Voici tout ce qu’il faut savoir sur Nefer dans Genshin Impact.

Présentation de Nefer

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Nana Mizuki

: Nana Mizuki Anniversaire : 9 mai

: 9 mai Date d’arrivée en bannière : 22 octobre 2025

Description officielle : « La propriétaire incroyablement ingénieuse du Curatorium des secrets. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Serpent frappant : Enchaîne jusqu’à 4 coups de pied, qui infligent des dégâts Dendro, avec la férocité et la grâce d’un serpent frappant.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups de pied, qui infligent des dégâts Dendro, avec la férocité et la grâce d’un serpent frappant. Attaque chargée : Nefer passe en état de locomotion serpentine, pouvant avancer rapidement pendant un maximum de 2,5 secondes en consommant de l’endurance. Lorsque le bouton de compétence est relâché, que la durée prend fin ou que l’endurance est épuisée, Nefer met fin à sa locomotion serpentine et consomme une certaine quantité d’endurance supplémentaire pour infliger des dégâts Dendro aux ennemis. Pendant l’état Danse d’ombre, la consommation supplémentaire d’endurance diminue. De plus, utiliser le déchaînement élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits et effectuer un sprint pendant la locomotion serpentine ne met pas fin à l’état.

: Nefer passe en état de locomotion serpentine, pouvant avancer rapidement pendant un maximum de 2,5 secondes en consommant de l’endurance. Lorsque le bouton de compétence est relâché, que la durée prend fin ou que l’endurance est épuisée, Nefer met fin à sa locomotion serpentine et consomme une certaine quantité d’endurance supplémentaire pour infliger des dégâts Dendro aux ennemis. Pendant l’état Danse d’ombre, la consommation supplémentaire d’endurance diminue. De plus, utiliser le déchaînement élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits et effectuer un sprint pendant la locomotion serpentine ne met pas fin à l’état. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact. Tactique de senet : Danse des mille nuits : Cette danse, qui a dissous des dynasties, est aussi glaciale qu’une nuit d’hiver sur la grande mer de sable, mais elle persiste avec la tendresse du clair de lune. Nefer charge en avant, infligeant des dégâts Dendro de zone et entrant dans l’état Danse d’ombre. Dans cet état, les attaques chargées de Nefer sont remplacées par l’attaque chargée spéciale Performance fantasmatique si l’équipe possède au moins 1 rosée verdoyante, cette attaque ne consommant pas d’endurance. Pendant l’état Danse d’ombre, la résistance à l’interruption de Nefer augmente. Nefer commence avec 2 utilisations disponibles.

: Cette danse, qui a dissous des dynasties, est aussi glaciale qu’une nuit d’hiver sur la grande mer de sable, mais elle persiste avec la tendresse du clair de lune. Nefer charge en avant, infligeant des dégâts Dendro de zone et entrant dans l’état Danse d’ombre. Dans cet état, les attaques chargées de Nefer sont remplacées par l’attaque chargée spéciale Performance fantasmatique si l’équipe possède au moins 1 rosée verdoyante, cette attaque ne consommant pas d’endurance. Pendant l’état Danse d’ombre, la résistance à l’interruption de Nefer augmente. Nefer commence avec 2 utilisations disponibles. Vœu sacré : Illusion de regard pur : La vision véritable de Thoth accorde la « révélation » des mystères du faux, infligeant des dégâts Dendro de zone aux ennemis en face. Lors de l’utilisation, Nefer consomme tous ses voiles mensongers pour augmenter les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire concerné.

Compétences passives

Pari au clair de lune : Nefer obtient différents bonus selon la signelune de l’équipe. Signelune « Lueur ascendante » : en utilisant sa compétence élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits, tous les noyaux Dendro actuellement sur le terrain sont convertis en graines de tromperie, et toutes les réactions de Sélénofleurissement déclenchées par un personnage proche dans les 15 secondes génèrent des graines de tromperie à la place de noyaux Dendro et de noyaux d’abondance. Les graines de tromperie ne peuvent pas déclencher de réactions d’Exubérance et de Bourgeonnement et ne peuvent pas éclater. Lorsque Nefer utilise une attaque chargée ou une performance fantasmatique, elle peut absorber les graines de tromperie à portée, chaque graine absorbée lui accordant un cumul de voile mensonger. En atteignant 3 cumuls ou lorsque la durée du 3e cumul est actualisée, la maîtrise élémentaire de Nefer augmente de 100 points pendant 8 secondes.

