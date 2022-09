La version 3.0 de Genshin Impact a surtout pour but de nous présenter l’élément Dendro, mais cela n’empêche pas de nouveaux personnages d’autres éléments arriver en jeu. C’est notamment le cas de Dori, une marchande de type Electro qui sait bien se défendre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Dori, ses constellations, son build et des matériaux.

Présentation de Dori

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Electro ( )

: Electro ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Tomoko Kaneda

: Tomoko Kaneda Anniversaire : 21 décembre

: 21 décembre Date d’arrivée bannière Dori : vendredi 9 septembre 2022

Description officielle : « Une marchande ambulante avec un penchant pour les moras scintillants. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Valse des lames : Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 3 coups d’épée. Attaque chargée : Exécute une succession d’attaques tournoyantes contre les ennemis proches ; cette attaque consomme de l’endurance de façon continue. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant.

: Exécute une succession d’attaques tournoyantes contre les ennemis proches ; cette attaque consomme de l’endurance de façon continue. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Lampe de protection – Canon pacificateur : Commande à une lampe de protection de déclencher un tir pacificateur sur les ennemis, infligeant des dégâts Électro. À l’impact, le tir pacificateur crée 2 obus de S.A.V. qui poursuivent automatiquement les ennemis pour infliger des dégâts Électro.

: Commande à une lampe de protection de déclencher un tir pacificateur sur les ennemis, infligeant des dégâts Électro. À l’impact, le tir pacificateur crée 2 obus de S.A.V. qui poursuivent automatiquement les ennemis pour infliger des dégâts Électro. Méticulosité d’Alcazarzaray : Invoque le djinn à l’intérieur de la lampe pour accorder au client divers types d’aide. Djinn : Relie un personnage proche, qui bénéficie alors des effets suivants : Récupère des PV de façon continue selon les PV max de Dori. Obtient continuellement de l’énergie élémentaire. Est affecté par l’élément Électro. Lorsque le lien entre le djinn et le personnage touche un ennemi, il lui inflige des dégâts Électro une fois toutes les 0,4 seconde. Il ne peut exister qu’un seul djinn à la fois.

: Invoque le djinn à l’intérieur de la lampe pour accorder au client divers types d’aide.

Compétences passives

Un œil d’or : Si le personnage relié au djinn a déclenché une réaction d’Électrocution, de Supraconduction, de Surcharge, de Stimulation, de Suractivation, d’Exubérance, de Dispersion Électro ou de Cristallisation Électro, le temps de recharge de Lampe de protection : Canon pacificateur diminue de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 secondes.

: Si le personnage relié au djinn a déclenché une réaction d’Électrocution, de Supraconduction, de Surcharge, de Stimulation, de Suractivation, d’Exubérance, de Dispersion Électro ou de Cristallisation Électro, le temps de recharge de Lampe de protection : Canon pacificateur diminue de 1 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 3 secondes. Intérêts composés : Si le tir pacificateur ou les obus de S.A.V. de Lampe de protection : Canon pacificateur touche un ennemi, Dori restaure 5 points d’énergie élémentaire tous les 100 % de recharge d’énergie qu’elle possède. Pour chaque utilisation de Lampe de protection : Canon pacificateur, l’énergie élémentaire peut être restaurée une fois et d’un maximum de 15 points de cette manière.

: Si le tir pacificateur ou les obus de S.A.V. de Lampe de protection : Canon pacificateur touche un ennemi, Dori restaure 5 points d’énergie élémentaire tous les 100 % de recharge d’énergie qu’elle possède. Pour chaque utilisation de Lampe de protection : Canon pacificateur, l’énergie élémentaire peut être restaurée une fois et d’un maximum de 15 points de cette manière. Commande inattendue : Le personnage a 25 % de chance de récupérer des matériaux de synthèse lors de la synthèse de matériaux d’amélioration de personnage ou d’arme.

Constellation

Investissement supplémentaire : Le nombre d’obus de S.A.V. créés après un tir pacificateur augmente de 1.

: Le nombre d’obus de S.A.V. créés après un tir pacificateur augmente de 1. Franchise spéciale : En combat, lorsque le djinn soigne le personnage auquel il est relié, un tir djinn est déclenché à l’emplacement du personnage, infligeant des dégâts équivalant à 50 % de l’attaque de Dori.

: En combat, lorsque le djinn soigne le personnage auquel il est relié, un tir djinn est déclenché à l’emplacement du personnage, infligeant des dégâts équivalant à 50 % de l’attaque de Dori. Merveilles sans fin : Niveau d’aptitude Méticulosité d’Alcazarzaray +3.

