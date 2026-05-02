Crimson Desert publie un nouveau patch permettant entre autres de rejouer des boss et de réinitialiser des bases

Toutes les informations du patch 1.05 de Crimson Desert

Celles et ceux qui ont joué à Crimson Desert durant ses premiers jours de commercialisation auront pu témoigner du fait que la partie combat ne représentait pas forcément celle qui était la plus réussie du jeu. Entre le ciblage peu ergonomique et une caméra capable de faire nimporte quoi, les combats de boss, moments clés de l’aventure, s’en retrouvaient gâchés. Et à la suite de modifications effectuées au fil des semaines sur cet aspect du gameplay, Pearl Abyss va nous permettre de rejouer ces combats de boss, grâce à un patch 1.05.00.

Un ajout intéressant pour qui veut réaffronter dans de meilleures conditions un boss déjà battu, tester d’autres builds ou encore performer. Cette fonctionnalité s’accompagne également du système de Re-blocus, destiné remplir à nouveau d’ennemis des bases déjà libérées. Un gros soulagement pour celles et ceux ayant du mal à boucler les défis d’artefact abyssal scellé après avoir nettoyé toute la map. Bien entendu, une pléthore de correctifs et ajouts supplémentaires sont de la partie.

Voici le détail complet du patch 1.05.00 :

Contenus Le contenu Revanche a été ajouté. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) Les puissants Boss que vous avez rencontrés à travers Crimson Desert attendent à nouveau votre défi. Vous pouvez désormais prendre votre revanche contre le boss de votre choix à tout moment, tester votre puissance actuelle, et perfectionner votre propre style de combat grâce à diverses tactiques. En éclairant avec votre lanterne l’endroit où vous avez combattu un boss, vous pouvez lire son Fragment de mémoire et entamer une revanche avec le boss. À partir du moment où vous vainquez un boss pour la première fois, son Fragment de mémoire est activé. L’emplacement du Fragment de mémoire pour la revanche contre le boss peut être vérifié sur la Carte du monde et la Mini-carte. Vous pouvez vérifier l’emplacement où vous avez combattu un Boss en sélectionnant « Ouvrir la carte » dans l’onglet Codex – Fragments de mémoire – Boss. La Revanche peut être tentée avec n’importe quel personnage (Kliff, Oongka, Damiane). Dans un premier temps, la Revanche propose 2 modes, et dès cette semaine, vous pourrez d’ores et déjà aborder ce contenu face à 69 boss. Souvenir Vous affrontez à nouveau le boss tel que vous l’avez rencontré la première fois. Résonance Les stats du boss sont ajustées en fonction de la puissance actuelle du joueur. Cet ajustement s’applique uniquement lorsque la puissance du joueur est supérieure aux stats d’origine du boss. Une fois la revanche terminée, tous les consommables utilisés lors du combat seront restaurés, mais vous n’obtiendrez pas de récompense supplémentaire. Ces paramètres pourront changer lors d’une future mise à jour.



Le contenu Re-blocus a été ajouté. (Ce contenu sera continuellement amélioré via de futures mises à jour.) Pour les bases remplissant certaines conditions de temps, un re-blocus peut se produire selon une probabilité définie. Le re-blocus est appliqué après un chargement, comme lors de la sauvegarde ou le chargement d’une partie, ou après avoir dormi dans un lit. Le Re-blocus propose 3 modes permettant d’en ajuster la fréquence. Vous pouvez l’ajuster via l’option « Fréquence de re-blocus » dans Paramètres > Jeu. (Si la fréquence est modifiée en cours de partie, les nouveaux paramètres s’appliqueront une fois le re-blocus effectué sur les bases pour lesquelles il était déjà programmé.) Fréquence de re-blocus : Paisible Aucun re-blocus ne se produit. Fréquence de re-blocus : Tendu (configuration par défaut) (Corrigé : 02/05/2026) Le re-blocus se produit de manière intermittente. Fréquence de re-blocus : En conflit Le re-blocus se produit fréquemment. À partir de cette semaine, le contenu Re-blocus est disponible dans 23 forteresses et carrières bloquées par 13 factions. Prochainement, nous prévoyons d’augmenter progressivement le nombre de factions participant au re-blocus, ainsi que les bases bloquées. Nous ajusterons prochainement les ennemis apparaissant lors du Re-blocus pour qu’ils deviennent plus menaçants. Nous prévoyons d’apporter des améliorations globales au système de libération et de blocus.



