Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 mai (Mixtape, Dead as Disco, Farever…)
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Rédigé par Jordan
Le mois de mai vient tout juste de commencer et il ne sera pas de tout repos. S’il faudra plutôt attendre la deuxième moitié du mois pour voir débarquer de grosses sorties très attendues, quelques jeux sont à surveiller durant cette première semaine.
Les sorties de la semaine
Pour cette première semaine du mois de mai, qui est relativement calme, place à de nombreux jeux indépendants qui auront ici de la place pour briller. On commence par Mixtape, qui nous promet un roadtrip musical autour d’adolescents qui s’apprêtent à passer à l’âge adulte, tandis que Dead as Disco (en accès anticipé) continuera à donner le rythme en musique, mais cette fois-ci, par la bagarre. On notera également l’arrivée de Farever en accès anticipé, un action-RPG français développé par Shiro Games, qui est jouable aussi bien en solo qu’avec des amis.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
4 mai
- Prime Monster (PC)
5 mai
- Motorslice (PC, PS5, Xbox Series)
- Dead As Disco (PC, accès anticipé)
- Wax Heads (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
6 mai
7 mai
- WILL: Follow The Light (PC, PS5, Xbox Series)
- Mixtape (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Alabaster Dawn (PC, accès anticipé)
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