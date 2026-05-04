Last Flag : Le jeu multijoueur du chanteur d’Imagine Dragons arrête déjà la production de nouveaux contenus

Les serveurs restent en ligne et quelques mises à jour arrivent

La renommée d’Imagine Dragons ne fait pas tout, mais Last Flag ne semblait pas être un projet conçu à la va-vite pour autant. Le jeu a obtenu de bonnes critiques de la part du public malgré un classicisme évident, ce qui aurait pu lui permettre de se démarquer. Malheureusement, la réalité du marché est bien plus cruelle, et à peine deux semaines après la sortie du jeu, le studio ne se voit pas aller plus loin.

Last Flag ne va heureusement pas fermer ses portes, mais après les mises à jour qui étaient déjà en chantier, il ne faudra pas s’attendre à des nouveautés :

« Bien que le nombre de joueurs ne soit pas encore suffisant pour poursuivre le développement de Last Flag au-delà des prochaines mises à jour prévues, nous concentrons nos efforts sur la création de contenus enrichissants et offrant un contrôle accru aux joueurs, afin que le jeu continue de prospérer. »

Un nouveau personnage sera ajouté au jeu d’ici peu, ainsi qu’un nouveau mode et quelques objets cosmétiques, ainsi que des lobbies. Tout sera ensuite fait pour que le jeu puisse continuer à tourner sans mise à jour. L’aventure ne prend donc pas fin, mais si vous espériez voir le titre être suivi pendant des années, ça ne sera malheureusement pas le cas.

Last Flag est disponible sur PC, et visiblement, les versions consoles ne sont plus à l’ordre du jour pour le moment.