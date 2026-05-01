Xbox présentera une émission tournée vers le développement d’outils pour ses consoles, dont Project Helix, le 7 mai prochain

Un discours très technique qui s’adresse avant tout aux studios

Mais avant de vous emballer, mieux vaut être clair d’entrée de jeu. Ce Xbox Game Dev Update n’a pas pour vocation de présenter des informations fracassantes sur l’avenir hardware de Xbox. Il s’agira d’ailleurs d’un événement récurrent, puisque cela est présenté comme une première émission. Celle-ci aura d’abord pour but de revenir sur ce qui a été présenté lors de la dernière Game Developer Conference, notamment ce qui a tourné autour de Project Helix.

On y verra ici les différents outils mis à disposition des studios qui souhaiteraient développer des jeux sur cette prochaine machine, tandis qu’il y sera aussi question de Marketplace et d’autres choses qui ne visent donc pas directement le grand public. Ne vous attendez donc pas à voir la machine être présentée ici, cette émission étant plutôt orientée vers un discours très technique avec des informations déjà plus ou moins connues.

La dernière mise à jour Xbox est là

En attendant d’avoir des informations là-dessus, vous pouvez déjà vous tourner vers la dernière mise à jour pour votre Xbox Series. Celle-ci vous permettra notamment de mieux personnaliser l’accueil en créant davantage de groupes afin de mieux ranger vos jeux, le tout avec plus de couleurs. Même l’application sur PC est mise à jour avec la possibilité d’épingler vos jeux favoris tout en améliorant la navigation. Tous les détails sont à retrouver sur le site Xbox.