Grâce à ses bonnes ventes, Pragmata pourrait finalement devenir une licence chez Capcom

Capcom veut continuer d’explorer cet univers

Un Pragmata 2 est-il possible ? Avec les bonnes ventes réalisées par le premier, la porte semblait déjà être ouverte. Mais elle l’est désormais un peu plus avec les récents propos de Rob Dyer, directeur des opérations au sein de la branche américaine de Capcom, qui a déclaré il y a peu lors d’une conférence que Pragmata était désormais considéré comme une licence amenée à se poursuivre (propos rapportés par Eurogamer) :

« Nous en sommes arrivés au point où nous avons une autre licence [Pragmata] que Capcom — et Dieu les bénisse, ils ont un arsenal impressionnant — nous permet de continuer à exploiter. »

Cela laisse clairement sous-entendre que Pragmata ne va pas s’arrêter là, même si une éventuelle suite (ou DLC ?) ne verra pas le jour avant un petit moment. À voir maintenant si le jeu mérite vraiment d’avoir droit à un nouvel épisode ou si une partie de son charme résidait dans le fait qu’il s’agisse d’un one-shot.

Pragmata est aujourd’hui disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.