Aider Joe et Sue à quitter la ville

Point de départ : Vito, à la Mise en Bière

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Coûteuse liberté »

Sortez de la Mise en Bière par la ruelle à l’arrière, tournez à gauche et descendez les escaliers un peu plus loin pour rejoindre l’accès aux canalisations.

Le sas étant verrouillé, Joe vous demande de trouver une batterie. Empruntez alors la passerelle enchevêtrée dans les racines vers le nord-ouest, au bout de laquelle se trouve une échelle. N’y montez pas et passez plutôt par la gauche pour rejoindre une sorte d’abri sous lequel vous pouvez apercevoir une batterie, juste à gauche.

Revenez sur vos pas jusqu’à la porte du sas, insérez la batterie dans le dispositif indiqué et actionnez l’interrupteur pour ouvrir la porte. Mais la porte se referme juste derrière Joe et Sue, et vous n’avez donc pas d’autre choix que de les suivre en traversant la fosse radioactive via le passage sur la gauche.

Sautez sur la plateforme en face, survolée par quelques Kratchs, puis tirez sur les points faibles des tuyaux ressemblant à des valves, comme celle qui se trouve juste devant vous. Levez ensuite les yeux pour en apercevoir une autre juste au-dessus de votre tête, et revenez un peu en arrière pour descendre sur la plateforme en contrebas de la grille et tirer sur une troisième valve.

Remontez le long de la grille, puis grimpez sur le rebord juste à droite pour voir une autre valve à droite. Enfin, dirigez-vous vers le nord-ouest pour atteindre une autre plateforme et depuis laquelle vous pouvez viser la dernière valve située en hauteur.

De là, rebroussez chemin et continuez d’avancer en suivant l’indicateur de votre boussole (et même le tracé suggéré par l’ECHO-localisation si nécessaire) pour retrouver Joe et Sue à travers une vitre un peu plus loin. Pour ouvrir le sas d’urgence et leur dégager le passage, passez la porte à droite, puis suivez le chemin qui descend jusqu’à une plateforme en contrebas sur la gauche pour apercevoir une grille.

Sautez en faisant attention aux flammes dégagées par les réacteurs au-dessus pour vous y accrocher, et remontez pour aller appuyer sur le bouton qui commande la porte du sas. Revenez alors sur vos pas, puis suivez de nouveau votre boussole pour rejoindre la sortie de la canalisation. Vous y retrouvez également Joe et Sue, mais aussi Vito qui semble avoir encore une dernière tâche à vous confier avec « Coûteuse liberté, 3e partie ».

Récompense : XP + Argent + Bouclier peu commun à très rare

