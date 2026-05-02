EA Sports FC 26 dévoile la troisième fournée d’équipes Team Of The Season

Suite équipes TOTS !

Après la première et la deuxième partie des TOTS, EA Sports FC 26 nous propose d’autres équipes. Rappelons que tout se fera plus ou moins petit à petit et que l’évènement rend hommage aux joueurs marquants de cette année. Aujourd’hui, nous avons donc la Team Of The Season de la Bundesliga féminine et masculine, de la Saudi League et le Reste du Monde.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Kane (97), Buhl (97), Olise (96), Kimmich (86), Schlotterbeck (96), Harder (96), Joao Felix (96), Juan Mata (96), Kobel (95), Stanway (95), Cristiano Ronado (95), Stiller (94), Muslera (94), Upamecano (93), Simakan (93), Diomande (92) ou encore Koulibaly (92).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.