De nouveaux animaux légendaires, l' »Aigle de fer » et l' »Ara hyacinthe », ont été ajoutés et peuvent désormais devenir vos familiers. L’Aigle de fer apparaît lorsque certaines conditions sont remplies.



La nouvelle créature « Sanglier esprit de la montagne » a été ajoutée. Le Sanglier esprit de la montagne apparaît lorsque certaines conditions sont remplies. De nouveaux lieux de vente pour les objets de type camouflage ont été ajoutés. De nouveaux objets ont été ajoutés dans les rayons des Boutiques. (Pour éviter les spoilers, rendez-vous directement sur la page officielle du patch notes pour plus d’informations) Les lingots d’or dispersés sur le terrain qui ne pouvaient pas être ramassés ont été modifiés pour permettre l’interaction. Vous pouvez obtenir un « Lingot d’or grossier » d’une valeur de 5 Pièces d’argent en les ramassant. Un lieu d’obtention a été ajouté pour le Couvre-chef citrouille près du champ de citrouilles. Des interactions pour porter, déposer et caresser ont été ajoutées pour les Familiers oies et canards. Correction de l’erreur où les objets de Décoration automatiquement récupérés suite à l’Agrandissement du camp n’apparaissaient pas dans l’interface de Décoration. La quantité de récoltes au potager est désormais d’au moins 2 de manière constante, indépendamment de l’approvisionnement en engrais ou en eau. La visibilité des indices dans certains puzzles a été améliorée. Même si vous sauvegardez et chargez, ou si vous quittez la zone pendant la résolution du secret des ruines situées dans le lac près du Village de Kharonso, les modifications que vous avez appliquées sont désormais conservées. La mission en cours est désormais automatiquement annulée s’il n’est plus possible de poursuivre la Mission de déploiement. Vous pouvez désormais également insérer des équipements abyssaux et percer des emplacements sur vos objets verrouillés. L’effet de surbrillance a été amélioré pour que vous puissiez identifier plus clairement la partie à teindre lors de la teinture d’une tenue. L’emplacement du Nexus abyssal près de l’Atelier de tanks de Zargan où se trouve le laboratoire a été déplacé au sommet de la falaise. (Si vous l’avez déjà activé lorsqu’il était sur la côte, il restera également activé sur la falaise.) La qualité des graphismes de certains animaux a été améliorée. Correction de l’erreur où la Confiance de vos Mercenaires se réinitialisait à 10 dans certaines situations. Correction de l’erreur où certains animaux de type bétail ne pouvaient pas être vendus ou abattus. Correction de l’erreur où l’état de vos Mercenaires s’affichait en « En cours » même si aucune mission n’était en cours, dans certaines situations. Correction de l’erreur où il était impossible d’obtenir certaines connaissances. Certaines erreurs liées à des boss spécifiques ont été corrigées. (Pour éviter les spoilers, rendez-vous directement sur la page officielle du patch notes pour plus d’informations) Modification apportée aux portes que vous pouviez faire tourner via « Coup de paume » dans certains puzzles. Correction de l’erreur où l’objet « Bobine Tesla » restait fixé en l’air dans certaines situations. Correction de l’erreur où, lors de la décoration de la résidence, le fait de manipuler un objet placé au-dessus permettait de manipuler l’objet placé en dessous. Correction de l’erreur où il était impossible d’équiper les objets de type Foreuse et Tronçonneuse dans les zones sécurisées. Correction de l’erreur où les montures légendaires mouraient immédiatement après être invoquée dans certaines situations.

