Attention, spoilers majeurs : ce guide dévoile les événements du chapitre 5, les derniers choix du scénario et le sort des personnages principaux. Nous vous déconseillons de poursuivre votre lecture si vous n’avez pas terminé l’histoire. Vous cherchez plutôt ce qu’il faut faire avant la fin d’un chapitre ? Consultez nos guides sur la fin du chapitre 1 et la fin du chapitre 2 de GTA 6. Sinon, voici tout ce qu’il faut savoir sur les fins de GTA VI.

Combien de fins y a-t-il dans GTA 6 ?

On peut distinguer huit grands dénouements, auxquels s’ajoutent plusieurs variantes qui modifient certaines cinématiques et scènes après le générique. Ces fins dépendent principalement de quatre éléments :

La relation entre Jason et Lucia : un couple très amoureux ne connaîtra pas nécessairement le même destin qu’un couple au bord de la rupture.

Le profil criminel : Jason et Lucia disposent chacun d’un profil qui évolue selon leurs actions, de Professionnel à Irrécupérable.

L’épargne familiale : les sommes mises de côté sur BuckMe peuvent influencer considérablement l’épilogue.

Les derniers choix du scénario : notamment votre décision concernant Méndez, puis les actions effectuées durant la conclusion.

Il existe deux grands parcours : l’un mène à un affrontement final avec les forces de l’ordre sur un pont, tandis que l’autre se termine au pied de la tour de Giorgio Gallo.

Comment obtenir la meilleure fin de GTA 6 (la fin heureuse) ?

Commençons directement par ce qui intéressera probablement la majorité d’entre vous. La meilleure fin permet à Jason et Lucia de survivre, de retrouver leur liberté et de vivre ensemble avec leur fils Tomás. Cependant, cette conclusion demande plusieurs préparatifs avant de commencer les dernières missions.

Relation entre Jason et Lucia : atteindre « À la vie, à la mort »

Vous devez impérativement atteindre le quatrième et dernier niveau de relation, intitulé « À la vie, à la mort ». Pour cela, multipliez les activités avec votre partenaire : sorties, repas, sports, promenades, braquages en couple et interactions romantiques. Pensez également à répondre à ses messages et à éviter les comportements susceptibles de dégrader votre relation.

Vous pouvez consulter votre niveau actuel depuis le menu consacré à Jason et Lucia. Si vous avez besoin d’aide, consultez notre guide pour augmenter la relation entre Jason et Lucia.

Profil criminel : rester Professionnel avec Jason et Lucia

Autre condition particulièrement importante : Jason et Lucia doivent tous les deux posséder le profil criminel Professionnel. Pour préserver ce statut, évitez autant que possible les actes de violence gratuits. Privilégiez les approches discrètes pendant les braquages, neutralisez les ennemis sans les tuer lorsque c’est possible et épargnez les personnages lorsque vous en avez l’occasion.

Attention, un personnage qui atteint le niveau Irrécupérable ne pourra plus revenir en arrière. Il est donc préférable de surveiller régulièrement votre profil, surtout si vous souhaitez obtenir la meilleure fin. Vous pouvez retrouver davantage de détails dans notre guide consacré aux profils criminels.

Économiser 2 millions de dollars sur BuckMe

C’est probablement la condition la plus contraignante. Pour obtenir la meilleure fin, vous devrez avoir placé 2 000 000 $ dans l’épargne familiale de Jason et Lucia. Attention, nous parlons bien de l’argent transféré sur le compte d’épargne familial dans l’application BuckMe. Les sommes conservées sur votre compte courant ou dans vos poches ne sont pas prises en compte.

Vous pouvez alimenter ce compte progressivement tout au long de votre aventure. Nous vous recommandons d’ailleurs de commencer assez tôt, notamment grâce aux revenus des braquages, des activités secondaires et de la revente de marchandises. Une fois l’argent versé dans l’épargne familiale, vous ne pourrez plus le récupérer librement. En revanche, il sera conservé jusqu’au dénouement.

Faire les bons choix pendant les dernières missions

Une fois les trois conditions précédentes réunies, vous pouvez commencer la mission « Garde préventive », dans le chapitre 5. Lorsque le jeu vous propose de poursuivre ou de reporter le dénouement avant votre rendez-vous avec Abe, assurez-vous d’avoir atteint les objectifs précédents. Dans le cas contraire, mieux vaut repousser la mission et retourner en exploration libre.

Plus tard, après l’affrontement contre Méndez, vous aurez la possibilité de lui tirer dessus ou d’écouter son offre. Vous devez impérativement tuer Méndez pour accéder à la conclusion recherchée. Vous pourrez alors poursuivre l’histoire jusqu’à la dernière mission, « La fin du chemin ».

Lors de la confrontation finale sur le pont, lorsque les forces de l’ordre encerclent Jason et Lucia, vous aurez le choix entre tenter de rejoindre l’eau ou refuser de vous rendre. Choisissez « Nage qui peut », puis faites sortir Lucia de la voiture lorsque le jeu vous le demande. Vous aurez alors accès à la meilleure fin de GTA 6, à condition d’avoir respecté les trois prérequis précédents.