: Nefer obtient différents bonus selon la signelune de l’équipe. Fille de la poussière et du sable : Lorsque Nefer est dans l’état Danse d’ombre, sa locomotion serpentine accorde de la rosée verdoyante supplémentaire à l’équipe pendant 5 secondes après qu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Sélénofleurissement. Chaque tranche de 100 points de maîtrise élémentaire au-delà de 500 points renforce cet effet de 10 %, jusqu’à un maximum de 50 %.

: Lorsque Nefer est dans l’état Danse d’ombre, sa locomotion serpentine accorde de la rosée verdoyante supplémentaire à l’équipe pendant 5 secondes après qu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Sélénofleurissement. Chaque tranche de 100 points de maîtrise élémentaire au-delà de 500 points renforce cet effet de 10 %, jusqu’à un maximum de 50 %. Bénédiction de signelune : Avant-toits sous le crépuscule : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Fleurissement, elle est convertie en réaction de Sélénofleurissement, dont les dégâts de base augmentent selon la maîtrise élémentaire de Nefer : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,0175 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Nefer fait partie de l’équipe.

: Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Fleurissement, elle est convertie en réaction de Sélénofleurissement, dont les dégâts de base augmentent selon la maîtrise élémentaire de Nefer : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,0175 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Nefer fait partie de l’équipe. Conspiration du coffre-fort doré : Augmente les récompenses d’une expédition de 20 h à Nod-Krai de 25 %. De plus, étant la patronne du Curatorium des secrets, Nefer semble pouvoir obtenir des renseignements provenant de diverses sources… Des renseignements que certaines factions du Village de Nasha pourraient trouver extrêmement intéressants…

Constellation

La planification engendre le succès : Les dégâts de base des réactions de Sélénofleurissement déclenchées par les performances fantasmatiques de Nefer augmentent d’une valeur équivalant à 60 % de sa maîtrise élémentaire. Cet effet est également amélioré par les cumuls de voile mensonger.

: Les dégâts de base des réactions de Sélénofleurissement déclenchées par les performances fantasmatiques de Nefer augmentent d’une valeur équivalant à 60 % de sa maîtrise élémentaire. Cet effet est également amélioré par les cumuls de voile mensonger. L’observation nourrit la stratégie : L’aptitude d’élévation « Pari au clair de lune » est renforcée : augmente la durée du voile mensonger de 5 s, augmente la limite à 5 cumuls et permet aux performances fantasmatiques d’infliger jusqu’à 140 % des dégâts d’origine ; de plus, Nefer obtient immédiatement 2 cumuls de voile mensonger lorsqu’elle utilise sa compétence élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits ; finalement, en atteignant 5 cumuls de voile mensonger ou lorsque la durée du 5e cumul est actualisée, la maîtrise élémentaire de Nefer augmente maintenant de 200 points pendant 8 s. L’aptitude d’élévation « Pari au clair de lune » doit être déjà débloquée.

: L’aptitude d’élévation « Pari au clair de lune » est renforcée : augmente la durée du voile mensonger de 5 s, augmente la limite à 5 cumuls et permet aux performances fantasmatiques d’infliger jusqu’à 140 % des dégâts d’origine ; de plus, Nefer obtient immédiatement 2 cumuls de voile mensonger lorsqu’elle utilise sa compétence élémentaire Tactique de senet : Danse des mille nuits ; finalement, en atteignant 5 cumuls de voile mensonger ou lorsque la durée du 5e cumul est actualisée, la maîtrise élémentaire de Nefer augmente maintenant de 200 points pendant 8 s. L’aptitude d’élévation « Pari au clair de lune » doit être déjà débloquée. La tromperie masque la vérité : Niveau d’aptitude Tactique de senet : Danse des mille nuits +3.

: Niveau d’aptitude Tactique de senet : Danse des mille nuits +3. L’illusion piège la raison : Lorsque Nefer est sur le terrain dans l’état Danse d’ombre, elle obtient des rosées verdoyantes 25 % plus rapidement. De plus, la RÉS Dendro des ennemis proches diminue de 20 % lorsque Nefer est dans l’état Danse d’ombre, cet effet prenant fin 4,5 s après que Nefer n’est plus dans l’état Danse d’ombre ou s’est trop éloignée d’un ennemi.