Combat / Action Des corrections d’erreurs et améliorations liées à des boss spécifiques ont été appliquées. (Pour éviter les spoilers, rendez-vous directement sur la page officielle du patch notes pour plus d’informations) Correction de l’erreur où le boss n’entrait parfois pas dans un état d’étourdissement. Correction de l’erreur où certains boss ne subissaient pas de dégâts par les arcs et les attaques à distance lorsqu’ils étaient étourdis. Correction de l’erreur où le boss répétait indéfiniment son action d’esquive dans certaines situations. Augmentation du ratio de réduction des dégâts appliqué lors d’une défense réussie pour chaque type d’arme. Réduction de la distance de déplacement du Personnage lors de l’utilisation de la compétence « Coup de paume : Transférer ». Correction de l’erreur où, dans certaines situations, lorsque le personnage était atteint de l’état Gel, le fait de marteler la touche « S’échapper » n’annulait pas l’état d’incapacité. Correction de l’erreur où l’enchaînement d’attaque vers la compétence « Tir d’esquive » ne fonctionnait pas correctement pendant l’incantation de la compétence « Percevent ». Correction de l’erreur où il était possible d’utiliser la compétence « Concentration : Percevent » même sans l’avoir apprise. Correction de l’erreur où la compétence « Force axiomatique » ne s’activait pas correctement si le personnage chutait pendant la visée de la compétence. Correction de l’erreur où l’utilisation de la compétence « Coup de paume : Guérison » sur certains objets provoquait un effet d’acouphène chez le joueur. Correction de l’erreur où les monstres près de la Flèche de givre subissaient des dégâts de givre. Correction de l’erreur où le Personnage n’effectuait pas d’action de chute lors d’un saut d’une grande hauteur dans certaines situations. Correction de l’erreur où l’apparence de l’arme devenait anormale lors de l’utilisation de la compétence « Lancer d’arme » dans certaines situations. Correction de l’erreur où les dégâts de certaines attaques des monstres de type Marcheur étaient appliqués de manière excessive. Correction de l’erreur où le personnage s’équipait du Visione tout en tenant une arme dans certaines situations. Correction de l’erreur où l’apparence de l’arme ne revenait pas lors du changement de Personnage après un Lancer d’arme. Correction de l’erreur où l’arme rebondissait parfois dans les airs lors de l’équipement de l’équipement abyssal « Poursuite du corbeau ». Correction de l’erreur où l’Endurance n’était pas consommée en plein vol dans certaines situations. Amélioration apportée à l’apparence des monstres mécaniques de Marni lorsqu’ils sont en état hostile. Correction de l’erreur où un objet destructible à distance ne se détruisait parfois pas lorsqu’il était touché par un projectile. Correction de l’erreur où le personnage rebondissait de manière anormale lorsqu’il tombait dans une rivière peu profonde. Amélioration apportée afin de permettre les interactions « Attraper » et « Porter » avec certains PNJ marchands. [Damiane] Correction de l’erreur où l’utilisation de la compétence « Éclat tranchant » avec la Grande épée ne causait aucun dégât aux ennemis proches. [Damiane/Oongka] Correction de l’erreur où le personnage récupérait de la Vie automatiquement après avoir subi une blessure mortelle

Contrôles Correction de l’erreur où le préréglage des commandes de la manette et du clavier/souris se réinitialisait. Correction de l’erreur où la compétence « Enjambement » ne s’exécutait pas de manière cohérente. Appuyer une fois sur la touche de saut pendant une attaque exécute un « Enjambement » normal. Appuyer une nouvelle fois sur la touche de saut pendant l’activation exécute un « Double saut » en prenant appui sur l’ennemi. Les touches d’interaction pour « S’asseoir » et « S’adosser » sur les éléments du décor ont été séparées. Correction de l’erreur où, lors de l’utilisation de la compétence « Coup de paume », le 3ème coup s’activait sans saisie supplémentaire de touche après le 2ème coup. [Damiane/Oongka] La réactivité des commandes après l’utilisation de la compétence « Projection » a été améliorée. Correction de l’erreur où un délai de saisie survenait pour certaines touches lors de la lecture d’une cinématique. [Clavier/souris] Correction de l’erreur où le changement d’onglet de raccourcis ne fonctionnait pas près d’une cible d’interaction. Correction de l’erreur où le joueur ne pouvait plus contrôler son personnage s’il répétait de commencer et terminer la nage dans certaines zones d’eau. Correction de l’erreur où certaines commandes étaient impossibles au début d’un duel à mains nues.

