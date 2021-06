La Reine (La chambre de Rose) – Solution It Takes Two

Bienvenue dans la dernière partie de l’immense chapitre consacré à La Chambre de Rose dans It Takes Two, puis c’est l’heure de votre rencontre avec La Reine.

Majesté, tu ne te mouches pas du coude

Vous interrompez Cutie l’éléphante en plein préparatifs de gouter. En discutant avec elle, vous vous rendez compte qu’il s’agit véritablement d’une très gentille peluche mais votre besoin de la tuer pour faire pleurer votre fille est plus grande et vous vous mettez à la poursuivre.

La cinématique s’achève lorsque vous devez prendre le contrôle d’une de ces machines à attraper les peluches que l’on retrouve dans les fêtes foraines. Coordonnez-vous pour faire bouger la pince et faire descendre celle-ci dès que vous vous trouvez au-dessus de la peluche. Attention celle-ci court et empreinte différents chemins.

Une fois la peluche bloquée dans la trappe de la machine, allez tirer en même temps sur elle pour la déloger. S’en suis une séquence de QTE où vous devrez simplement appuyer rapidement sur la même touche pendant plusieurs secondes où nous vous laisserons le dénouement (glauque) de cette séquence.

Profitez de la longue cinématique qui vous en apprend plus sur la suite de votre chemin à parcourir et rejoignez le prochain chapitre dans La pendule à coucou familiale et son premier niveau, Les portes du temps.