It Takes Two | Guide complet

Après le narratif A Way Out et l’émouvant Brothers : A Tale of Two Sons, Josef Fares, fondateur du studio Hazelight Studios nous propose It Takes Two, son tout nouveau bébé obligatoirement coopératif, à deux joueurs mettant en scène Cody et May, un couple qui bât de l’aile et qui va traverser différentes épreuves pour tenter de se rabibocher. Une multitude de situations cocasses et abracadabrantesques attendent les héros qui devront se soutenir pour avancer ensemble.

Guide It Takes Two

Vous retrouverez dans cette partie de notre guide de nombreux articles qui vous aideront dans votre progression. Grâce à notre guide complet, vous pourrez ainsi consulter la solution complète de l’histoire de It Takes Two ainsi que nos astuces pour passer les différents boss disponibles en jeu. Cette section sera régulièrement mise à jour après la sortie du jeu pour centraliser l’ensemble de nos guides.

FAQ (Foire aux questions)

De quoi parle It Takes Two ?

Si vous n’avez pas lu notre aperçu du jeu, sachez que le titre du studio suédois vous proposera d’incarner deux personnages, Cody et May, transformés en poupées par un sortilège, et qui devront se supporter et se soutenir pour traverser différentes épreuves au sein de leur maison et de leur propriété.

Le jeu mettra les personnages dans diverses situations où gameplay asymétrique et narration se mêlent dans un rythme effréné où la précision et le timing seront primordiaux.

Quand sort le jeu et sur quelles plateformes ?

It Takes Two, le nouveau jeu de Josef Fares, sera disponible le 26 mars 2021 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il sera bien entendu disponible en rétrocompatibilité sur la PlayStation 5 et les Xbox Series X|S sans amélioration significative annoncée à ce jour.

Ai-je besoin d’acheter deux copies pour jouer en coopération ?

C’est une des particularités de It Takes Two. Le jeu se jouant exclusivement en coopération locale hors ligne ou connectée, Electronic Arts déploie de nouveau son dispositif de Pass Ami qui vous permettra, en achetant une seule copie du jeu de faire bénéficier un autre joueur du jeu pour vous accompagner dans votre aventure gratuitement (que ce soit en ligne ou en local).

Vous trouverez toutes les informations nécessaires à cette fonctionnalité sur le site officiel du jeu. Attention cependant à Steam qui propose une variante quasi-identique. Le jeu est cross-génération mais ne fonctionne cependant pas entre deux constructeurs différents.

It Takes Two peut-il être joué en écran splitté ?

Si vous n’êtes pas adepte des jeux en coopération, ce terme ne vous sera qu’étranger. It Takes Two nécessitant deux joueurs connectés en permanence sur la même partie, la quasi-totalité de l’histoire se déroulé en écran scindé en deux parties, chacune d’entres elles affichant la progression d’un des protagonistes.

Ce n’est que lors des phases de cinématiques que l’action prend place en plein écran avant de se couper de nouveau ensuite. Cela permet notamment aux personnages d’évoluer à leur guise sans nécessairement attendre sa moitié occupée ailleurs.

Le game-over est-il présent ?

Pas vraiment. Dans It Takes Two, vous pouvez perdre un combat contre un boss et ainsi disparaitre quelques secondes de l’écran avant de réapparaître après avoir appuyé rapidement sur une touche. Si les deux joueurs « meurent » en même temps, le combat se réinitialise et il faut recommencer.

Les joueurs réapparaissent également non loin de leur lieu de mort en cas de chute, les points de sauvegarde semblant nombreux. Un jeu qui semble accessible donc au plus grand nombre avec une patte graphique faisant penser aux plus chatoyants des longs-métrages Pixar.

Quelle est la durée de vie de It Takes Two ?

Lors d’une présentation dédiée au jeu, Josef Fares, son créateur a indiqué que le jeu possèderait une durée de vie équivalente à 15h de jeu. Un temps qu’il estime largement suffisant compte tenu du nombre de joueurs et joueuses ne terminant jamais leurs jeux et surtout en prenant en compte la rejouabilité en inversant les rôles des deux protagonistes.

Il faudra par nous-même nous forger un opinion sur ce chiffre avancé, d’autant plus que plus de 25 mini-jeux seront également proposés au cours de l’aventure.

Quelles sont les configurations PC requises ?

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 8.1 64 bits ou Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD Ryzen 3 1300X

Processeur (Intel) : Intel Core i5 3570K

RAM : 16 Go

Carte graphique (AMD) : AMD R9 290X

Carte graphique (NVIDIA) : NVIDIA GTX 980

DirectX : carte vidéo compatible 11 ou équivalente

Connexion en ligne requise (mode en ligne) : Connexion internet 256 Ko/s ou plus rapide

Disque dur : 50 Go d’espace disponible

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 8.1 64 bits ou Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) : AMD FX 6100

Processeur (Intel) : Intel Core i3-2100T

RAM : 8 Go

Carte graphique (AMD) : AMD R7 260X

Carte graphique (NVIDIA) : NVIDIA GTX 660

DirectX : carte vidéo compatible 11 ou équivalente

Connexion en ligne requise (mode en ligne) : Connexion internet 256 Ko/s ou plus rapide

Disque dur : 50 Go d’espace disponible

Trailer de gameplay

Où trouver It Takes Two au meilleur prix ?

 

Voici un tableau récapitulatif des offres concernant It Takes Two sur les différentes boutiques en ligne. On note que le jeu est vendu un peu partout à 39,99 €. Le prix de chaque boutique est actualisé en temps réel.

