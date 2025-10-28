Partir à la recherche de Sue

Commencez par vous rendre dans la pièce à l’arrière de la maison pour aller voir Sue. Mais elle n’y est pas. Montez à l’étage : toujours pas de Sue. Retournez donc voir Joe pour lui parler, il vous suggère alors d’aller jeter un coup d’œil du coté du restaurant qui se trouve au sud-ouest.

Là-bas, vous tombez sur une patrouille de l’Ordre, mais toujours aucune trace de Sue. Poursuivez donc vos recherches en rejoignant le vaisseau un peu plus loin au sud-ouest, là où vous retrouvez finalement Sue en train de jardiner.

Après lui avoir parlé, il s’agit alors de trouver 3 outils de jardin dans les environs, à commencer par une pelle, enfoncée dans le corps d’un ennemi dans le hangar à proximité. Jetez ensuite un œil vers le nord-ouest pour apercevoir une faux plantée dans un autre ennemi près d’un tonneau.

Puis, retournez-vous pour remarquer une sorte de passerelle permettant de rejoindre une plateforme en hauteur, comme le montre notre image ci-dessous. Et planez jusqu’à l’autre plateforme en face pour récupérer une fourche empalée dans le dos d’un ennemi.

Dès lors, des troupes de l’Ordre débarquent et après les avoir vaincus, donnez les outils à Sue pour terminer la mission.

Récompense : XP + Argent

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.