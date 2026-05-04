Tekken 8 : Kunimitsu lancera le coup d’envoi de la troisième saison du jeu dès la fin du mois

L’identité du quatrième DLC de la saison sera bientôt révélée

Si l’on savait déjà que Kunimitsu rejoindrait bientôt Tekken 8, encore fallait-il découvrir tout ce qu’elle sait faire. Le personnage a donc été largement mis en avant dans la dernière bande-annonce du jeu, qui fait le tour de tout son moveset ou presque.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant de mettre la main sur ce DLC, qui arrivera d’abord pour les possesseurs du Season Pass dès le 27 mai prochain. Ce n’est que le 1ᵉʳ juin que Kunimitsu sera disponible à l’achat pour tout le monde.

Rappelons également que le contenu du troisième Season Pass a déjà été confirmé, presque dans son intégralité. Après Kunimitsu, ce sera au tour de Bob d’être ajouté au sein du roster, tandis que Roger Jr arrivera dans le courant de cet automne. Un quatrième personnage est bien prévu pour cet hiver, mais son identité reste secrète, ce qui renforce l’hypothèse autour d’un personnage « guest », qui proviendrait d’une autre licence. Bandai Namco nous prévient néanmoins que ce secret ne durera plus très longtemps, puisque des informations à ce sujet seront données lors du festival Combo Breaker le 24 mai prochain.