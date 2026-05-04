Far Far West a déjà rassemblé plus d’un demi-million de cowboys en quelques jours

La route vers le million ne sera plus très longue

Dès son lancement, on pouvait voir que Far Far West n’était pas passé inaperçu puisque le jeu rassemblait pas mal de monde sur Steam. Le titre coopératif d’Evil Raptor a même obtenu un pic à plus de 47 000 personnes ce week-end, chose que même certains AAA dans la même veine arrivent à obtenir aujourd’hui. Cela se traduit forcément par de très bonnes ventes, puisque le jeu culmine désormais à 500 000 copies écoulées depuis son lancement la semaine dernière.

Evil Raptor s’en félicite, mais ne se repose pas sur ses lauriers pour autant, et promet que des patchs sont en route :

« Encore une fois, c’est au-delà de toutes nos espérances ! Merci, merci, merci ! Nous sommes ravis que vous passiez un bon moment. Nous adorons regarder vos vidéos, lire vos commentaires et vos idées, bref, tout nous plaît. Merci à tous ! Nous travaillons d’arrache-pied pour corriger tous les problèmes que vous avez signalés et nous sommes désolés pour les difficultés rencontrées par certains d’entre vous. Nous avons hâte de résoudre tous ces bugs et de pouvoir ajouter du contenu au jeu. »

L’aventure Far Far West ne fait que commencer, puisque l’on parle ici d’un jeu qui vient d’être lancé en accès anticipé. D’ici les prochains mois, de nouvelles quêtes seront ajoutées ainsi que des armes et des jokers inédits, sans oublier des événements inédits. Côté fonctionnalités, le jeu devrait avoir droit à des défis hebdomadaires, un système de challenges pour obtenir de meilleures récompenses, et des modificateurs de missions, en plus d’autres éléments et de correctifs pour améliorer l’expérience.