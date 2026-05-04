GameStop, propriétaire des magasins Micromania-Zing, veut racheter eBay pour la somme de 55,5 milliards de dollards

Le petit veut racheter le plus grand

GameStop a formulé ce week-end une proposition d’achat pour le site eBay, revendeur historique sur lequel vous avez peut-être déjà participé à une enchère. L’entreprise américaine souhaite faire cette acquisition via une offre de 125 dollars par action, ce qui représente un total de 55,5 milliards de dollars. Une somme que GameStop ne possède évidemment pas, étant donné qu’il est en difficulté depuis un certain nombre d’années, mais la société indique pouvoir financer ce rachat en complétant ses propres fonds (environ 9,6 milliards de dollars) par des investissements extérieurs.

Ce qui est le plus surprenant ici, c’est que c’est la plus petite entreprise qui veut manger la grosse. Avant cette offre, GameStop pesait environ 11,8 milliards de dollars, bien loin des 46 milliards d’eBay. La logique aurait donc voulu que ce soit eBay qui rachète GameStop, et non l’inverse. Le pari est donc plus qu’osé, surtout pour une société qui a connu de nombreuses difficultés et qui cherche encore à se débarrasser de certaines de ses activités, dont les magasins Micromania-Zing qui ont été mis à la vente.

Pour que cette acquisition soit acceptée, GameStop met en avant le fait qu’eBay devrait aujourd’hui être plus rentable, et que les idées pour que cela se produise ne manquent pas chez le PDG de GameStop (propos rapportés dans le Wall Street Journal) :

« eBay devrait valoir – et vaudra – beaucoup plus d’argent. Je réfléchis à faire d’eBay une entreprise valant des centaines de milliards de dollars. »

Cela passera évidemment par de nombreux licenciements, puisque les récentes actions du PDG de GameStop se résument à la fermeture de centaines de magasins (470) aux États-Unis, en janvier dernier.