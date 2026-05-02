Aces of Thunder : Que vaut cette simulation de vol et de combat aérien en VR ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Mathieu Corso

Rédigé par

0

Des simulations de combats aériens, il n’y en a pas beaucoup en VR et Aces of Thunder tente de réparer cet affront. Produit par Gaijing Entertainement, qui avait sorti un excellent War Thunder, cette suite spirituelle nous embarque dans un simulateur de vol orienté combat aérien en pleine seconde guerre mondiale.

Disponible depuis le 3 février dernier sur le PlayStation VR2 et SteamVR, le titre nous propose un mode campagne avec quelques missions, un large choix d’avions de guerre, mais aussi un mode multijoueur. Nous y avons joué quelques heures et que dire, si ce n’est que le résultat est plutôt frustrant et ne sera surtout pas à mettre entre toutes les mains.

Tout faire pour devenir le roi du pilotage

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Aces of Thunder
Aces of Thunder
pc
ps5
playstation vr 2
steamvr

Date de sortie : 03/02/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Blood Moon Breeches Diablo 4 : Jambières de la lune de sang… Comment obtenir cet objet unique ?

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Blood Moon Breeches Diablo 4 : Jambières de la lune de sang… Comment obtenir cet objet unique ?

Pierre d’oracle Neverness to Everness : Où trouver les corbeaux et où les utiliser ?

pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Pierre d’oracle Neverness to Everness : Où trouver les corbeaux et où les utiliser ?

Greater Lair Key Diablo 4 : Clé de repaire supérieure… Comment en acquérir ?

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Greater Lair Key Diablo 4 : Clé de repaire supérieure… Comment en acquérir ?

Heir of perdition Diablo 4 : héritier de perdition… comment obtenir cet objet unique ?

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Heir of perdition Diablo 4 : héritier de perdition… comment obtenir cet objet unique ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Aces of Thunder : Que vaut cette simulation de vol et de combat aérien en VR ?
pc
ps5
playstation vr 2
steamvr
Image d\'illustration pour l\'article : Aces of Thunder : Que vaut cette simulation de vol et de combat aérien en VR ?
Grâce à ses bonnes ventes, Pragmata pourrait finalement devenir une licence chez Capcom
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Grâce à ses bonnes ventes, Pragmata pourrait finalement devenir une licence chez Capcom
Xbox présentera une émission tournée vers le développement d’outils pour ses consoles, dont Project Helix, le 7 mai prochain
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox présentera une émission tournée vers le développement d’outils pour ses consoles, dont Project Helix, le 7 mai prochain
Mai Shiranui et Kula Diamond de KOF XIV reviennent dans Dead or Alive 6: Last Round, mais en tant que DLC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Mai Shiranui et Kula Diamond de KOF XIV reviennent dans Dead or Alive 6: Last Round, mais en tant que DLC
Calendrier des sorties jeux vidéo mai 2026
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Calendrier des sorties jeux vidéo mai 2026
LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir n’aura pas de retard, le jeu passe gold et sortira à la date prévue
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir n’aura pas de retard, le jeu passe gold et sortira à la date prévue
Après un énorme conflit en interne, Subnautica 2 sortira en accès anticipé dans quelques jours
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après un énorme conflit en interne, Subnautica 2 sortira en accès anticipé dans quelques jours
Windrose : Le jeu de pirates cartonne, mais il faudra être très patient avant de découvrir la prochaine grosse mise à jour
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Windrose : Le jeu de pirates cartonne, mais il faudra être très patient avant de découvrir la prochaine grosse mise à jour
Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest XI S pourrait ressortir sur Nintendo Switch 2 dans sa Definitive Edition
Le prochain film Resident Evil présente sa première bande-annonce angoissante
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain film Resident Evil présente sa première bande-annonce angoissante
Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai
Image d\'illustration pour l\'article : Le Nacon Connect qui devait avoir lieu en mars sera finalement diffusé le 7 mai
La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer est confirmée, avec une édition collector à la clé
Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Asobo Studio promet que Resonance: A Plague Tale Legacy sortira bientôt et parle de sa protagoniste
The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Blood of Dawnwalker : De l’IA générative a été utilisée au début du développement, mais le jeu final n’en comportera pas
Le prochain remaster de la saga Tales of pourrait concerner Tales of Eternia
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain remaster de la saga Tales of pourrait concerner Tales of Eternia
Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste
Image d\'illustration pour l\'article : Injustice 3 serait bien le prochain jeu de NetherRealm selon le CV d’un artiste
Malgré la fermeture de Spiders, le DLC prévu pour GreedFall 2 sortira quand même
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré la fermeture de Spiders, le DLC prévu pour GreedFall 2 sortira quand même
Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Juste après la sortie du film, le jeu Super Mario Galaxy 2 reçoit une mise à jour avec un nouveau chapitre du livre d’histoires
PlayStation répond enfin à la polémique assez floue entourant les DRM sur les jeux PS4 et PS5
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation répond enfin à la polémique assez floue entourant les DRM sur les jeux PS4 et PS5
Xbox dévoile ses résultats pour le dernier trimestre, qui sont tous à la baisse
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Xbox dévoile ses résultats pour le dernier trimestre, qui sont tous à la baisse
Kalanoro annoncé, un nouveau jeu de plateforme malgache où l’on doit sauver des artistes lémuriens
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Kalanoro annoncé, un nouveau jeu de plateforme malgache où l’on doit sauver des artistes lémuriens
Le jeu de basket NBA THE RUN nous invitera sur le terrain dès le mois de juin
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de basket NBA THE RUN nous invitera sur le terrain dès le mois de juin
Resident Evil Requiem : Tout un chapitre a été supprimé du jeu durant le développement
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Tout un chapitre a été supprimé du jeu durant le développement
Thick as Thieves : Le jeu d’infiltration sera vendu à tout petit prix
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Thick as Thieves : Le jeu d’infiltration sera vendu à tout petit prix