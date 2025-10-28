Récupérer le butin de Vito

Dans un premier temps, il s’agit de trouver les passeurs qui connaissent le mot de passe pour ouvrir la porte. Pour cela, suivez votre boussole pour rejoindre la zone d’objectif au sud, et débarrassez-vous de l’Ordre qui est déjà arrivé sur les lieux. Écoutez ensuite l’enregistrement ECHO « Mot de passe du gang de la Pinte » près du cadavre du passeur pour connaître le mot de passe.

Retournez devant la porte de la planque de Vito, là où vous avez obtenu cette mission, et donnez le mot de passe à Ridge pour y entrer. A l’intérieur de l’établissement respectable de Vito, avancez vers le bar droit devant vous, et parlez au responsable qui n’est autre que Butch. Mais ce dernier vous démasque et vous n’avez donc pas d’autre choix que de tuer tous les associés de Vito.

Montez ensuite à l’étage, là où se trouve le bureau de Vito. La porte étant verrouillée, faites donc un petit détour en passant par la plateforme suspendue au milieu de la pièce et planez jusqu’à l’autre plateforme opposée au bureau. Puis, allez dans la pièce juste à côté pour repérer un conduit d’aération en haut des caisses par lequel vous pouvez vous faufiler.

Une fois dans le bureau, appuyez sur le bouton indiqué pour ouvrir une porte secrète derrière le bar. De là, redescendez à l’étage inférieur, et entrez dans la pièce en question pour y trouver un coffre rouge et un enregistrement ECHO « Papa des Déconnectés » (dont vous pouvez d’ailleurs retrouver tous les détails sur notre page dédiée aux Collectors du Quartier de Carcadia), ce qui mettra directement un terme à cette mission après le dialogue.

Récompense : XP + Argent

