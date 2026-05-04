Hulk et Black Panther complètent l’équipe des Avengers dans Marvel Tokon: Fighting Souls

Les Avengers au complet

On ne pouvait pas imaginer un jeu Marvel de la sorte sans Hulk, et visiblement, Arc System Works non plus. Marvel Tokon: Fighting Souls comptera donc bien dans ses rangs Bruce Banner, et même s’il est compris dans les équipes des Avengers aux côtés de Captain America et Iron Man, la confiance n’est pas de mise. Dans cet univers, le géant vert a été exilé dans la Terre sauvage à cause de son caractère imprévisible, et si Hulk a vécu en paix dans cette zone entourée par la nature, il y a du ressentiment dans l’air.

Le dernier personnage à venir compléter cette équipe est donc Black Panther, mais pas T’Challa. À l’image du MCU moderne, c’est Shuri qui enfile ici le costume. La reine vient ici à peine de reprendre le flambeau et même si elle reste une combattante très agile et bien équipée, elle est remplie de doutes à propos de ses capacités. Elle pourra néanmoins combattre à la maison près des siens, puisque le Wakanda sera l’une des arènes du jeu.

Cette nouvelle bande-annonce met donc l’accent sur ces deux personnages, mais pas que. On apprend que la Terre a été sélectionnée par un être cosmique pour y organiser une sorte de tournoi, qui permettra de choisir une équipe capable de l’affronter. On connaît donc maintenant l’identité de 3 équipes sur 5 :

Les Avengers : Captain America, Iron Man, Hulk, Black Panther

: Captain America, Iron Man, Hulk, Black Panther Les X-Men : Storm, Magik, Wolverine, Danger

: Storm, Magik, Wolverine, Danger The Amazing Guardians : Star-Lord, Spider-Man, Peni Parker, Ms. Marvel

Reste à connaître les équipes de Ghost Rider et de Doom. Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PlayStation 5.