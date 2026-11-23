Quels sont les 5 niveaux de profil criminel dans GTA 6 ?

Dans GTA 6, Jason et Lucia disposeront tous les deux d’un profil criminel, qui va évoluer selon les actions de vos deux personnages. Vous pouvez le consulter sur la fiche de chaque personnage, en allant dans le menu et dans l’onglet « Jason et Lucia ». Ces niveaux de profil criminels dans GTA 6 sont les suivants :

Professionnel Endurci Violent Psycho Irrécupérable

Tout au long du jeu, ce profil peut évoluer pour l’un ou l’autre de vos personnages, mais sachez que si vous atteignez le dernier niveau, Irrécupérable, plus question de revenir en arrière. Le jeu vous avertira avant d’en arriver là, donc il ne tient qu’à vous de calmer les choses ou de continuer sur la pente fatale.

À quoi sert le profil criminel ?

Dans GTA 6, votre profil criminel est techniquement un indicateur de votre boussole morale, mais ce n’est pas uniquement pour mieux vous la jouer role-play. Avoir un bon ou un mauvais profil criminel va aussi influer sur la fin du jeu. Sans trop en dire, mieux vaut tendre vers le Professionnel si vous souhaitez avoir la meilleure fin possible du jeu, et ce pour les deux personnages.

Comment modifier le profil criminel de Jason et Lucia dans GTA 6 ?

Selon vos actions, vous verrez une icône sous la forme d’emoji s’afficher lorsque vous faites quelque chose qui influe sur votre profil criminel. Globalement, si vous effectuez des actions très répréhensibles en tuant des civils, votre profil évoluera vers le négatif, tandis qu’être clément lors de vos braquages vous aidera à rester Professionnel. Notez cependant que ce n’est pas le seul élément à prendre en compte pour modifier la fin du jeu.

Comment améliorer son profil criminel

Si vous cherchez à rendre votre image un peu plus propre, voici quelques actions qui vont vous aider à améliorer votre profil criminel dans GTA 6 :

Effectuez des braquages sans violence

Soyez le plus discret possible

Épargnez les PNJ quand vous le pouvez lors des missions, comme Arnold

Ne tirez que sur les parties jaunes du corps des ennemis, sans les tuer (activez la Concentration avec L3+R3 pour les voir)

Pas de balle dans la tête

Caressez des animaux

Pour augmenter son niveau… eh bien faites tout l’inverse de cela. Faites juste attention à la limite de l’Irrécupérable, qui signera un tournant pour votre aventure si vous poussez le bouchon un peu trop loin.

Quels effets a chaque niveau de profil criminel ?

Le profil criminel modifie la façon dont votre Concentration progresse. En Professionnel et en Endurci, ce sont les neutralisations discrètes et non létales qui l’augmentent ; en Violent et en Psycho, ce sont les tirs à la tête. Une fois Irrécupérable, elle ne progresse plus d’elle-même. La police change aussi d’attitude : à partir du niveau Psycho, les agents ouvrent le feu à vue et vous ne pouvez plus vous rendre. Pour vérifier votre niveau sans ouvrir le menu, maintenez la flèche droite de la croix directionnelle : l’icône du profil s’affiche en bas à droite de l’écran.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.