: Niveau d’aptitude Méticulosité d’Alcazarzaray +3. Supplément discrétionnaire : Le personnage relié au djinn obtient les bonus suivants selon ses PV et son énergie élémentaire Bonus de soins reçus de 50 % si les PV sont inférieurs à 50 %. Recharge d’énergie augmentée de 30 % si l’énergie élémentaire est inférieure à 50 %.

: Le personnage relié au djinn obtient les bonus suivants selon ses PV et son énergie élémentaire Rapport qualité-mora : Niveau d’aptitude Lampe de protection : Canon pacificateur +3.

: Niveau d’aptitude Lampe de protection : Canon pacificateur +3. Poids léger : Après avoir utilisé Lampe de protection : Canon pacificateur, Dori obtient les effets suivants pendant 3 secondes : Enchantement Électro. Si une attaque normale touche un ennemi, tous les personnages de l’équipe à proximité récupèrent des PV pour une valeur équivalant à 4 % des PV max de Dori. Les PV peuvent être restaurés une fois toutes les 0,1 seconde de cette manière.

: Après avoir utilisé Lampe de protection : Canon pacificateur, Dori obtient les effets suivants pendant 3 secondes :

Comment jouer Dori ?

Dori est avant toute chose un personnage orienté vers le support, qui pourra notamment soigner vos PV, un peu à la manière d’une Kuki Shinobu. Elle agira aussi en tant que batterie pour les autres personnages Electro de votre équipe.

Sur le terrain, elle ne sera présente que brièvement pour lancer ses attaques élémentaires. On se servira très peu, voire jamais, de ses attaques normales ou chargées, puisqu’elle inflige peu de dégâts, sauf éventuellement à partir de sa C6.

Avec qui jouer Dori ?

Dori pourra avoir une place de choix dans des Teams complétement Electro par exemple, puisqu’elle servira de batterie à tout le monde tout en offrant un soin. On peut également la placer dans des teams orientée Physique, avec du Cryo et de l’Electro, tandis que les nouvelles équipes exploitant les réactions Dendro + Electro marcheront aussi (avec un autre Electro en plus de Dori) :

Meilleur équipement Dori

Quelle arme pour Dori?

Fierté de la Voûte d’Azur : Parfaite pour la recharge d’énergie.

: Parfaite pour la recharge d’énergie. Espadon rituel : Cette espadon est peu utilisé, mais peut bien fonctionner avec Dori, avec en plus de la recharge.

: Cette espadon est peu utilisé, mais peut bien fonctionner avec Dori, avec en plus de la recharge. Espadon de Favonius : Egalement pour la recharge.

Meilleur set pour Dori

Emblème du destin brisé (2 ou 4 pièces) : Puisque l’on cherche à augmenter la recharge, autant viser ce set en priorité

(2 ou 4 pièces) : Puisque l’on cherche à augmenter la recharge, autant viser ce set en priorité Ténacité du Millelithe (2 pièces) : Pour apporter un peu de PV en plus

(2 pièces) : Pour apporter un peu de PV en plus Ancien rituel royal (2 ou 4 pièces) : Etant donné que Dori n’est là que pour ses capacités élémentaires, ce set est un parfait substitut.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Recharge d’énergie > PV%

: Recharge d’énergie > PV% Coupe : PV% > Dégâts Electro

: PV% > Dégâts Electro Coiffe/Couronne : PV% > Bonus de soins

Quelles sub-statistiques en premier pour Dori ?

Recharge d’énergie PV% Maitrise élémentaire Attaque %

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Dori

Matériaux d’élévation Dori

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Dori :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Kalpalotus / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Kalpalotus / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Fruit du tonnerre / 10 x Kalpalotus / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Fruit du tonnerre / 10 x Kalpalotus / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Fruit du tonnerre / 20 x Kalpalotus / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Fruit du tonnerre / 20 x Kalpalotus / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Fruit du tonnerre / 30 x Kalpalotus / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Fruit du tonnerre / 30 x Kalpalotus / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Fruit du tonnerre / 45 x Kalpalotus / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Fruit du tonnerre / 45 x Kalpalotus / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Améthyste vajrada / 20 x Fruit du tonnerre / 60 x Kalpalotus / 24 x Brocart rouge luxueux / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Dori

Enseignement de l’ingénuité / Guide de l’ingénuité / Philosophie de l’ingénuité

Satin rouge délavé / Soie rouge brodée / Brocart rouge luxueux

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consulter notre guide complet de tous les personnages.