Les configurations PC de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sont là, et vous aurez besoin d’un sacré Bat-ordinateur
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Rédigé par Jordan
L’état actuel du marché de la RAM rend le jeu sur PC un peu moins accessible que par le passé. Les studios le savent et font désormais tout pour offrir différentes options de configuration pour leurs jeux, comme TT Games qui a déjà fait en sorte de rendre LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir un peu moins gourmand en RAM, avec une configuration recommandée qui est passée de 32 Go à 16 Go. Le studio a partagé ce week-end les configurations finales du titre, et si on voit qu’un effort a bien été fait sur la RAM, le reste laisse songeur.
Le détail des configurations PC de LEGO Batman
Malgré tous les efforts de TT Games, vous aurez donc forcément besoin de 16 Go de RAM pour profiter de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sur PC, même avec la configuration minimale. Le reste est aussi assez gourmand, puisque faire tourner le jeu en 30 images par seconde et en 1080p – avec FSR ou Frame Gen activés – demandera de s’équiper d’une GTX 960 ou d’une AMD RX 6400. Des composants qui ne datent pas d’hier, mais cela montre que le jeu est assez exigeant. Pour atteindre les 60 images par seconde, il faudra forcément viser plus haut, et toujours avec les dernières technologies à la mode activées.
Voici les configurations PC de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir :
Configuration minimale (1080p/30 FPS)
- Windows 11
- Processeur : Intel Core i5-10600k / AMD Ryzen 5 1600
- Carte graphique : Nvidia GTX 960 4 Go / AMD RX 6400 4 Go / Intel ARC A580 8 Go
- RAM : 16 Go
- Espace libre : 50 Go SSD
- DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé
Configuration recommandée
- Windows 11
- Processeur : Intel Core i7-12700k / AMD Ryzen 7 5800X
- Carte graphique : Nvidia RTX 2070 Super 8 Go / AMD RX 6650 XT 8 Go / Intel ARC B580 12 Go
- RAM : 16 Go
- Espace libre : 50 Go SSD
- DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé
Configuration 4K
- Windows 11
- Processeur : Intel Core i7-14700k / AMD Ryzen 7 9700X
- Carte graphique : Nvidia RTX 4070 12 Go/ AMD RX 9070 XT 16 Go
- RAM : 24 Go
- Espace libre : 50 Go SSD
- DLSS / FSR / XeSS / Frame Gen activé
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 22 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2. Soyez à l’affût, puisque nous pourrons prochainement vous livrer nos dernières impressions sur le titre après l’avoir pris en mains.
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Date de sortie : 22/05/2026