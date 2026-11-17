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FAQ GTA 6 (Grand Theft Auto VI)

Qu’est-ce que GTA 6 ?

Grand Theft Auto VI, souvent abrégé GTA 6, est le nouvel épisode principal de la série de Rockstar Games, treize ans après GTA V. C’est un jeu d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l’État de Leonida, inspiré de la Floride, avec Vice City pour ville principale.

Quand sort GTA 6 ?

GTA 6 sort le jeudi 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

GTA 6 a-t-il été reporté ?

Oui, deux fois. Le jeu était d’abord annoncé pour l’automne 2025, puis Rockstar l’a décalé au 26 mai 2026. Le 6 novembre 2025, le studio a fixé la date actuelle au 19 novembre 2026, confirmée depuis à plusieurs reprises.

Sur quelles consoles sort GTA 6 ?

GTA 6 sort uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S. La PS5 Pro le fait tourner comme n’importe quelle PS5, et la Xbox Series S fait partie des consoles prises en charge.

GTA 6 sort-il sur PS4 et Xbox One ?

Non. Aucune version native PS4 ou Xbox One n’est prévue : Rockstar a développé GTA 6 pour la génération actuelle de consoles uniquement. Cependant, il est possible d’y jouer sur Xbox One via le Cloud Gaming.

GTA 6 sort-il sur PC ?

Aucune version PC n’est annoncée à ce jour. Rockstar a l’habitude de sortir ses jeux sur consoles avant le PC, comme pour GTA V et Red Dead Redemption 2. Selon les derniers rapports, cette version PC viserait le premier trimestre 2027, mais Rockstar n’a rien confirmé.

Combien coûte GTA 6 ?

En France, l’édition Standard coûte 79,99 € et l’édition Ultimate 99,99 €, prix officiels. Certaines enseignes ont proposé l’édition Standard autour de 60 € en précommande.

Quelle est la différence entre l’édition Standard et l’édition Ultimate de GTA 6 ?

Les deux contiennent le jeu complet. L’édition Ultimate ajoute des contenus exclusifs en jeu : des véhicules, des armes, des tenues pour Jason et Lucia, un garage et des activités supplémentaires débloquées au fil de l’histoire.

Quel est le bonus de précommande de GTA 6 ?

Le bonus s’appelle le Pack Vintage Vice City. Il comprend une Vapid Stanier de 1955, un garage, des tenues rétro pour Jason et Lucia et un motif d’arme tropical. Il est inclus dans tout achat numérique effectué avant le 20 novembre 2026, et dans les précommandes physiques dans la limite des stocks.

La version physique de GTA 6 contient-elle un disque ?

Non. La boîte de GTA 6 contient un code de téléchargement, pas de disque. Le jeu s’installe donc depuis le PlayStation Store ou le Microsoft Store, comme une version numérique. Les boîtes sont disponibles en magasin à partir du 12 novembre 2026.

Quand peut-on précharger GTA 6 ?

Le préchargement de GTA 6 est ouvert depuis ce mardi 10 novembre 2026 : à 0 h, heure locale, sur PS5, et à 0 h GMT sur Xbox Series X|S, soit 1 h du matin en France. Il faut avoir précommandé le jeu en numérique ou utilisé le code d’une version en boîte.

Combien de Go fait GTA 6 ?

Le jeu fait 212 Go, selon la console. C’est environ deux fois la place occupée par GTA V sur PS5. Depuis, plusieurs mises à jour ont déjà été déployées.

Où se déroule GTA 6 ?

GTA 6 se déroule dans l’État de Leonida, une version fictive de la Floride actuelle. Vice City, inspirée de Miami, en est la ville principale. Rockstar a présenté plusieurs régions : Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia et le parc national de Mount Kalaga.

Quelle est la taille de la carte de GTA 6 ?

Rockstar n’a pas communiqué de superficie précise. Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, a indiqué que Leonida était environ trois fois plus grande que la carte de Red Dead Redemption 2, ce qui en ferait la plus grande carte du studio.

Faut-il avoir joué aux précédents GTA ?

Non. Comme chaque épisode principal de la série, GTA 6 raconte une histoire indépendante avec de nouveaux personnages, Jason Duval et Lucia Caminos, dans un nouveau cadre, l’État de Leonida. Connaître les anciens épisodes permet seulement de saisir quelques clins d’œil.

Est-ce qu’il s’agit d’un remake de Vice City ?

Non. GTA 6 est un épisode inédit qui se déroule dans une version actuelle de Vice City, inspirée de Miami, et dans tout l’État de Leonida autour. GTA Vice City, sorti en 2002, se passait en 1986 et ne proposait qu’une ville : les deux jeux partagent le nom de la ville, pas l’histoire ni les personnages.

