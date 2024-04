Hazelight Studios : Le prochain jeu des créateurs de It Takes Two pourrait être révélé cette année

Après tout, il était temps. Voilà trois ans que It Takes Two est sorti et même si Hazelight Studios doit se concentrer sur les futures adaptations de ce jeu sur petit ou grand écran, on se doute qu’un autre titre est en préparation depuis quelques années.

En novembre 2024, le studio va fêter ses dix ans d’existence, et il nous le rappelle avec un tweet. Il précise dans la foulée qu’il nous révélera prochainement des choses à propos de ce que les développeurs fabriquent, et ce quelque part durant cette année. Naturellement, on pense au Summer Game Fest ou à toute autre émission présentée par Geoff Keighley. Lui et Josef Fares (fondateur du studio) sont de grands amis et les titres du studio ont souvent été mis en avant lors des Game Awards. De quoi nous laisser penser que le prochain jeu de Hazelight sera dévoilé lors de l’une de ces émissions.

In November we’re celebrating the 10th anniversary of Hazelight! 🥳

Damn it’s nostalgic looking back at Josef accepting a Bafta for Brothers – A Tale of Two Sons back in March 2014. 🥹

The crazy success of that game is why he founded Hazelight soon after!

Sure, we got new (real… pic.twitter.com/XNLNjyvR51

— Hazelight Studios (@HazelightGames) April 15, 2024