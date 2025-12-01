Chasseur ultime : Offres de Maurice – Borderlands 4
Rédigé par driehuur
Après la machine de transfert de firmware de Zane, c’est par le biais d’une autre mission principale de Borderlands 4 que Maurice vous propose de découvrir ses bonnes affaires du côté du marché au noir.
Profiter du marché au noir de Maurice
Tout d’abord, téléportez-vous à la Planque de l’Opus Patrimonial, dans le Massif des Aiguillons, et rendez-vous à l’ouest de là, au niveau de l’Avènement du Crépuscule pour localiser le distributeur de Maurice.
Ici, interagissez simplement avec le distributeur et choisissez votre récompense pour terminer la mission. Tandis que Moxxi a une proposition à vous faire dans la mission suivante : « Chasseur ultime : Big Encore ».
- Récompense : XP + Argent + Eridium
Date de sortie : 12/09/2025