Modifications / Améliorations de l’IU Correction de l’erreur où le nom du chapitre affiché lors de la sauvegarde automatique ou manuelle différait du chapitre réellement en cours. Concernant les fichiers de sauvegarde affichés avec un autre nom de chapitre, vous devrez les enregistrer manuellement de nouveau afin de renouveler le nom de chapitre correct. Nous vous remercions de votre compréhension. Amélioration apportée afin que l’écran de compétence du personnage actuellement contrôlé s’ouvre lorsque vous accédez à l’écran « Compétence » du Menu. Amélioration de l’interface pour une lecture plus intuitive des itinéraires de téléportation sur la carte de l’Abysse. Amélioration apportée afin que, lorsqu’un objet spécifique est découvert et enregistré dans le menu Journal – Récit, vous puissiez vérifier son emplacement sur la carte en sélectionnant ce récit. Amélioration apportée afin que les familiers en votre possession s’affichent sur la mini-carte lorsque vous êtes dans le Camp des Crinières Grises. Amélioration apportée afin que les objets verrouillés s’affichent comme désactivés dans la liste des ventes en boutique et des cadeaux. Amélioration apportée afin que le guide de la touche « Annuler » apparaisse lors de l’utilisation de la fonction « Épier ». Amélioration apportée afin qu’il soit possible de vérifier des emplacements dédiés à la sauvegarde automatique dans le menu de sauvegarde. Ajout de la fonction de suppression des données de sauvegarde dans le menu Charger. Cependant, cette fonction de suppression ne peut pas être utilisée dans le menu Charger qui est accessible via le menu principal. Correction de l’erreur où la quantité d’objets en possession affichée en bas à droite de l’inventaire s’affichait de manière anormale. Correction de l’erreur où la quantités des ressources/fonds possédés s’affichait incorrectement lors du chargement d’une sauvegarde. [Clavier/souris] Correction de l’erreur où le guide des touches s’affichait de manière peu naturelle en mode Décoration. [Clavier/souris] Amélioration de la sélection à la souris des onglets des catégories de l’inventaire. Correction de l’erreur où la liste du Menu des raccourcis restait ouverte en cas d’échec de la lecture d’un Fragment de mémoire. Correction de l’erreur où d’autres onglets ne pouvaient pas être sélectionnés lors d’un défilement en inspectant la carte. Correction de l’erreur où la fonction « Voir tous les articles » était impossible d’utiliser dans le menu de l’Atelier de couture pour familiers. Correction de l’erreur où la Tour de guet de la crête de Grifforage restait affichée comme bloquée sur la carte, même si vous l’aviez libérée.

Graphismes / Paramètres [PC] Suite à l’application de NVIDIA Streamline SDK 2.11.1, l’option « Activer l’interpolation d’images multiple dynamique » a été ajoutée dans le menu « Paramètres > Vidéo ». (exclusive aux cartes graphiques GeForce RTX 50 Series) [PlayStation 5 (base) / Xbox Series X|S] L’option « Amélioration de la netteté de l’écran » a été ajoutée dans le menu « Paramètres > Vidéo ». [Mac] Correction de l’erreur de rendu survenant dans certaines scènes qui incluent des graphismes d’eau. Amélioration des effets de pluie tombant des avant-toits pour un rendu plus naturel. Correction de l’erreur où l’apparence de l’arc et du carquois s’affichait de manière peu naturelle dans certaines situations. Amélioration apportée afin que les textes d’aide affichées en plein écran puisse être reconsultés dans « Menu > Journal > Récit ».

