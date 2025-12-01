Profiter du marché au noir de Maurice

Tout d’abord, téléportez-vous à la Planque de l’Opus Patrimonial, dans le Massif des Aiguillons, et rendez-vous à l’ouest de là, au niveau de l’Avènement du Crépuscule pour localiser le distributeur de Maurice.

Ici, interagissez simplement avec le distributeur et choisissez votre récompense pour terminer la mission. Tandis que Moxxi a une proposition à vous faire dans la mission suivante : « Chasseur ultime : Big Encore ».

Récompense : XP + Argent + Eridium

