Forza Horizon 6 passe gold, Playground Games dévoile une partie des stations de radio et les modes d’affichage sur Xbox

Poids du jeu, résolution, récompenses de sauvegardes…

C’est désormais acté, Forza Horizon 6 sortira bien le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series, ou le 15 mai pour celles et ceux qui profitent de l’accès anticipé. Le jeu vient de passer gold et n’aura donc aucun retard.

Playground Games veut célébrer la nouvelle en vous partageant quelques informations supplémentaires sur le jeu, comme ses modes d’affichage. Sans surprise, on se retrouve ici avec un duo classique, le mode Qualité à 4K native/30 fps, et le mode Performances avec 4K upscalée/60 fps. Du moins sur Xbox Series X, puisque sur Xbox Series S, le mode Qualité sera bloqué à 1440p, tandis que le mode Performances affichera du 1080p basique.

Le pré-téléchargement est désormais disponible si vous avez précommandé le jeu, et vous aurez besoin de pas mal d’espace, puisque sur Xbox Series X, Forza Horizon 6 pèsera 135 Go (130 Go sur Series S). C’est encore pire sur PC, puisqu’il vous faudra 160 Go d’espace libre. Beau bébé.

Playground Games a également fait un rapide point sur les options d’accessibilité du jeu, avec la possibilité de réattribuer les touches, d’appliquer des filtres pour les malvoyants, de changer la vitesse, d’apercevoir plus facilement les voitures dans votre angle mort, et des tas de réglages pour le HUD.

De plus, si vous avez joué à l’un des précédents jeux Forza Horizon, vous recevrez des voitures spéciales dès le lancement :

Forza Motorsport : 2024 Chevrolet Corvette E-Ray

Forza Horizon 5 : 2021 Mercedes-AMG ONE

Forza Horizon 4 : 2016 Aston Martin Vulcan

Forza Horizon 3 : 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4

Forza Horizon 2 : 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4

Forza Horizon : 2013 Dodge SRT Viper GTS

Les stations de radio de Forza Horizon 6

Playground Games a aussi levé le voile sur une partie de la playlist de Forza Horizon 6. Vous compterez ici 9 stations de radio, et qui dit Japon, dit forcément J-Pop, en plus des autres styles habituels que l’on retrouve dans un jeu de la série. Les stations de radio de Forza Horizon 6 seront les suivantes :

Horizon Pulse

Horizon Bass Arena

Horizon Block Party

Horizon XS

Hospital Records

Gacha City Radio

Sub Pop Records

Horizon Wave

Horizon Opus

Le studio dit vouloir dévoiler le contenu de chaque station dans les prochains jours, mais on découvre aujourd’hui le contenu de Xbox Bass Arena et Horizon XS :

Xbox Bass Arena

Feiertag – Embers

Haywyre – Chromatically

Ninajirachi – Infohazard

Rusko – Rubix Cube

Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)

Lindstrøm – Cirkl

ALIGN – Walls (feat. ellie d.)

Confidence Man – I CAN’T LOSE YOU

Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)

Grey – IDK

Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)

Pretty Girl – Rewind

Subtronics – Friends (feat. Linney)

Camden Cox, Punctual, Shift K3Y – Surround Me

FISHER – Stay

Gryffin – Spin Me Slowly (feat. Julia Church)

it’s murph, Emi Grace – Stone Cold Eyes

Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)

TEED – The Echo

Tourist – Outside

Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob Remix)

Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)

ISOxo – how2fly

Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)

Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony

DLG., Yung Bae – On The Dash

Urbandawn – Yuki Touge

Horizon XS