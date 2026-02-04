Après avoir été reportée, la version Switch 2 de Borderlands 4 est mise en pause

La priorité est donnée suivi post-lancement des autres versions

C’est chez Variety que le porte-parole de Take-Two, Alan Lewis, a bien voulu évoquer le sujet de la version Switch 2 de Borderlands 4. Cette dernière n’avait plus donné de nouvelles depuis un moment, et on comprend maintenant pourquoi. Le développement de ce portage a tout simplement été mis en pause, laissant sous-entendre que cette version Switch 2 ne sortira probablement jamais :

« Nous avons pris la difficile décision de suspendre le développement de cette version. Notre priorité reste de proposer du contenu post-lancement de qualité et d’améliorer constamment le jeu. Nous continuons de collaborer étroitement avec Nintendo. PGA Tour 2K25 et WWE 2K26 sont prévus sur Switch 2, et nous sommes impatients de proposer davantage de titres sur cette plateforme à l’avenir. »

Pas de conflit avec Nintendo donc, mais ce portage Switch 2 semblait poser problème là où la priorité est d’assurer la feuille de route prévue pour les autres versions du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans la mesure où ces dernières (surtout la version PC) ont rencontré des soucis techniques au lancement, on ne sera pas surpris de voir que Gearbox avait du mal à accoucher d’une version Switch 2 qui devait forcément faire pas mal de compromis.