Pardonne-moi – Borderlands 4

Mais qui est donc ce Sadique ? Et que fait-il terré au fond d’une grotte ? C’est à vous qu’il appartient de le découvrir par le biais de cette mission secondaire cachée de Borderlands 4.

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