Stabilité / Exécution du jeu [PC] Correction de l’erreur où un crash survenait dans certains environnements lors de la configuration des paramètres. Améliorations de stabilité apportées sur PC, Mac et consoles. Correction de plusieurs crashs.

Localisation Plusieurs erreurs de localisation ont été corrigées et la qualité a été améliorée dans toutes les langues.

Divers Correction de l’erreur où la « Flamme dorée » ne vous était pas attribuée en récompense même si vous éliminiez Étoile dorée. Amélioration du son des pas de certains personnages. Amélioration des effets sonores produit en marchant sur des veines de minerai de type verre. Amélioration apportée à l’audibilité de certaines répliques lors de la quête « Épreuve de bonté ». Amélioration de la mise en scène de certaines répliques de cinématiques pour qu’elles soient plus naturelles. Amélioration des répliques, des voix et des réactions de certains PNJ afin de les rendre plus naturelles et adaptées au contexte de la situation. Correction de l’erreur où la manœuvre aérienne devenait impossible après avoir utilisé Force axiomatique sur Karanda. Correction de l’erreur où aucun son n’était parfois émis lorsqu’un arbre déraciné et soulevé était reposé au sol. Amélioration de l’animation des boucles d’oreilles équipées par le personnage pour des mouvements plus naturels. Correction de l’erreur où certaines tenues s’affichaient de manière peu naturelle en fonction des mouvements du personnage. Correction de l’erreur où Kliff tremblait de manière peu naturelle s’il se trouvait à un endroit spécifique pendant la quête « Les actions valent plus que les mots » du Chapitre 1. Correction de l’erreur où la cible bougeait de manière peu naturelle lorsque la lanterne était braquée sur elle, dans l’Abysse « Porte de la vengeance ». Correction de l’erreur où la posture de Kliff était peu naturelle s’il maintenait Reflet de lumière au lancement d’une cinématique. Amélioration des animations du Fragment de mémoire « Repaire des voleurs de bêtes » pour qu’elles soient plus naturelles. Correction de l’erreur où le jeu se fermait lors de la sélection, dans l’écran de raffinage, d’un objet ayant atteint le niveau maximum de raffinage. Correction de l’erreur où la progression du jeu devenait impossible lors d’un chargement de sauvegarde effectué alors que le personnage était encore mort. Correction de l’erreur où vous étiez redirigé vers l’écran-titre lors de l’achat de 2 chevaux à l’écurie. Correction de l’erreur où il était parfois impossible de monter sur le Bouquetin alpin des neiges. [Kliff] Correction de l’erreur où les mouvements paraissaient peu naturels avec certaines tenues. [Damiane] Amélioration des mouvements du Heaume de plates carmin élégant pour être plus naturels. [Damiane] Correction de l’erreur où le personnage montait et descendait temporairement lors de l’aperçu chez le barbier, à l’atelier de couture, etc. [Damiane] Correction de l’erreur où la cape disparaissait lors de l’utilisation de « Force axiomatique » en plein vol. [Damiane] Correction de l’erreur où le laser traversait les ennemis anormalement lors d’une attaque puissante après avoir équipé la « Lance laser » ou la « Lance laser du coucou ». [Damiane/Oongka] Modification de la description de la compétence « Double saut ». [Damiane/Oongka] Correction de l’erreur où le personnage réapparaissait à un emplacement incorrect lors de l’utilisation de la fonction « Fuir » après s’être coincé dans un terrain spécifique. [Oongka] Correction de l’erreur où certaines coiffures s’affichaient de manière peu naturelle. [Oongka] Correction de l’erreur où des équipements censés être masqués s’affichaient pendant le Duo. Amélioration apportée afin que les tenues portées par certains monstres s’affichent de manière plus naturelle. Correction de l’erreur où les armes équipées disparaissaient parfois lors de l’équipement d’une autre arme. Correction de l’erreur où une partie de l’apparence de l’arme disparaissait sous certaines conditions. Correction de l’erreur où l’apparence de certains PNJ s’affichait de