite pour rejoindre le parapluie rouge. Dirigez le flux anti-gravité vers May et emmenez-la vers la plateforme située en hauteur.

May, suivez les rampes et montez en sautant de mur en mur. Puis, placez-vous sur le bouton afin de permettre à Cody de monter à son tour. Rejoignez ensuite le robot et réparez -le.

Portail orange

Dans ce niveau, vous devrez retrouver 9 petits éclairs disséminés un peu partout afin de ramener l’électricité de la droite vers la gauche du robot. Certains d’entre eux sont déjà présents sur place.

Voici la solution pour les chemins de gauche à droite sachant que certains ne sont disponibles que pour un personnage :

Sautez quand les plateformes sont stables et prenez garde à leurs mouvements autant à l’aller qu’au retour. L’éclair se trouve au bout.

Utilisez la rampe anti-gravité avec May pour vous positionner devant une énorme cloche en verre. Cody, utilisez votre taille géante pour sauter sur le gros bouton rouge situé en plein milieu du décor. Récupérez l’éclair libéré et répétez l’opération pour sortir.

Au fond à gauche, utilisez le poids de May et la petite taille de Cody de part et d’autre de la balance pour permettre à Cody de rentrer dans la petite ouverture puis dans la fusée ascenseur. L’éclair se trouve en haut.

Au fond à droite, utilisez le poids de Cody géant pour emmener May tout en haut et récupérer un éclair.

Utilisez la petite taille de Cody pour passer à travers les tuyaux et éviter les hélices afin de trouver un éclair au bout.

Utilisez les rails à disposition pour récupérer l’éclair au bout de ceux-ci.

Placez les éclairs à égale distance pour former une chaine d’électricité et redonner du courant au robot avant de le réparer.

Cosmobabouin vous attend

Ressortez et tournez les 2 manivelles afin d’enclencher le flux d’air et pouvoir monter au niveau au-dessus. Vous tomberez sur un petit casse-tête :

Un personnage doit sauter sur le bouton le plus à gauche situé dans le trou pour pouvoir aligner les tuyaux. Restez sur le bouton.

L’autre personnage doit alors sauter sur l’autre bouton dans le trou pour faire de même. Il est important de ne pas faire bouger le premier pendant ce temps.

May, positionnez-vous sur l’interrupteur sortant du sol et Cody, réduisez de taille et montez aligner la pile sortie de son socle pour déclencher une cinématique.

Vous allez devoir combattre Cosmobabouin dans un combat en 3 phases. Un conseil, évitez à tout prix ses faisceaux laser.

Tout d’abord, fuyez le faisceau vous poursuivant sans hâte. Dès qu’une plateforme lumineuse s’active au sol, l’autre personnage doit s’y précipiter avant de la faire s’élever. L’autre personnage doit emmener le faisceau laser vers celui-ci pour le faire exploser et infliger des dégâts au babouin.

Répétez l’opération 2 fois avec une petite variante pour la troisième plateforme qui vous demandera d’utiliser les bottes de May pour élever le rayon pour atteindre la plateforme à viser située un peu plus haut que les autres.

Puis, une fois le babouin touché, Cody devra utiliser sa taille géante pour l’immobiliser et permettre à May d’arracher son viseur laser situé en dessous. La suite du combat commence.

Evitez à tout prix les roquettes qu’il vous lancera. Cela sera assez dur alors bougez en permanence et esquivez en roulant pour vous en échapper. Une fois les roquettes posées à terre, montez dessus et dirigez-vous vers le babouin pour lui infliger des dégâts. Faites ceci 4 fois en tout pour amorcer la fin du combat.

Une phase de gameplay asymétrique se profile devant vous. Cody devra utiliser sa petite taille pour rentrer dans le vaisseau du babouin et parvenir au bouton d’éjection dans une phase de plateforme classique tandis que May devra éviter les lasers tournant ainsi que les charge au sol du babouin qui se multiplient au fil du temps.

Une fois le babouin éjecté de son vaisseau, May s’en empare et s’engage dans une course poursuite. May devra diriger le vaisseau tandis que Cody devra diriger les roquettes grâce à une vision radar. Vous verrez sur l’écran la position du babouin alors tâchez de le suivre au plus près pour l’anéantir le plus vite possible.

Regardez la cinématique pour découvrir que votre chemin dans It Takes Two sera encore long. Que diriez-vous de laisser jouer votre âme d’enfant ? Place à l’étonnant niveau de La marelle.