Qui sont les personnages principaux de GTA 6 ?

Le jeu suit Jason Duval et Lucia Caminos, un couple de criminels souvent comparé à Bonnie et Clyde. Lucia est la première protagoniste féminine de la série depuis son passage à la 3D. Parmi les personnages secondaires présentés figurent Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest et Raul Bautista.

Qui est Jason Duval dans GTA 6 ?

Jason Duval est l’un des deux héros jouables de GTA 6. D’après sa présentation officielle, il a grandi entouré d’escrocs, est passé par l’armée et travaille pour des trafiquants dans les Leonida Keys quand l’histoire commence. Sa rencontre avec Lucia l’entraîne dans une série de coups de plus en plus risqués.

Qui est Lucia Caminos dans GTA 6 ?

Lucia Caminos est l’autre héroïne jouable de GTA 6, et la première protagoniste féminine de la série depuis son passage à la 3D. Son histoire commence en prison, au pénitencier de Leonida. Elle rêve de la vie meilleure que sa mère espérait déjà à Liberty City, et voit en Jason un moyen d’y parvenir.

Comment fonctionne la météo dans GTA 6 ?

GTA 6 propose une météo dynamique et localisée : il peut pleuvoir à Vice City alors que le soleil brille dans les Keys. Rockstar a confirmé des orages, des tempêtes tropicales et des ouragans, dans un système reconstruit à partir de celui de Red Dead Redemption 2. Les surfaces restent mouillées après une averse.

Peut-on jouer à GTA 6 en cloud gaming ?

Oui, mais uniquement via le Xbox Cloud Gaming, sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One, avec les réglages graphiques de la Xbox Series S. Il faut posséder le jeu et un abonnement Game Pass, dont le temps de streaming mensuel est limité selon la formule. Le streaming sur PC, smartphone ou téléviseur n’est pas prévu au lancement.

Peut-on jouer à GTA 6 sur Xbox One ?

Pas en version installée, mais oui en streaming. GTA 6 n’existe que sur PS5 et Xbox Series X|S, et Rockstar a confirmé qu’il serait jouable sur Xbox One via le Xbox Cloud Gaming, avec les réglages de la Xbox Series S. Aucune solution équivalente n’est annoncée sur PS4.

Peut-on jouer à GTA 6 à distance (Remote Play) ?

Oui. Rockstar confirme la prise en charge complète du Remote Play sur PlayStation et Xbox : il est possible de diffuser le jeu depuis sa console vers un autre appareil, comme le PlayStation Portal, un smartphone ou un PC.

GTA 6 est-il optimisé pour la PS5 Pro ?

Le jeu est bien optimisé pour PS5 Pro avec la prise en charge de l’audio 3D Tempest et du retour haptique de la DualSense ainsi que de légères améliorations graphiques, comme l’utilisation du ray-tracing pour les ombres. Le framerate n’est cependant pas amélioré.

Peut-on faire du RP sur GTA 6 ?

Pas pour l’instant. GTA 6 sort uniquement avec sa campagne solo, sans mode en ligne. Rockstar a racheté en 2023 Cfx.re, l’équipe derrière FiveM qui fait tourner les serveurs de GTA RP sur GTA V, mais n’a annoncé aucun serveur RP ni outil de roleplay pour GTA 6. Les serveurs FiveM, qui tournent sur PC, ne sont pas compatibles avec GTA 6, qui n’existe pas sur PC.

GTA 6 ressemble-t-il à Red Dead Redemption 2 ?

En partie. GTA 6 reprend plusieurs idées de Red Dead Redemption 2, le précédent jeu de Rockstar : une météo dynamique héritée de ce système par exemple, un côté simulation plus poussée, ou encore la chasse et le rôle de l’alimentation, l’exercice et le sommeil. Le ton et l’époque restent ceux de GTA : une Floride moderne et satirique, deux héros entre lesquels on alterne, et beaucoup plus de véhicules. La carte est environ trois fois plus grande que celle de Red Dead Redemption 2, selon Rockstar.

Quelle différence entre la version physique et la version numérique de GTA 6 ?

Elles contiennent le même jeu, mais la boîte ne contient pas de disque : seulement un code de téléchargement. Le code étant lié au compte qui l’active, le jeu ne peut ensuite ni être revendu ni être prêté comme un disque. La version physique peut en revanche coûter moins cher chez certains revendeurs, et le Pack Vintage Vice City y est inclus dans la limite des stocks.