: Lorsque Nefer est sur le terrain dans l’état Danse d’ombre, elle obtient des rosées verdoyantes 25 % plus rapidement. De plus, la RÉS Dendro des ennemis proches diminue de 20 % lorsque Nefer est dans l’état Danse d’ombre, cet effet prenant fin 4,5 s après que Nefer n’est plus dans l’état Danse d’ombre ou s’est trop éloignée d’un ennemi. L’opportunité se cache dans les marges : Niveau d’aptitude Vœu sacré : Illusion de regard pur +3.

: Niveau d’aptitude Vœu sacré : Illusion de regard pur +3. La victoire découle des retournements : Lorsque Nefer utilise une performance fantasmatique, les dégâts de son 2e coup sont convertis en dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 85 % de la maîtrise élémentaire de Nefer. De plus, une instance supplémentaire de dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 120 % de la maîtrise élémentaire de Nefer est infligée lorsque l’attaque de la performance fantasmatique finit. Les dégâts mentionnés ci-dessous sont considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement infligés par la performance fantasmatique. Signelune « Lueur ascendante » : Les dégâts infligés par les réactions de Sélénofleurissement de Nefer bénéficient d’une élévation de 15 %.

: Lorsque Nefer utilise une performance fantasmatique, les dégâts de son 2e coup sont convertis en dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 85 % de la maîtrise élémentaire de Nefer. De plus, une instance supplémentaire de dégâts Dendro de zone d’une valeur équivalant à 120 % de la maîtrise élémentaire de Nefer est infligée lorsque l’attaque de la performance fantasmatique finit. Les dégâts mentionnés ci-dessous sont considérés comme des dégâts de réaction de Sélénofleurissement infligés par la performance fantasmatique.

Comment jouer Nefer ?

Nefer est un personnage qui va infliger de gros dégâts et qui restera donc sur le terrain pendant un moment. Le but est d’activer sa compétence élémentaire pour remplacer son attaque chargée, qu’il faudra utiliser le plus possible, en collectant les graines Dendro, avant de lancer l’attaque ultime si vous voulez faire des dégâts directs.

Avec qui jouer Nefer ?

Nefer va évidemment beaucoup se jouer dans les équipes où Lauma est présente, puisqu’il s’agit de son meilleur support. Et donc des team Hydro/Dendro.

Meilleur équipement pour Nefer

Quelle arme pour Nefer ?

Reliquaire de la vérité : L’arme signature du personnage

: L’arme signature du personnage Miroir du tisse-nuit : Car bonne statsitsiques élémentaires

: Car bonne statsitsiques élémentaires Frimas d’aube : Augmente les dégâts critiques et la maitrise

Meilleur set pour Nefer

Nuit de la révélation céleste (4 pièces) : Son set de prédilection, qui augmente la maitrise élémentaire et joue avec les réactions sélène.

: Son set de prédilection, qui augmente la maitrise élémentaire et joue avec les réactions sélène. Rêve doré / Fleur de paradis perdu (2 ou 4 pièces) : Moins efficace, vous pouvez utiliser ces sets pour maximiser votre maitrise élémentaire.

: Moins efficace, vous pouvez utiliser ces sets pour maximiser votre maitrise élémentaire. Chasseur de la Maréchaussée (2 pièces) : Pour compléter les précédents sets.

Quels stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coupe : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Taux critique / Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Nefer ?

Maîtrise élémentaire Taux critique Dégâts critiques

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Nefer

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Nefer :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Argent de lune déchue / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Argent de lune déchue / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Corne radieuse / 10 x Argent de lune déchue / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Corne radieuse / 10 x Argent de lune déchue / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Corne radieuse / 20 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat immaculé

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Corne radieuse / 20 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Corne radieuse / 30 x Argent de lune déchue / 18 x Mandat immaculé

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Corne radieuse / 30 x Argent de lune déchue / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Corne radieuse / 45 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Corne radieuse / 45 x Argent de lune déchue / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Corne radieuse / 60 x Argent de lune déchue / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Nefer

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Elysium

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Échantillon ascensionné : Tour

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.