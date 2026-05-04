Melty Blood: Twi-Lumina viendra enrichir la proposition de Melty Blood: Type Lumina dès 2027

Une version enrichie avec de nouveaux personnages à la clé

Aniplex et French-Bread ont profité de la compétition pour mettre en avant un premier teaser pour Melty Blood: Twi-Lumina, qui s’attarde sur le personnage de Len avec un premier extrait de gameplay. Ce nouveau jeu pas si nouveau reprend en réalité les bases de Type Lumina pour y ajouter de nouvelles mécaniques de combat ainsi que de nouveaux personnages, même si l’on sait aujourd’hui peu de choses sur le casting complet de cette nouvelle mouture.

Et on sait peu de choses sur le jeu tout court. Tout ce que l’éditeur et le studio ont voulu confirmer ce week-end, c’est la période de sortie du jeu, qui est calée au début de l’année 2027. On apprend aussi que le jeu sera bien traduit en français, comme Type Lumina. Pour celles et ceux qui découvrent la série, notez que Melty Blood se base sur l’univers du visual novel Tsukihime, dont le remake Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon est sorti il y a peu chez nous.

Melty Blood: Twi-Lumina sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Nintendo Switch.