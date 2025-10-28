Aider Joe et Sue à s’échapper

Point de départ : Joe, dans la prison

Pré-requis : Se débloque durant la mission principale « Effondrement »

Dans un premier temps, il s’agit de libérer Joe qui retenu prisonnier par les soldats de l’Ordre. Alors, après vous être occupé des gardes devant sa cellule, appuyez sur le bouton à gauche pour désactiver le champ de force, et parlez-lui pour accepter de l’aider à retrouver sa femme, Sue. Partez donc en direction du sud pour rejoindre une zone d’objectif au niveau du Programme de Construction de Témoins et tuez tous les Soldats de l’Ordre dans les environs. Juste après, suivez l’indicateur de votre boussole pour arriver devant une porte derrière laquelle Sue est en train d’achever un autre ennemi.

Parlez alors à Joe pour qu’il vous demande d’aller récupérer ses colis dispersés à trois endroits différents non loin de là. Fiez-vous donc à votre ECHO-localisation pour trouver votre chemin, et rejoindre une première zone de recherche.

Là, repérez une grille, près d’un escalier, et arrachez-là avec votre grappin. Puis, entrez dans le conduit menant aux égouts pour récupérer un premier paquet.

Revenez en arrière et servez-vous à nouveau de l’ECHO-localisation pour arriver dans une deuxième zone d’objectif. Dirigez-vous dans le tunnel tout illuminé de rouge pour trouver un autre paquet tout au fond à droite.

Enfin, une fois de plus, laissez l’ECHO-localisation vous guider jusqu’à la troisième et dernière zone, près de la Mise en Bière, et levez les yeux pour apercevoir différentes plateformes surplombant la cour. Suivez alors le trajet indiqué sur notre image-ci-dessous, et au bout duquel vous pouvez mettre la main sur le dernier colis, tout au bout de la passerelle.

Retrouvez ensuite Joe et Sue qui vous attendent un peu plus loin, et donnez les colis à Joe avant de les suivre pour rejoindre les abords de la Mise en Bière. Là où le Commandant Rufford sommera de vous rendre, ce qui ne vous laisse guère le choix que d’affronter une nouvelle vague de soldats de l’Ordre, puis une autre un peu plus loin menée par le Commandant Rufford en personne.

Enfin, après ces hostilités, entrez dans la Mise en Bière pour y rencontrer Vito, ce dernier ayant d’ailleurs une autre mission secondaire à vous confier dans la foulée : « Coûteuse liberté (2e partie) ».

Récompense : XP + Argent + Fusil à pompe peu commun à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.