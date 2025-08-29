Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.0 du jeu (région de Nod-Krai, récompenses anniversaire…)

Genshin Impact s’apprête à fêter son cinquième anniversaire, et avec lui, l’arrivée de sa version 6.0. Une mise à jour très attendue puisqu’elle marque le début de nos aventures dans la région de Nod-Krai, qui fourmille de mystères et de personnages charismatiques qui vont faire avancer un peu plus loin la quête principale du jeu. Cette update a été présentée aujourd’hui, et voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

Genshin Impact
Genshin Impact
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4

Date de sortie : 28/08/2020

