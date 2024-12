Le prochain jeu de Hazelight Studios (It Takes Two) sera annoncé lors des Game Awards à venir

Josef Fares est en quelque sorte devenu un meme ambulant pour les Game Awards. Avec son langage cru et sa personnalité exubérante, il a su marquer les différentes éditions dans lesquelles il est apparu, tout en récoltant au passage de nombreuses statuettes pour ses jeux dont la plus prestigieuse en 2021, année durant laquelle It Takes Two a été sacré meilleur jeu. De la même manière que Hideo Kojima, l’autre grand ami de Geoff Keighley (présentateur des Game Awards), on s’attend naturellement à sa présence lors de chaque édition des Game Awards, et cette année, il a bien répondu présent, avec quelque chose en plus dans sa besace.