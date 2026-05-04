Forza Horizon 6 passe gold, Playground Games dévoile une partie des stations de radio et les modes d’affichage sur Xbox
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Rédigé par Jordan
Il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie de Forza Horizon 6, et heureusement pour les fous du volant, aucun report n’est
à l’horizon en vue. Playground Games prend aujourd’hui la parole pour indiquer que son jeu passe gold, signifiant ainsi la fin du développement. Le studio met donc la cinquième avant la sortie en nous dévoilant quelques informations de dernière minute sur cet épisode.
Poids du jeu, résolution, récompenses de sauvegardes…
C’est désormais acté, Forza Horizon 6 sortira bien le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series, ou le 15 mai pour celles et ceux qui profitent de l’accès anticipé. Le jeu vient de passer gold et n’aura donc aucun retard.
Playground Games veut célébrer la nouvelle en vous partageant quelques informations supplémentaires sur le jeu, comme ses modes d’affichage. Sans surprise, on se retrouve ici avec un duo classique, le mode Qualité à 4K native/30 fps, et le mode Performances avec 4K upscalée/60 fps. Du moins sur Xbox Series X, puisque sur Xbox Series S, le mode Qualité sera bloqué à 1440p, tandis que le mode Performances affichera du 1080p basique.
Le pré-téléchargement est désormais disponible si vous avez précommandé le jeu, et vous aurez besoin de pas mal d’espace, puisque sur Xbox Series X, Forza Horizon 6 pèsera 135 Go (130 Go sur Series S). C’est encore pire sur PC, puisqu’il vous faudra 160 Go d’espace libre. Beau bébé.
Playground Games a également fait un rapide point sur les options d’accessibilité du jeu, avec la possibilité de réattribuer les touches, d’appliquer des filtres pour les malvoyants, de changer la vitesse, d’apercevoir plus facilement les voitures dans votre angle mort, et des tas de réglages pour le HUD.
De plus, si vous avez joué à l’un des précédents jeux Forza Horizon, vous recevrez des voitures spéciales dès le lancement :
- Forza Motorsport : 2024 Chevrolet Corvette E-Ray
- Forza Horizon 5 : 2021 Mercedes-AMG ONE
- Forza Horizon 4 : 2016 Aston Martin Vulcan
- Forza Horizon 3 : 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4
- Forza Horizon 2 : 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4
- Forza Horizon : 2013 Dodge SRT Viper GTS
Les stations de radio de Forza Horizon 6
Playground Games a aussi levé le voile sur une partie de la playlist de Forza Horizon 6. Vous compterez ici 9 stations de radio, et qui dit Japon, dit forcément J-Pop, en plus des autres styles habituels que l’on retrouve dans un jeu de la série. Les stations de radio de Forza Horizon 6 seront les suivantes :
- Horizon Pulse
- Horizon Bass Arena
- Horizon Block Party
- Horizon XS
- Hospital Records
- Gacha City Radio
- Sub Pop Records
- Horizon Wave
- Horizon Opus
Le studio dit vouloir dévoiler le contenu de chaque station dans les prochains jours, mais on découvre aujourd’hui le contenu de Xbox Bass Arena et Horizon XS :
Xbox Bass Arena
- Feiertag – Embers
- Haywyre – Chromatically
- Ninajirachi – Infohazard
- Rusko – Rubix Cube
- Daniel Allan – Can It Be Easy (feat. Lyrah)
- Lindstrøm – Cirkl
- ALIGN – Walls (feat. ellie d.)
- Confidence Man – I CAN’T LOSE YOU
- Dom Dolla, Daya – Dreamin (Eli Brown Remix)
- Grey – IDK
- Milk Talk – Sayonara Alpinist (Macroxx 82-99 Remix)
- Pretty Girl – Rewind
- Subtronics – Friends (feat. Linney)
- Camden Cox, Punctual, Shift K3Y – Surround Me
- FISHER – Stay
- Gryffin – Spin Me Slowly (feat. Julia Church)
- it’s murph, Emi Grace – Stone Cold Eyes
- Punctual – Eden (feat. Hannah Boleyn)
- TEED – The Echo
- Tourist – Outside
- Calvin Harris, Clementine Douglas – Blessings (Odd Mob Remix)
- Anna Lunoe – Deep Blue Sea (Bryson Hill Remix)
- ISOxo – how2fly
- Snakehips – Pipe Down (feat. DijahSB)
- Marshall Jefferson, Bart Skils – Sweet Harmony
- DLG., Yung Bae – On The Dash
- Urbandawn – Yuki Touge
Horizon XS
- A Day To Remember – Bad Blood
- BABYMETAL – ー白炎ー (White Flame)
- Sleep Theory – III
- Rise Against – I Want It All
- Biffy Clyro – Friendshipping
- Coheed and Cambria – Searching for Tomorrow
- Linkin Park – Up From The Bottom
- PassCode – Ray
- Poppy – new way out
- Snõõper – Worldwide
- Spiritbox – Keep Sweet
- Turnstile – SOLE
- BABYMETAL – Gimme Chocolate!!
- Spiritual Cramp – Go Back Home
- Ecca Vandal – VERTICAL WORLDS
- BAND-MAID – What is justice?
- Coach Party – Disco Dream
- GOKUMON(UchikubiGokumonDoukoukai) – hatarakitakunai
- Pendulum, AWOLNATION – Guiding Lights
- South Arcade – Drive Myself Home
- Teen Mortgage – Disappear
- Bearings – Comfort Company
- Death Lens – Power
- ONE OK ROCK – Dystopia (Japanese Version)
- Witch Post – The Wolf
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Date de sortie : 19/05/2026