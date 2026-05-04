Atomfall : Le jeu inspiré par Fallout et Stalker aura lui aussi droit à une adaptation à la TV

La série TV Fallout donne des idées

Souvent décrit comme « le Fallout anglais » même si cela est tout de même assez réducteur, Atomfall a tout de même été bien reçu et a même remporté le trophée du meilleur jeu britannique lors de la dernière édition des BAFTA. Plus de 3,7 millions de personnes ont également joué au titre, ce qui veut dire qu’il y a là un public à aller chercher pour les producteurs de la télévision, surtout quand la série Fallout d’Amazon cartonne de son côté.

Le jeu de Rebellion va donc être adapté d’ici peu en série TV via la société de production Two Brothers. Cette série se basera sur le même univers, qui est inspiré par la catastrophe nucléaire de Windscale qui a eu lieu en 1957. Harry et Jack Williams seront les scénaristes de la série en plus d’être les coproducteurs. Deux frères comme ceux qui sont à la tête de Rebellion, Jason et Chris Kingsley, qui ne tarissent pas d’éloges à propos du duo :

« Harry et Jack ont ​​clairement manifesté leur enthousiasme pour Atomfall et ont évoqué leurs propres fins lors de leurs parties. C’est toujours un plaisir de collaborer avec des personnes qui partagent la même passion pour la création et la narration d’histoires captivantes, et nous sommes convaincus que ce partenariat permettra de réaliser une série télévisée qui ravira les fans du jeu et bien plus encore. »

Pas encore de date de diffusion pour cette série, ni même de diffuseur pour le moment.