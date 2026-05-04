Atomfall : Le jeu inspiré par Fallout et Stalker aura lui aussi droit à une adaptation à la TV

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Chaque semaine semble apporter son lot de nouvelles adaptations, si bien qu’il est difficile de toutes les répertorier aujourd’hui. Il suffit d’un succès modeste pour que n’importe quel jeu puisse avoir droit à son adaptation en film ou en série, à l’image d’Atomfall, qui n’a pas une renommée particulièrement importante, mais qui passera bientôt par la case série TV.

Atomfall

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Atomfall
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Date de sortie : 27/03/2025

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