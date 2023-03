Voilà bien longtemps qu’un personnage Pyro n’avait pas été ajouté dans Genshin Impact, mais Dehya va remédier à ce problème. La mercenaire de Sumeru est enfin disponible et elle devrait en séduire plus d’un grâce à son gameplay atypique. Voici tout ce qu’il faut savoir sur Dehya, ses compétences, et son build.

Présentation de Dehya

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Pyro ( )

: Pyro ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Ayaka Fukuhara

: Ayaka Fukuhara Anniversaire : 07 avril

: 07 avril Date d’arrivée bannière Dehya : 1er mars 2023

Description officielle : « Une membre des Érémites, une bande de mercenaires qui agit dans le désert de Sumeru. Guerrière courageuse et puissante, elle possède une excellente réputation parmi ses compagnons érémites. »

Compétence Dehya

Compétences actives

Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 4 coups mélangeant attaques avec son épée et frappes de corps.

: Enchaîne jusqu’à 4 coups mélangeant attaques avec son épée et frappes de corps. Attaque chargée : Consomme de l’endurance de façon continue pour exécuter une succession d’entailles aussi rapides que tranchantes. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant.

: Consomme de l’endurance de façon continue pour exécuter une succession d’entailles aussi rapides que tranchantes. L’attaque chargée se termine sur un coup puissant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l’impact. Enfer en fusion : Cet art de combat, inventé par Dehya elle-même, change en fonction de la situation. Flamme indomptable : Se déclenche si aucun sanctuaire ardent créé par Dehya n’est présent sur le champ de bataille. Inflige des dégâts Pyro de zone et crée une zone de sanctuaire ardent. Champ flamboyant : Se déclenche si un sanctuaire ardent créé par Dehya est présent sur le champ de bataille. Effectue une attaque bondissante, infligeant des dégâts Pyro de zone, et crée à nouveau une zone de sanctuaire ardent à l’emplacement de Dehya. Une zone de sanctuaire ardent créée de cette manière hérite de la durée de la zone d’origine. Un seul champ flamboyant peut être déclenché pendant la durée d’une zone de sanctuaire ardent. Sanctuaire ardent : Lorsqu’un ennemi dans la zone subit des dégâts, le sanctuaire ardent déclenche une attaque coordonnée, lui infligeant des dégâts Pyro de zone selon l’attaque et les PV max de Dehya. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2,5 secondes. Les personnages déployés dans la zone voient leur résistance à l’interruption augmentée et lorsqu’ils subissent des dégâts, une partie des dégâts est atténuée et transférée dans le sang de crinière rouge, avant d’être subie par Dehya sur 10 s. Lorsque les dégâts dans le sang de crinière rouge atteignent ou dépassent un certain pourcentage des PV max de Dehya, les dégâts ne sont plus atténués. Il ne peut exister qu’un seul sanctuaire ardent créé par Dehya à la fois.

: Cet art de combat, inventé par Dehya elle-même, change en fonction de la situation. Morsure léonine : Libérant sa colère brûlante et jetant sa lame sur le côté comme s’il s’agissait d’un fardeau, Dehya entre dans l’état Lionne flamboyante et augmente sa résistance à l’interruption. Dans cet état, Dehya déchaîne automatiquement et de façon continue ses poings de crinière enflammée pour infliger des dégâts Pyro selon son attaque et ses PV max, et, une fois la durée écoulée, elle utilise son pied plongeant d’incinération qui inflige des dégâts Pyro de zone, toujours selon son attaque et ses PV max. Si une zone de sanctuaire ardent créée par la compétence élémentaire de Dehya « Enfer en fusion » est présente sur le champ de bataille lorsque cette capacité est utilisée, Dehya la récupère et en crée une autre à son nouvel emplacement une fois la durée de l’état Lionne flamboyante expirée. Cette nouvelle zone hérite alors de la durée de la zone précédente au moment de sa récupération. Dans cet état, Dehya ne peut pas utiliser de compétence élémentaire, ni effectuer d’attaque normale, chargée ou plongeante. Son attaque normale « Assaut sablé » et sa compétence élémentaire « Enfer en fusion » sont remplacées par Raclée rugissante. Raclée rugissante : Le déclenchement d’une raclée rugissante dans les 0,4 seconde après un poing de crinière enflammée accélère le déclenchement du prochain poing de crinière enflammée.

