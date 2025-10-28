Joe et Sue – Borderlands 4
Dans cette nouvelle mission secondaire de Borderlands 4, vous retournez voir Joe et Sue dans leur nouveau foyer, après les récents évènements qui les ont bouleversés. Et justement, Sue semble avoir du mal à retrouver le moral, il vous tient donc à cœur de lui venir en aide… Ou, pour commencer, de la retrouver.
Partir à la recherche de Sue
- Point de départ : Joe, au Refuge de la Mousse-Velours
- Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Coûteuse liberté », « Coûteuse liberté (2e partie) » et « Coûteuse liberté (3e partie) »
Commencez par vous rendre dans la pièce à l’arrière de la maison pour aller voir Sue. Mais elle n’y est pas. Montez à l’étage : toujours pas de Sue. Retournez donc voir Joe pour lui parler, il vous suggère alors d’aller jeter un coup d’œil du coté du restaurant qui se trouve au sud-ouest.
Là-bas, vous tombez sur une patrouille de l’Ordre, mais toujours aucune trace de Sue. Poursuivez donc vos recherches en rejoignant le vaisseau un peu plus loin au sud-ouest, là où vous retrouvez finalement Sue en train de jardiner.
Après lui avoir parlé, il s’agit alors de trouver 3 outils de jardin dans les environs, à commencer par une pelle, enfoncée dans le corps d’un ennemi dans le hangar à proximité. Jetez ensuite un œil vers le nord-ouest pour apercevoir une faux plantée dans un autre ennemi près d’un tonneau.
Puis, retournez-vous pour remarquer une sorte de passerelle permettant de rejoindre une plateforme en hauteur, comme le montre notre image ci-dessous. Et planez jusqu’à l’autre plateforme en face pour récupérer une fourche empalée dans le dos d’un ennemi.
Dès lors, des troupes de l’Ordre débarquent et après les avoir vaincus, donnez les outils à Sue pour terminer la mission.
- Récompense : XP + Argent
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Date de sortie : 12/09/2025