Faut-il une connexion internet pour jouer à GTA 6 ?

Une connexion est indispensable pour télécharger le jeu, y compris la version en boîte, qui ne contient qu’un code. Une fois installé, GTA 6 peut se jouer hors ligne : sa fiche PlayStation Store indique « Jeu hors ligne activé ».

GTA 6 a-t-il plusieurs fins ?

Rockstar n’a pas indiqué si GTA 6 propose une ou plusieurs fins. GTA V en comptait trois, selon un choix fait avant la dernière mission.

Y a-t-il des niveaux de difficulté dans GTA 6 ?

Aucun réglage de difficulté n’a été annoncé. Les précédents GTA n’en proposaient pas : la difficulté reposait sur la conception des missions, avec des options d’aide à la visée.

Peut-on avoir un animal de compagnie dans GTA 6 ?

Rien n’indique qu’on puisse adopter un chien ou un chat. Leonida compte plus de 170 espèces animales, et la présentation de gameplay montre Jason en train de caresser un chien, mais Rockstar n’a pas évoqué d’animal de compagnie pour Jason et Lucia.

Faut-il manger et dormir dans GTA 6 ?

Ce n’est pas une obligation de survie, mais l’alimentation, l’exercice et le sommeil modifient le physique de Jason et Lucia : ils peuvent grossir, se muscler ou paraître fatigués. Rockstar n’a rien dit d’autres besoins du quotidien.

Peut-on changer de personnage à la volée ?

Oui. Comme dans GTA V, il est possible de passer de Jason à Lucia pendant l’exploration. Le changement est quasi immédiat quand ils sont ensemble ; s’ils sont éloignés, la caméra effectue une transition à travers la carte.

GTA 6 a-t-il un mode multijoueur ?

Pas au lancement. Rockstar présente GTA 6 comme une expérience solo le 19 novembre 2026. Le studio n’a donné ni nom ni date pour un futur mode en ligne, et GTA Online reste jouable en parallèle.

Quand sort GTA 6 Online ?

Aucune date n’est annoncée. Le PDG de Twitch a évoqué auprès de Bloomberg un lancement du multijoueur en 2027, mais Rockstar n’a pas confirmé ce calendrier.

Un mois de GTA+ est-il offert avec GTA 6 ?

Une précommande numérique sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store donne droit à un mois de GTA+, quelle que soit l’édition.

Peut-on jouer à GTA 6 en coop ?

Non. Aucun mode coopératif, en ligne ou en écran partagé, n’est prévu au lancement : l’histoire de Jason et Lucia se joue seul.

GTA 6 est-il interdit aux moins de 18 ans ?

GTA 6 est classé PEGI 18 en Europe, notamment pour la violence, la drogue et le contenu sexuel. Ce classement le déconseille aux mineurs. Le PEGI signale aussi la présence d’achats en jeu.

À quelle heure sort GTA 6 en France ?

GTA 6 devrait se débloquer le jeudi 19 novembre 2026 à minuit.

Peut-on jouer à GTA 6 avant en France ?

Le jeu se débloque à minuit heure locale dans tous les pays, ce qui veut dire qu’il sera possible d’abord d’y jouer en Nouvelle-Zélande, le 18 novembre vers midi en heure française. Sur Xbox, passer la région de la console en Nouvelle-Zélande permettrait de lancer le jeu plus tôt mais vous vous en doutez, la manœuvre n’est pas garantie officiellement par Microsoft ni par Rockstar. Sur PlayStation, cette manœuvre est plus complexe (et non conseillée) car elle nécessite de créer un compte local.

Quelle est la durée de vie de GTA 6 ?

Rockstar n’a pas donné de durée officielle pour l’histoire principale. Selon des propos rapportés de Rob Nelson, une partie complète dépasserait 80 heures et pourrait atteindre 100 heures en explorant Leonida en détail. Cette section sera mise à jour lorsque nous aurons terminé le jeu, après son lancement.

GTA 6 est-il en français ?

GTA 6 propose des textes et sous-titres en français, mais les voix restent en anglais, comme dans tous les épisodes de la série. Aucun doublage français n’est annoncé (et il n’y en aura pas, même en décalé).

GTA 6 tourne-t-il en 60 fps ?

Non, du moins au lancement. Rockstar a indiqué que GTA 6 tournait à 30 images par seconde sur toutes les console.

Peut-on passer de l’édition Standard à l’édition Ultimate de GTA 6 ?

Oui, une mise à niveau de l’édition Standard vers l’édition Ultimate serait proposée sur les boutiques des consoles, ce qui évite de racheter le jeu. Son prix n’est pas encore connu.

En bref