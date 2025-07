Le PDG de Zynga revient sur l’échec de Star Wars Hunters, qu’il ne qualifie pas vraiment en tant que tel

Moins de jeux à licence chez Zynga à l’avenir

Dans une interview accordée à Christopher Dring sur The Game Business, le PDG de Zynga est revenu sur ce qui n’a pas fonctionné pour Star Wars Hunters, en déclarant d’abord que c‘est bien le modèle économique (qui était du free-to-play) qui a causé l’arrêt des serveurs, l’éditeur n’ayant pas réussi à générer assez rentabilité :

« Nous avons bâti une base technologique solide et un jeu amusant. Le problème, c’est que ce n’était pas rentable. Nous n’arrivions pas à générer des revenus organiques grâce à la licence. Nous avons rencontré des difficultés pour expérimenter avec la licence. Pouvions-nous jouer avec Dark Vador ou non ? Ce genre de choses. Nous avons finalement créé un jeu multiplateforme sur Switch et mobile qui fonctionnait parfaitement. C’était amusant. Mais il n’a pas suscité d’engagement à long terme. Et ce n’était pas une activité rentable. »

Pour autant, toute cette expérience n’est pas vue comme étant perdue :

« L’un des problèmes que l’on rencontre en gérant un studio, c’est qu’on rate parfois le premier projet. Mais c’est une précieuse leçon. On apprend à connaître le marché, on apprend aussi à connaître son équipe, et on a souvent d’excellents développeurs et une base technique solide, mais on a pas encore la bonne réception commerciale… alors on étudie une autre idée dans ce domaine. Le marché des jeux de tir sur mobile est très vaste et en pleine croissance, et nous aimerions en être. Nous disposons désormais d’un savoir technique avec le moteur Unreal, avec d’excellents développeurs et designers… Il s’agit maintenant de tirer les leçons de Star Wars Hunters et de les appliquer à une autre licence. »