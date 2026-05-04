PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mai 2026

En avril, les abonnés du palier Essential ont pu mettre la main sur Lords of the Fallen, un jeu Sword Art Online et une compilation Tomb Raider. Est-ce que l’on va faire mieux dans les prochains jours ? Découvrons ensemble ce qu’il y aura au programme du PlayStation Plus de mai 2026 pour les abonnés PS Plus du pallier Essential.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mai 2026 ?

Voici les trois jeux PlayStation Plus Essential à venir en mai :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 5 mai 2026 dans la journée.

EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 est un jeu de simulation sportive développé par EA Vancouver (et EA Romania) et édité par Electronic Arts. Il propose aux joueurs et aux joueuses de diriger des clubs dans divers modes tels que la carrière, le multijoueur, les clubs et le mode Ultimate Team. Le titre intègre de nouveaux mécanismes de dribble, de passe et de mouvement, ainsi que des défis saisonniers en mode gestion. On note également la présence d’une double jouabilité : une plus rythmée et arcade, l’autre plus pensée pour la simulation. – Lire le test complet

Wuchang Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers est un action-RPG de type Souls-like développé et édité par Leenzee Games. S’inspirant très fortement des productions de From Software (Elden Ring, Sekiro, Bloodborne, Dark Souls), ce titre invite les joueurs et les joueuses à parcourir un univers où les paysages de la Chine impériale visibles dans les dernières années de la dynastie Ming se mêlent à des éléments surnaturels. – Lire le test complet

Nine Sols

Nine Sols est un jeu d’action en 2D où l’on incarne un héros nommé Yi, chargé de défaire les 9 Sols, les 9 protecteurs du royaume de New Kunlun. Avec son univers très inspiré du monde du manga et un monde décrit edRaopunk, une fusion entre le cyberpunk et la taoïsme, le jeu prend place dans un contexte unique et nous présente un gameplay très inspiré par Sekiro, avec des mouvements millimétrés et une grande importance de la parade. – Lire le test complet