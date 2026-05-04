Final Fantasy VII Remake Part 3 : Le réalisateur du jeu l’a déjà terminé plus de 40 fois en interne

Sacré veinard

En discutant de la version Switch 2 de Final Fantasy VII Rebirth avec Nintendo Life, Naoki Hamaguchi ne pouvait pas esquiver les questions autour de Final Fantasy VII Remake Part 3. L’annonce du projet se rapproche vraiment à grands pas, puisque le réalisateur a déjà pu terminer le jeu plus d’une fois. Plus de quarante fois même, selon ses propres mots :

« Nous sommes ravis de l’avancement du jeu. J’ai déjà terminé plus de 40 parties complètes ! J’ai hâte qu’un grand nombre de personnes puisse découvrir le jeu, et toute l’équipe travaille d’arrache-pied pour créer une expérience de jeu inoubliable. »

Naturellement, cela ne veut pas dire que le jeu est prêt, simplement qu’il est dans un état qui lui permet d’être jouable du début jusqu’à la fin. Il doit maintenant rester beaucoup de choses à corriger, mais tout porte à croire qu’il devrait être présenté au public d’ici quelques semaines seulement. La fin d’un long trajet pour Hamaguchi :

« Quand je repense à ce projet, la ligne d’arrivée me semblait incroyablement lointaine à ses débuts. Mais aujourd’hui, le temps a filé à une vitesse surprenante, notamment grâce à des journées de développement si intenses et riches en événements. Pour moi, Final Fantasy VII est un titre vraiment exceptionnel que j’ai toujours profondément admiré, même en tant que créateur. C’est pourquoi j’ai toujours été convaincu que cette série de remakes se devait d’être à la hauteur des attentes des fans qui n’ont cessé de témoigner leur amour pour FFVII, et se devait rendre hommage au travail de mes collègues créateurs qui ont œuvré à mes côtés jusqu’à présent. »

L’attente touche donc à son terme. Rendez-vous début juin pour le Summer Game Fest ?