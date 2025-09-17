Tous les Collectors du Quartier de Carcadia – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, ce qui nous donne une bonne raison de vous révéler l’emplacement de tous ceux qu’il est possible de trouver dans le Quartier de Carcadia.
Où trouver tous les Collectors du Quartier de Carcadia ?
En cours de rédaction
- Guide du petit Archeur 1/1
- Enregistrement ECHO 1/10
- Enregistrement ECHO 2/10
- Enregistrement ECHO 3/10
- Enregistrement ECHO 4/10
- Enregistrement ECHO 5/10
- Enregistrement ECHO 6/10
- Enregistrement ECHO 7/10
- Enregistrement ECHO 8/10
- Enregistrement ECHO 9/10
- Enregistrement ECHO 10/10
- Vieille puce Delta 1/3
- Vieille puce Delta 2/3
- Vieille puce Delta 3/3
- Coffre des Electi 1/1
- Capsule égarée 1/1
- Haut-parleur de propagande 1/1
- Evocarium 1/1
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025