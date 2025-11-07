Les ventes de Borderlands 4 sont plus faibles que prévu, tandis que Mafia: The Old Country dépasse les prévisions

La version Steam de Borderlands 4 pointée du doigt

Lors de son bilan, l’éditeur est revenu sur le cas Borderlands 4, plus complexe que prévu. Malgré un lancement dont Gearbox s’est félicité, les ventes ont été décrites comme étant un peu plus faibles que ce qui était prévu, selon Strauss Zelnick, qui met ça en partie sur le dos d’une version Steam pas aboutie techniquement, qui a pu freiner les ventes (propos rapportés par The Game Business) :

« L’accueil critique de Borderlands 4 a été excellent, et nous sommes ravis de sa sortie. En marge de cela, comme vous le savez, la sortie sur Steam a rencontré quelques difficultés. Gearbox s’y attelle et continuera de le faire. Par conséquent, les ventes initiales sont un peu en deçà de nos attentes. À terme, nous sommes convaincus de son succès. »

Take-Two mise donc sur le long-terme pour assurer les ventes du jeu, contrairement à un Mafia: The Old Country qui a rencontré un succès immédiat. Même avec un accueil critique bien plus tiède, le jeu semble avoir dépassé les estimations internes de l’éditeur :

« Ce que nous soupçonnions s’est confirmé… si vous offrez aux consommateurs une expérience narrative captivante, divertissante, relativement accessible et à un prix raisonnable, vous obtenez un résultat parfait. »

En dehors de ces deux titres, c’est bien NBA 2K26 qui tire les ventes du trimestre par le haut, avec un épisode vendu à 5 millions d’exemplaires, soit bien plus que le précédent épisode en une même période de temps.