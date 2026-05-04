Les configurations PC de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sont là, et vous aurez besoin d’un sacré Bat-ordinateur

Le détail des configurations PC de LEGO Batman

Malgré tous les efforts de TT Games, vous aurez donc forcément besoin de 16 Go de RAM pour profiter de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sur PC, même avec la configuration minimale. Le reste est aussi assez gourmand, puisque faire tourner le jeu en 30 images par seconde et en 1080p – avec FSR ou Frame Gen activés – demandera de s’équiper d’une GTX 960 ou d’une AMD RX 6400. Des composants qui ne datent pas d’hier, mais cela montre que le jeu est assez exigeant. Pour atteindre les 60 images par seconde, il faudra forcément viser plus haut, et toujours avec les dernières technologies à la mode activées.

Voici les configurations PC de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir :

Configuration minimale (1080p/30 FPS)

Windows 11

Processeur : Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique : Nvidia GTX 960 4 Go / AMD RX 6400 4 Go / Intel ARC A580 8 Go

: Nvidia GTX 960 4 Go / AMD RX 6400 4 Go / Intel ARC A580 8 Go RAM : 16 Go

: 16 Go Espace libre : 50 Go SSD

: 50 Go SSD DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé

Configuration recommandée

Windows 11

Processeur : Intel Core i7-12700k / AMD Ryzen 7 5800X

: Intel Core i7-12700k / AMD Ryzen 7 5800X Carte graphique : Nvidia RTX 2070 Super 8 Go / AMD RX 6650 XT 8 Go / Intel ARC B580 12 Go

: Nvidia RTX 2070 Super 8 Go / AMD RX 6650 XT 8 Go / Intel ARC B580 12 Go RAM : 16 Go

: 16 Go Espace libre : 50 Go SSD

: 50 Go SSD DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé

Configuration 4K

Windows 11

Processeur : Intel Core i7-14700k / AMD Ryzen 7 9700X

: Intel Core i7-14700k / AMD Ryzen 7 9700X Carte graphique : Nvidia RTX 4070 12 Go/ AMD RX 9070 XT 16 Go

: Nvidia RTX 4070 12 Go/ AMD RX 9070 XT 16 Go RAM : 24 Go

: 24 Go Espace libre : 50 Go SSD

: 50 Go SSD DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé

LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Soyez à l’affût, puisque nous pourrons prochainement vous livrer nos dernières impressions sur le titre après l’avoir pris en mains.