Trouver le lieu de repos éternel de Zanzibart

Point de départ : Dans une grotte à proximité d’une cascade au sud-est du Massif des Aiguillons

Pré-requis : Tuer le Sadique ‘mélique brutal glacial au fond de la grotte et ramasser la Puce profanée

L’objectif de la mission n’étant pas indiqué sur votre carte, rendez-vous à l’endroit marqué d’un cercle rouge sur notre carte ci-dessous, quelque part au nord-ouest de la Forêt de l’Hémoroc. Du bord de la falaise, planez en direction de l’ouest pour atteindre une grotte. Avancez tout au bout et déposez la puce de Zanzibart dans le réceptacle.

C’est alors qu’un Myrmidon de l’Aube Cruelle apparaît de nulle part… Tuez-le et écoutez le long conte de Vycarias, le chanteur folklorique, jusqu’au bout (environ 10 minutes) pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.