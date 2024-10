It Takes Two : Le jeu d’aventure coopératif de Hazelight Studios (Josef Fares) franchit la barre symbolique des 20 millions de ventes

Le GOTY 2021 se vend toujours aussi bien

Commercialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series depuis mars 2021 ainsi que sur Nintendo Switch depuis novembre 2022, il s’agit d’une performance particulièrement impressionnante pour ce titre. Outre le fait qu’atteindre de tels chiffres n’est pas donné à tout le monde sur le marché ces dernières années, cela signifie également qu’il a enregistré plus de quatre millions de ventes supplémentaires en seulement quelques mois. Plutôt pas mal pour un jeu sorti il y a plus de trois ans, non ? Croisons les doigts pour que la future adaptation en film en préparation chez Amazon connaisse un aussi gros succès (et si elle le mérite bien entendu !).

#ItTakesTwo HAS SOLD OVER 20 MILLION!!! You’re the best fans in the world, how you have embraced our game is blowing our minds! ❤️ We’re so grateful to every one of the millions upon millions who have enjoyed their time with Cody and May 😍 pic.twitter.com/wBI20lJBjq — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 16, 2024

Pour rappel, It Takes Two nous invite à suivre le récit de deux personnages, Cody et May. Sur le point de divorcer, ces deux adultes sont transformés en minuscules poupées de cire suite à un sortilège lancé par leur fille Rose qui souffre aussi de cette situation sans qu’ils s’en doutent. Pour espérer retrouver leur taille normale, les parents vont devoir mettre leurs différends et rancunes de côté tout au long d’un périple touchant, drôle et surtout semé de défis et d’embûches. Pour en apprendre davantage sur cette production, n’hésitez pas à consulter notre test dédié et notre avis sur sa version Switch.