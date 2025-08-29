Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.0 du jeu (région de Nod-Krai, récompenses anniversaire…)

Bienvenue à Nod-Krai

Au lieu d’aller faire un tour à Snezhnaya comme on aurait pu le penser, Genshin Impact nous demandera d’abord de faire un arrêt à Nod-Krai. Même si cette région promet d’être un peu moins massive, n’allez cependant pas croire qu’elle sera moins importante que les autres.

Au contraire, puisqu’il y aura du beau monde là-bas, à commencer par plusieurs Exécuteurs des Fatui, comme Columbina et Sandrone, teasées dans le jeu depuis un sacré moment. Cette nouvelle région nous donnera donc accès à deux nouvelles quêtes d’Archon essentielles pour bien comprendre le lore de Teyvat, tout en faisant avancer l’intrigue principale et l’histoire de nos deux protagonistes qui semblent avoir un lien étroit avec cette zone.

Pour naviguer dans cette région, vous pourrez prendre le contrôle d’une sorte de créature éthérée qui vous aidera à vous déplacer plus rapidement, notamment dans les airs. À Nod-Krai, vous trouverez des sources d’énergies différentes du reste de Teyvat, qui aideront à l’exploration et aux puzzles.

C’est surtout cette énergie qui cause la réaction de Sélénocution d’un personnage comme Ineffa, et on comprend que tous les personnages de cette région auront droit à cette spécificité. Elle pourra également affecter les créatures de la région, qui deviendront plus dangereuses.

Les bannières de la version 6.0

Pour la première bannière de la version 6.0, ce n’est pas un, mais deux personnages 5 étoiles inédits qui seront proposés. La première n’est autre que Lauma, qui est un personnage Dendro qui manie un catalyseur.

Elle va essentiellement venir booster les dégâts de vos équipes basées sur la réaction de Fleurissement (Hydro + Dendro) avec une réaction spéciale. En tant que prêtresse proche de la nature, Lauma agira aussi comme un aimant envers la faune locale, qui viendra lui donner de la nourriture, des objets, ou même des soins.

Puis viendra Flins, qui manie une lance et qui est de type Electro. Il pourra infuser ses attaques normales et chargées d’énergie Electro, et pourra, comme Ineffa, déclencher des réactions de Sélénocution, tandis que sa compétence ultime déclenchera une grande explosion.

Un personnage 4 étoiles va aussi rejoindre le casting en la personne d’Aino, qui sera de type Hydro et qui maniera une épée à deux mains. Elle pourra mettre en place une grande zone de dégâts Hydro, qui va donc venir aider Flins et Lauma pour leurs réactions spéciales. Aino sera distribuée gratuitement, si vous effectuez les quêtes d’Archon.

Lauma sera présente dans la première bannière de la mise à jour, aux côtés de Nahida. Flins sera dans la seconde partie en compagnie de Yelan, avec Aino en boost 4 étoiles. De plus, une bannière spéciale mettant en avant des personnages de Sumeru sera proposée, à savoir Dehya, Ahaitham, Nomade, Cyno, Nilou et Tighnari.

Les événements et améliorations de la version 6.0

Qui dit nouvelle région dit également événements centrés sur l’exploration de celle-ci. Le premier d’entre eux vous demandera d’enquêter sur des rumeurs un peu partout dans Nod-Krai. Voyager dans cette région vous permettra aussi de récupérer quelques collectibles sur la route tout en apprenant à connaitre les personnages qui vivent là-bas, via un nouveau système de récompenses

L’événement « Contes de Voyage » deviendra ici un mode permanent, pour vous laisser rencontrer certains personnages plus librement dans le monde ouvert. Le Théâtre Imaginaire recevra une mise à jour avec un nouveau mode à essayer, et de nouvelles récompenses.

Côté amélioration, attendez-vous à gagner de l’expérience d’aventurier un peu plus rapidement pour progresser plus vite en niveau. De meilleurs tutoriels seront aussi mis en place, et si vous avez déjà l’un des personnages présents en bannières, vous n’aurez pas besoin de retenter son tutoriel pour obtenir les récompenses. L’aspect coopération sera amélioré avec une difficulté ajustée.

Les bons et les mauvais artéfacts seront plus faciles à déterminer dorénavant, notamment ceux dont la quatrième caractéristique n’est pas encore activée. Cette dernière sera maintenant visible avant de monter le niveau de votre artefact. Les résines condensées demanderont à présent 60 résines au lieu de 40, sachant qu’il sera possible d’utiliser 40 résines dans un donjon (au lieu des 20) sans avoir à crafter de la résine condensée. Et enfin, dès lors qu’une nouvelle bannière débutera, pendant une semaine, les limitations concernant les donjons seront levées. Ce qui veut dire que vous n’aurez pas à patienter tel jour pour obtenir tel matériau dans un donjon, afin de faire progresser plus rapidement le personnage que vous venez d’invoquer.

Notons que le niveau maximal des personnages passera de 90 à 100. Pour monter à ce niveau, vous aurez besoin d’un objet spécial qui s’obtient lorsque vous invoquez un personnage dont vous possédez déjà toutes les constellations. Ce bonus sera rétroactif, ce qui veut dire que si vous avez déjà invoqué des personnages avec toutes leurs constellations, vous recevrez l’objet dont il est question.

Un mode « Paradisia milliastral » a enfin été teasé, et se présente comme un bas-à-sable géant hors Teyvat dans lequel chacun pourra créer son personnage ainsi que des mini-jeux. Sorte de Roblox à la Genshin Impact si vous voulez. Ce mode aura droit à une bêta dès la version 6.2 et sera amélioré de mise à jour en mise à jour.

Les récompenses pour l’anniversaire

Cette mise à jour 6.0 tombe lorsque Genshin Impact va sur ses 5 ans. Le jeu est en effet sorti le 28 septembre 2020, ce qui veut dire que le cinquième anniversaire aura lieu dans quelques semaines. Pour fêter cela, quelques célébrations seront mises en place, avec de nombreux cadeaux à la clé.

On recevra donc 10 vœux pour la bannière temporaire, en plus de 1 600 primo-gemmes et d’autres récompenses comme des moras, des objets pour nos artéfacts et de la résine fragile, sans parler de deux gadgets robots. De plus, vous pourrez choisir gratuitement un personnage 5 étoiles parmi ceux de la bannière standard, c’est-à-dire :

Jean

Diluc

Mizuki

Dehya

Tighnari

Mona

Kequing

Qiqi

Vous obtiendrez également tous les matériaux nécessaires pour élever ce personnage directement au niveau 60. Et pour finir, un système sera mis en place vous donnant accès à des récompenses selon tout ce que vous avez fait dans Teyvat. La récompense ultime étant d’obtenir l’une des constellations d’un personnage 5 étoiles que vous possédez déjà. Cela ne marchera que pour certains personnages dès la version 6.0 (surtout ceux sortis avant la 3.0), mais il sera possible d’en obtenir plusieurs par an, jusqu’à 4.

Les codes primo-gemmes

Des codes pour obtenir des primo-gemmes et d’autres récompenses ont été distribués durant le live de présentation. Ils ne sont valables que quelques heures. Les voici :

LunaI0910

LaumaNodKraiFlins

HiFiveTraveler

Quand sortira la version 6.0 de Genshin Impact ?

La version 6.0 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 10 septembre aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.