Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 mai (Mixtape, Dead as Disco, Farever…)

Les sorties de la semaine

Pour cette première semaine du mois de mai, qui est relativement calme, place à de nombreux jeux indépendants qui auront ici de la place pour briller. On commence par Mixtape, qui nous promet un roadtrip musical autour d’adolescents qui s’apprêtent à passer à l’âge adulte, tandis que Dead as Disco (en accès anticipé) continuera à donner le rythme en musique, mais cette fois-ci, par la bagarre. On notera également l’arrivée de Farever en accès anticipé, un action-RPG français développé par Shiro Games, qui est jouable aussi bien en solo qu’avec des amis.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

4 mai

5 mai

6 mai

Farever (PC, accès anticipé)

HYPNOS (PC, accès anticipé)

7 mai