Pour résumer, la meilleure fin demande de réunir toutes ces conditions :

la relation entre Jason et Lucia au niveau « À la vie, à la mort » ;

le profil criminel Professionnel pour les deux personnages ;

2 000 000 $ sur l’épargne familiale BuckMe ;

sur l’épargne familiale BuckMe ; tuer Méndez à la fin de « Garde préventive » ;

choisir « Nage qui peut » sur le pont, puis faire sortir Lucia de la voiture.

Comment se termine GTA 6 avec la meilleure fin ?

Après avoir choisi de tenter leur chance à la nage, Jason et Lucia sortent de leur véhicule et s’approchent du bord du pont. Cependant, au dernier moment, Jason décide de se sacrifier pour permettre à Lucia de s’échapper. Il reste sur place et se fait arrêter par les forces de l’ordre tandis que Lucia parvient à rejoindre l’eau.

Le générique nous révèle que Jason est emprisonné, mais son sort est loin d’être définitif. Deux ans plus tard, Lucia utilise les économies de la famille et les services de leur avocat Abe pour obtenir sa libération.

Jason quitte finalement la prison et retrouve Lucia ainsi que leur fils Tomás. Tous les trois peuvent alors commencer une nouvelle vie ensemble. Il s’agit de la conclusion la plus heureuse, puisque le couple survit, reste uni et parvient à retrouver une vie de famille.

Après la fin de GTA 6 : peut-on revoir les autres fins sans recommencer ?

Bonne nouvelle, vous n’avez pas besoin de recommencer toute l’aventure pour découvrir plusieurs conclusions. Après le générique, le jeu vous ramène avant la dernière mission du chapitre 5 (là où vous devez rejoindre Abe) avec Jason et Lucia de nouveau jouables en exploration libre. Vous pourrez donc poursuivre vos activités annexes sans problème.

C’est notamment intéressant si vous avez obtenu la fin où Jason reste en prison faute d’avoir suffisamment économisé. Vous pourrez continuer à alimenter votre épargne familiale jusqu’aux 2 millions de dollars, puis rejouer la conclusion. Par contre, obtenir les mauvaises fins après avoir obtenu la bonne sera impossible car la relation entre Jason et Lucia restera bloqué au stade « A la vie à la mort » (vous verrez une icône de cadenas sur le cœur dans le menu dédié à Jason et Lucia). Veillez donc bien à conserver un slot de sauvegarde avant de continuer si vous souhaitez les voir par vous-même.

Sinon, il vous faudra commencer une nouvelle partie. En tout cas, sachez qu’aucun trophée ne vous impose de découvrir toutes les fins. Vous pouvez obtenir le trophée lié à la conclusion du scénario quelle que soit l’issue choisie.

Toutes les fins de GTA 6 : les quatre dénouements du pont

Si vous avez tué Méndez et préservé suffisamment la relation entre Jason et Lucia, votre aventure peut se terminer sur le pont situé au sud de Key Lento. Quatre conclusions principales sont possibles, selon votre profil criminel, votre épargne familiale et vos derniers choix.

Fin 1 : Jason et Lucia survivent, mais Jason reste en prison

Pour obtenir cette fin, vous devez avoir conservé une excellente relation entre Jason et Lucia, ainsi qu’un profil criminel suffisamment favorable. Tuez Méndez, puis choisissez « Nage qui peut » sur le pont. Faites ensuite sortir Lucia de la voiture. Comme dans la meilleure fin, Jason se laisse arrêter pour permettre à Lucia de s’enfuir.

Cependant, si vous n’avez pas économisé les 2 millions de dollars nécessaires, Jason restera derrière les barreaux. Lucia parvient à reprendre une vie normale avec leur fils Tomás et trouve notamment un emploi dans un restaurant. La dernière séquence montre la mère et son enfant rendant visite à Jason en prison.

Les deux personnages survivent, mais ne peuvent pas vivre ensemble.

Fin 2 : La meilleure fin, deux ans plus tard

Il s’agit de la conclusion détaillée précédemment. Jason, Lucia et Tomás finissent ainsi réunis.

Fin 3 : Jason et Lucia meurent ensemble (Bonnie et Clyde)

Cette conclusion est particulièrement tragique et fait directement référence au célèbre couple de criminels Bonnie et Clyde. Pour l’obtenir, tuez Méndez et poursuivez l’aventure jusqu’au pont.

Cette fois, au moment du dernier choix, sélectionnez « Pas de capitulation ». Jason et Lucia décident alors de forcer le barrage de police plutôt que de se rendre ou de tenter de s’échapper par l’eau. La voiture s’élance vers les forces de l’ordre et le couple ouvre le feu. Malgré leurs efforts, Jason et Lucia sont finalement abattus dans leur véhicule.

Ils meurent côte à côte, en se tenant la main. Tomás grandit auprès de la famille de Lucia, sans ses parents. Si vous aviez placé 2 millions de dollars dans votre épargne familiale, une scène supplémentaire révèle que cette somme est transmise à leurs proches pour assurer l’avenir de l’enfant. Cela ne change toutefois pas le destin du couple.

Fin 4 : L’évasion ratée

Cette fin est liée à un profil criminel particulièrement violent. Vous devez avoir fait évoluer vos personnages vers les niveaux Violent, Psychopathe ou Irrécupérable, puis tuer Méndez pour accéder au pont. Choisissez ensuite « Nage qui peut ». Lorsque Jason sort du véhicule, ne validez pas l’action permettant à Lucia de le rejoindre. Laissez simplement le temps imparti s’écouler.

La situation dégénère et les policiers ouvrent le feu sur les deux protagonistes qui meurent sur place. Là encore, leur fils doit grandir sans ses parents. Les économies familiales peuvent toutefois modifier la scène d’épilogue consacrée à son avenir.

Toutes les fins de GTA 6 : les quatre dénouements de la tour

Les autres conclusions interviennent directement à la tour de Giorgio Gallo. Elles concernent notamment les parties dans lesquelles Jason et Lucia entretiennent une mauvaise relation, ou celles où vous décidez d’accepter la proposition de Méndez.

Fin 5 : Accepter l’offre de Méndez, la pire fin ?

Pour obtenir cette conclusion, vous devez épargner Méndez pendant la mission « Garde préventive ». Lorsqu’il se retrouve à votre merci, ne lui tirez pas dessus. Patientez suffisamment longtemps pour qu’une seconde option apparaisse, puis acceptez son offre.

Méndez propose à Jason et Lucia de travailler avec lui afin de prendre le contrôle de Vice City. Après une dernière opération dans le penthouse de Giorgio Gallo, le couple pense enfin avoir obtenu ce qu’il désirait. Méndez les trahit et les forces de l’ordre interviennent. Les deux protagonistes sont arrêtés. Le générique laisse ensuite découvrir une scène particulièrement macabre dans les marais où deux crânes reposent à proximité d’un alligator.

On nous fait comprendre ainsi que Jason et Lucia ont été exécutés.

Fin 6 : Défendre Jason et mourir ensemble

Cette conclusion nécessite d’avoir une mauvaise relation entre les deux protagonistes au moment d’entamer le final. Pendant « Garde préventive », tuez Méndez et poursuivez jusqu’à la tour de Giorgio Gallo. Au terme de l’affrontement, Jason et Lucia comprennent qu’ils ne pourront pas s’échapper ensemble. Lorsque les forces de l’ordre interviennent, Jason tente de protéger Lucia, mais il est touché par les tirs policiers.

Vous obtenez alors un choix : rester à terre ou tenter de le défendre. Choisissez « Défendre Jason ». Lucia décide de riposter et engage un dernier affrontement contre les policiers. Malgré ses efforts, elle finit par être abattue à son tour. Les deux personnages meurent ensemble, sans avoir pu sauver leur relation ou retrouver leur fils.

Fin 7 : Le sacrifice de Jason

Cette fin reprend les événements de la précédente, mais avec une décision différente. Vous devez toujours avoir une mauvaise relation entre Jason et Lucia, puis tuer Méndez. Lorsque Jason est touché au pied de la tour, choisissez « Rester à terre » au lieu de le défendre. Lucia suit alors les dernières recommandations de Jason et le laisse mourir. Elle est arrêtée, mais accepte ensuite un accord avec les autorités qui lui permet de retrouver sa liberté.

Malgré une visite à son fils, Lucia ne parvient pas à reconstruire sa vie. Elle finit par abandonner Tomás à sa famille et semble reprendre ses anciennes activités criminelles.

Fin 8 : Jason s’échappe avec Rocco

Il existe enfin une conclusion plus difficile à débloquer dans laquelle Jason et Lucia survivent tous les deux, mais prennent des chemins différents. Pour l’obtenir, plusieurs conditions sont nécessaires :

Avoir une relation suffisamment mauvaise pour permettre la séparation du couple au début du dénouement.

Choisir de rompre lors de la conversation précédant le rendez-vous avec Abe.

Conserver un profil criminel Professionnel avec les deux personnages.

Avoir économisé au moins 500 000 $ sur le compte d’épargne familiale.

Épargner Méndez et accepter son offre.

Après les événements de la tour, Jason décide de prendre la fuite tandis que Lucia se rend aux autorités.

Elle parvient à obtenir sa liberté et recommence une nouvelle vie avec Tomás. Un jour, elle découvre un sac rempli d’argent devant sa maison. La caméra révèle alors que Jason surveille discrètement sa famille depuis un véhicule. Il est accompagné de Rocco, le chien renifleur rencontré pendant l’histoire, avant de reprendre la route.

Les deux protagonistes sont vivants et libres, mais ils ne peuvent plus vivre ensemble, Jason restant recherché par les autorités. La présence de Rocco laisse également penser que, dans cette fin, Jason pourrait avoir rejoint l’organisation de Niko Bellic.

Pour retrouver d’autres astuces sur les choix importants, les missions et les secrets de Leonida, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6.