: Libérant sa colère brûlante et jetant sa lame sur le côté comme s’il s’agissait d’un fardeau, Dehya entre dans l’état Lionne flamboyante et augmente sa résistance à l’interruption. Dans cet état, Dehya déchaîne automatiquement et de façon continue ses poings de crinière enflammée pour infliger des dégâts Pyro selon son attaque et ses PV max, et, une fois la durée écoulée, elle utilise son pied plongeant d’incinération qui inflige des dégâts Pyro de zone, toujours selon son attaque et ses PV max. Si une zone de sanctuaire ardent créée par la compétence élémentaire de Dehya « Enfer en fusion » est présente sur le champ de bataille lorsque cette capacité est utilisée, Dehya la récupère et en crée une autre à son nouvel emplacement une fois la durée de l’état Lionne flamboyante expirée. Cette nouvelle zone hérite alors de la durée de la zone précédente au moment de sa récupération. Dans cet état, Dehya ne peut pas utiliser de compétence élémentaire, ni effectuer d’attaque normale, chargée ou plongeante. Son attaque normale « Assaut sablé » et sa compétence élémentaire « Enfer en fusion » sont remplacées par Raclée rugissante.

Compétences passives

Secours sans faille : Pendant 6 secondes après que Dehya récupère un sanctuaire ardent en utilisant Enfer en fusion : Champ flamboyant ou Morsure léonine, les dégâts que Dehya subit du sang de crinière rouge diminuent de 60 %. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes. De plus, pendant 9 secondes après que Dehya déclenche Enfer en fusion : Flamme indomptable, elle accorde l’état Forgé d’or à tous les personnages de l’équipe augmente davantage la résistance à l’interruption des personnages à l’intérieur d’une zone de sanctuaire ardent. L’état Forgé d’or peut être déclenché une fois toutes les 18 secondes.

: Pendant 6 secondes après que Dehya récupère un sanctuaire ardent en utilisant Enfer en fusion : Champ flamboyant ou Morsure léonine, les dégâts que Dehya subit du sang de crinière rouge diminuent de 60 %. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 secondes. De plus, pendant 9 secondes après que Dehya déclenche Enfer en fusion : Flamme indomptable, elle accorde l’état Forgé d’or à tous les personnages de l’équipe augmente davantage la résistance à l’interruption des personnages à l’intérieur d’une zone de sanctuaire ardent. L’état Forgé d’or peut être déclenché une fois toutes les 18 secondes. Rectitude : Lorsque ses PV sont inférieurs à 40%, Dehya les restaure pour une valeur équivalant à 20% de ses PV max, puis 6% de ses PV max toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes.

: Lorsque ses PV sont inférieurs à 40%, Dehya les restaure pour une valeur équivalant à 20% de ses PV max, puis 6% de ses PV max toutes les 2 secondes pendant 10 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Voie ensoleillée : Augmente la vitesse de déplacement des personnages de votre équipe pendant la journée (06 h 00 – 18 h 00) de 10 %. Cet effet ne s’applique ni dans les donjons, ni dans les Donjons de la conquête, ni dans les Profondeurs spiralées, et ne peut être cumulé avec d’autres aptitudes passives aux effets identiques.

Constellation

Brillante flamme d’incandescence : Augmente les PV max de Dehya de 20 %, et augmente les dégâts infligés par les attaques de Dehya citées ci-dessous en fonction de ses PV max : Augmentation des dégâts d’Enfer en fusion : 3,6 % des PV max. Augmentation des dégâts de Morsure léonine : 6 % des PV max.

: Augmente les PV max de Dehya de 20 %, et augmente les dégâts infligés par les attaques de Dehya citées ci-dessous en fonction de ses PV max : Scintillante lame de sable : Lors de l’utilisation d’Enfer en fusion : Champ flamboyant, la durée de la zone de sanctuaire ardent créée une nouvelle fois augmente de 6 secondes. De plus, si une zone de sanctuaire ardent est présente sur le champ de bataille et si un personnage déployé subit une attaque en son sein, les dégâts infligés par la prochaine attaque coordonnée du sanctuaire ardent augmentent de 50 %.

: Lors de l’utilisation d’Enfer en fusion : Champ flamboyant, la durée de la zone de sanctuaire ardent créée une nouvelle fois augmente de 6 secondes. De plus, si une zone de sanctuaire ardent est présente sur le champ de bataille et si un personnage déployé subit une attaque en son sein, les dégâts infligés par la prochaine attaque coordonnée du sanctuaire ardent augmentent de 50 %. Précipitante rage de feu : Niveau d’aptitude Morsure léonine +3.

: Niveau d’aptitude Morsure léonine +3. Liant serment de respect : Lorsqu’un poing de crinière enflammée ou un pied plongeant d’incinération de Morsure léonine touche un ennemi, Dehya récupère 1,5 points d’énergie élémentaire et se soigne pour une valeur équivalant à 2,5 % de ses PV max. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,2 seconde.

: Lorsqu’un poing de crinière enflammée ou un pied plongeant d’incinération de Morsure léonine touche un ennemi, Dehya récupère 1,5 points d’énergie élémentaire et se soigne pour une valeur équivalant à 2,5 % de ses PV max. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,2 seconde. Désinhibant alpha de liberté : Niveau d’aptitude Enfer en fusion +3.

: Niveau d’aptitude Enfer en fusion +3. Brûlante griffe de clivage : Augmente le taux critique de Morsure léonine de 10 %. De plus, toucher un ennemi et infliger un coup critique avec un poing de crinière enflammée pendant un état Lionne flamboyante permet d’augmenter les dégâts critique de Morsure de la lionne de 15 % jusqu’à la fin de la durée de l’état Lionne flamboyante et de prolonger cette durée de 0,5 seconde. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 0,2 seconde. La durée peut être prolongée d’un maximum de 2 s et les dégâts critique augmentés d’un maximum de 60% de cette manière.

Comment jouer Dehya

Vous vous en doutez certainement, Dehya se joue avant tout comme une main DPS. Cela veut dire qu’elle restera longtemps sur le terrain et que c’est avec elle que vous attaquerez avec ses attaques normales, ce qui se comprend en jetant un œil à son déchaînement élémentaire qui modifie son moveset. L’idéal sera donc de déclencher les compétences élémentaires des autres personnages de l’équipe avant de passer à Dehya pour lancer une série d’attaques.

Avec qui jouer Dehya ?

Dehya se joue à peu près dans la plupart des teams qui ont besoin d’un main DPS Pyro. Ce qui veut donc dire que l’on va prioriser les éléments Hydro et Cryo, en plus de l’Anemo. On pourra y glisser un personnage Pyro en plus pour la résonance et un personnage Dendro pour jouer sur le bourgeonnement.

Meilleur équipement Dehya

Quelle arme pour Dehya ?

Balise de la mer de roseaux (5 étoiles) : L’arme signature du personnage, qui augmente les PV et l’attaque.

: L’arme signature du personnage, qui augmente les PV et l’attaque. Morsure du loup (5 étoiles) : Probablement l’épée à deux mains la plus passe-partout et donc utile pour Dehya.

: Probablement l’épée à deux mains la plus passe-partout et donc utile pour Dehya. Fierté de la Voûte d’Azur (5 étoiles) : Comble un problème de recharge d’énergie et possède une bonne attaque.

: Comble un problème de recharge d’énergie et possède une bonne attaque. Illustre seigneur des mers (4 étoiles) : Pour favoriser l’attaque de Dehya.

: Pour favoriser l’attaque de Dehya. Ossature du dragon (4 étoiles) : Une bonne arme polyvalente pour augmenter le taux critique.

: Une bonne arme polyvalente pour augmenter le taux critique. Espadon (prototype) (4étoiles) : L’option free-to-play qui peut suffire, faute de mieux.

Meilleur set pour Dehya

Sorcière des flammes ardentes (2 ou 4 pièces) : Favorise les dégâts Pyro.

: Favorise les dégâts Pyro. Ténacité du Millelithe (2 pièces) : Pour augmenter les PV de Dehya.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : PV %

: PV % Coupe : Dégâts Pyro

: Dégâts Pyro Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Dehya ?

PV % ATQ % Taux critique Dégâts critiques Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes

Matériaux d’élévation Dehya

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Dehya :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Pupe graisseuse des sables / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Agate Agnidus / 3 x Pupe graisseuse des sables / 3 x Satin rouge délavé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Pupe graisseuse des sables / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Agate Agnidus / 2 x Tétraèdre de lumière / 10 x Pupe graisseuse des sables / 15 x Satin rouge délavé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidus / 4 x Tétraèdre de lumière / 20 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Soie rouge brodée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Pupe graisseuse des sables / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Agate Agnidus / 8 x Tétraèdre de lumière / 30 x Pupe graisseuse des sables / 18 x Soie rouge brodée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Agate Agnidusa / 12 x Tétraèdre de lumière / 45 x Pupe graisseuse des sables / 12 x Brocart rouge luxueux / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Agate Agnidus / 20 x Tétraèdre de lumière / 60 x Pupe graisseuse des sables / 24 x Brocart rouge luxueux / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Dehya

Voici les matériaux et guides requis pour monter les Aptitudes de Dehya :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Usage

Satin rouge délavé / Soie rouge brodée / Brocart rouge luxueux

Fils de marionnette

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.