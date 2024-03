It Takes Two s’est écoulé à 16 millions d’exemplaires

L’année dernière, le jeu passait un cap important en affichant 10 millions d’unités vendues, en seulement deux ans. Aujourd’hui, alors même qu’il est apparu dans différents services d’abonnement, It Takes Two a célébré son troisième anniversaire en affichant un total de 16 millions de copies écoulées, rien que ça. Vendre 6 millions d’unités en plus sur la seule troisième année est assez rare pour être souligné, et ce même si le jeu a eu droit à d’importantes promotions avec des prix cassés.

Si les comptes sont bons, se sont donc minimum 32 millions de personnes qui ont joué au jeu, puisqu’il est nécessaire d’être deux pour en profiter (mais une seule copie du titre est requise). Et ça, c’est sans prendre en compte celles et ceux qui ont découvert cette expérience via un abonnement. On comprend maintenant pourquoi Amazon a décidé de se jeter sur le projet d’une adaptation en film pour cette licence.

Today is not only the three year anniversary for #ItTakesTwo…

The game has now sold over 16 MILLION units!!! 🤯

Mind-blowing that over 30 million fans have now played it, love you all so much ❤️

What a way to start off a very exciting year… 👀 pic.twitter.com/nQCnDQTQa0

— Hazelight Studios (@HazelightGames) March 26, 2024