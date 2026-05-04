Tekken 8 : Kunimitsu lancera le coup d’envoi de la troisième saison du jeu dès la fin du mois

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Avant même le départ de Katsuhiro Harada, Tekken 8 filait un mauvais coton et sa communauté n’était pas très satisfaite de l’état actuel du jeu. Pour la saison 3, l’équipe en charge du projet chez Bandai Namco a donc pris un peu plus son temps et a décidé de ne pas sortir de nouveaux personnages pendant un long moment. Ces préparatifs prendront fin d’ici peu, avec Kunimitsu qui ouvrira le bal du troisième Season Pass.

Tekken 8

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Tekken 8
Tekken 8
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/01/2024

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Tekken 8 lève le voile sur sa saison 3, avec Kunimitsu, Bob, Roger Jr. et un personnage mystère

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tekken 8 lève le voile sur sa saison 3, avec Kunimitsu, Bob, Roger Jr. et un personnage mystère

Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Katsuhiro Harada, pilier de la série Tekken, quittera Bandai Namco à la fin de l’année

Tekken 8 : Le personnage de Miary Zo viendra conclure le deuxième Season Pass en décembre

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tekken 8 : Le personnage de Miary Zo viendra conclure le deuxième Season Pass en décembre

Le réalisateur de Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, quitte Bandai Namco après avoir travaillé sur Tekken 8

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le réalisateur de Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, quitte Bandai Namco après avoir travaillé sur Tekken 8
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tekken 8 : Kunimitsu lancera le coup d’envoi de la troisième saison du jeu dès la fin du mois
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tekken 8 : Kunimitsu lancera le coup d’envoi de la troisième saison du jeu dès la fin du mois
Hulk et Black Panther complètent l’équipe des Avengers dans Marvel Tokon: Fighting Souls
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Hulk et Black Panther complètent l’équipe des Avengers dans Marvel Tokon: Fighting Souls
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 mai (Mixtape, Dead as Disco, Farever…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 4 mai (Mixtape, Dead as Disco, Farever…)
Débrief : The Blood of Dawnwalker, Alien Isolation 2, Steam Deck 2 et fermeture de Spiders
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief : The Blood of Dawnwalker, Alien Isolation 2, Steam Deck 2 et fermeture de Spiders
Crimson Desert publie un nouveau patch permettant entre autres de rejouer des boss et de réinitialiser des bases
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert publie un nouveau patch permettant entre autres de rejouer des boss et de réinitialiser des bases
EA Sports FC 26 dévoile la troisième fournée d’équipes Team Of The Season
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la troisième fournée d’équipes Team Of The Season
Aces of Thunder : Que vaut cette simulation de vol et de combat aérien en VR ?
pc
ps5
playstation vr 2
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : Aces of Thunder : Que vaut cette simulation de vol et de combat aérien en VR ?
Grâce à ses bonnes ventes, Pragmata pourrait finalement devenir une licence chez Capcom
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Grâce à ses bonnes ventes, Pragmata pourrait finalement devenir une licence chez Capcom
Xbox présentera une émission tournée vers le développement d’outils pour ses consoles, dont Project Helix, le 7 mai prochain
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox présentera une émission tournée vers le développement d’outils pour ses consoles, dont Project Helix, le 7 mai prochain
Mai Shiranui et Kula Diamond de KOF XIV reviennent dans Dead or Alive 6: Last Round, mais en tant que DLC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Mai Shiranui et Kula Diamond de KOF XIV reviennent dans Dead or Alive 6: Last Round, mais en tant que DLC
Calendrier des sorties jeux vidéo mai 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo mai 2026
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir n’aura pas de retard, le jeu passe gold et sortira à la date prévue
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir n’aura pas de retard, le jeu passe gold et sortira à la date prévue
Après un énorme conflit en interne, Subnautica 2 sortira en accès anticipé dans quelques jours
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après un énorme conflit en interne, Subnautica 2 sortira en accès anticipé dans quelques jours
Windrose : Le jeu de pirates cartonne, mais il faudra être très patient avant de découvrir la prochaine grosse mise à jour
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Windrose : Le jeu de pirates cartonne, mais il faudra être très patient avant de découvrir la prochaine grosse mise à jour
Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition
Le prochain film Resident Evil présente sa première bande-annonce angoissante
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain film Resident Evil présente sa première bande-annonce angoissante
Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai
Image d\'illustration pour l\'article : Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai
La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé
Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste
The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas
Le prochain remaster de la saga Tales of pourrait concerner Tales of Eternia
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain remaster de la saga Tales of pourrait concerner Tales of Eternia
Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste
Image d\'illustration pour l\'article : Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste
Malgré la fermeture de Spiders, le DLC prévu pour GreedFall 2 sortira quand même
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré la fermeture de Spiders, le DLC prévu pour GreedFall 2 sortira quand même
Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires