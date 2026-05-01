Mai Shiranui et Kula Diamond de KOF XIV reviennent dans Dead or Alive 6: Last Round, mais en tant que DLC

Repassez à la caisse pour ces DLC

Les deux personnages de KOF XIV étaient déjà présents dans le Dead or Alive 6 de l’époque, mais des problèmes de licence compliquaient leur retour. Finalement, Koei Tecmo a bien renouvelé le partenariat avec SNK et nous montre aujourd’hui en vidéo que Mai Shiranui et Kula Diamond viendront à nouveau mettre quelques tatannes à Kasumi et compagnie.

Retrouver les deux personnages fera plaisir aux fans, mais il faut bien lire les petits caractères en bas de la vidéo pour se rendre compte que Mai et Kula devront être achetées à part en tant que DLC. De plus, si vous possédiez déjà les DLC de ces deux personnages sur le jeu de base, vous devrez quand même repasser à la caisse. Du Koei Tecmo pur jus.

Cette vidéo nous présente également le nouveau système d’éclairage pour les arènes, nommé « Oboro ». Il sera mis en place dans l’arène « Lost Paradise » à la sortie du jeu, avant d’être déployé dans les autres via de futures mises à jour.

Dead or Alive 6: Last Round est attendu pour le 25 juin sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.