manière peu naturelle. Modification apportée à l’apparence de certains Sacs. Correction de l’erreur où l’apparence de certaines capes et grandes épées se superposaient de manière anormale lors de leur équipement. Correction de l’erreur où la capture de créatures stockables dans l’inventaire (insectes, mammifères ou rongeurs) était impossible en posture assise. Amélioration apportée afin que le bouton d’interaction d’ouverture/fermeture de fenêtre apparaisse plus rapidement lors de l’escalade d’un mur. Amélioration apportée afin que la teinture sur le « Masque des Ailes noires » soit appliquée de manière plus naturelle. Correction de l’erreur où le bouton « Annuler » apparaîssant lors de la sélection de difficulté ne fonctionnait pas, lors d’une démarrage depuis le début. Correction de l’erreur où des équipements qui n’étaient pas réellement équipés s’affichaient dans le menu Raffinage – Équipement actuel. Correction de l’erreur où l’échec d’une ruse lors des mini-jeux de certaines régions ne conduisait parfois pas à la maréchaussée, ou conduisait à celle d’une autre région. Correction de l’erreur où la participation au Duo devenait impossible en cas de transfert en prison suite à un crime lors d’un tournoi de tir à l’arc. Correction de l’erreur où les camarades envoyés en mission de déploiement au Manoir d’Azérian ne revenaient pas. Ils vous reviennent désormais normalement après avoir terminé leur mission en cours. Correction de l’erreur où les objets ne s’affichaient parfois pas correctement lors de l’utilisation de la Boutique secrète de Patrigio. Correction de l’erreur où, lors de l’utilisation de la fonction « Examiner » sur des objets à dos de monture, l’interface d’examen ne se fermait pas et restait affiché sous l’eau en cas de noyade de la monture. Correction de l’erreur où il était impossible de changer le matériau lors de la teinture de certains objets. Correction d’un problème où Kliff, en tant que camarade, ne restait pas mort lors d’un chargement de sauvegarde après avoir été mortellement blessé. Correction de l’erreur où le Marlin rayé porté sur le dos disparaissait ou tombait au sol lors de l’utilisation d’une boutique. Correction de l’erreur où des parties d’A.T.A.G. non teignables s’affichaient dans le menu de teinture. Correction de l’erreur où la caméra bougeait de manière peu naturelle lors de la manipulation d’un coffre-fort placé à un emplacement spécifique. Correction de l’erreur où il était possible de saisir un Dispositif de calibration de l’aérostat céleste non achevé via Force axiomatique. Correction de l’erreur où, si vous aviez fermé le menu de teinture ou de personnalisation en faisant tourner le personnage, il continuait à pivoter automatiquement lors d’un nouvel accès à ces menus. Correction de l’erreur où il n’était pas possible de teindre le couvre-chef ou la cape lorsque l’option « Visibilité du Couvre-chef » était appliquée pendant la personnalisation. Correction de l’erreur où l’apparence du couvre-chef s’affichait de manière anormale, après avoir jeté certains couvre-chefs. Correction de l’erreur où le nom de certaines connaissances ne correspondait pas à leur nom réel. Correction de l’erreur où le disjoncteur de turbine était réinitialisé après avoir libéré la Foreuse de Marni. Correction de l’erreur où, après la purification du Sanctuaire de la pénitence, les ennemis de la zone ne disparaissaient pas normalement. Correction de l’erreur où des oies apparaissaient de manière anormale sous l’eau. Modification de l’emplacement peu naturel de certains PNJ de Pailune. Correction de l’erreur où l’emplacement du PNJ Grimmick et celui d’une vache se chevauchaient, empêchant toute interaction. Correction de l’erreur où le personnage pouvait monter en haut des portes. Modification apportée afin qu’il ne soit plus possible de monter sur la Perche totémique du lien. Correction de l’erreur où des animaux mouraient à cause des herbes abyssales dans certaines zones. D’autres erreurs diverses dans le jeu ont été corrigées.



Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.