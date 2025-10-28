Reprendre le contrôle des drones

Point de départ : Terry, au niveau du Programme de Construction de Témoins

Pré-requis : Terminer la mission principale « Effondrement »

Commencez par prendre l’enregistrement ECHO modifié que Terry vous donne, puis levez les yeux juste au-dessus de lui pour apercevoir un point d’accroche. Grimpez à l’aide de votre grappin pour tomber nez-à-nez sur une porte qui s’ouvre alors devant vous.

Allez sur la gauche en entrant dans l’usine de drone pour rejoindre une zone d’objectif, et après avoir tué les ennemis, approchez-vous du camion. Interagissez avec le drone terminé à l’arrière pour lui envoyer le virus. Hélas, le téléchargement échoue directement. Terry vous suggère alors de pirater les brouilleurs, le premier étant localisé à environ 100 mètres de là, sur une petite plateforme surélevée au nord.

Utilisez l’ordinateur et tirez les nœuds triangulaires rouges juste au-dessus pour réussir à pirater le premier brouilleur, puis occupez-vous de quelques ennemis dans la foulée. Juste avant de vous diriger vers l’ouest, votre boussole indiquant l’emplacement du deuxième brouilleur.

De nouveau, piratez l’ordinateur et tirez uniquement sur les nœuds triangulaires rouges, en veillant à ne pas toucher les cercles bleus sous peine de devoir recommencer la séquence, tandis que d’autres ennemis apparaissent.

Enfin, suivez votre boussole vers le sud pour trouver un point d’accroche en hauteur, d’où tombent plusieurs ennemis. Grimpez ensuite à l’étage supérieur, et piratez le troisième brouilleur juste derrière vous en tirant sur les nœuds triangulaires rouges.

Retournez au niveau du drone inactif pour télécharger le virus, puis tirez sur les nœuds triangulaires rouges de l’Ordre pour poursuivre le téléchargement. Plusieurs séquences s’ensuivent alors durant lesquelles vous devez tirer sur le seul nœud triangulaire rouge, tout en éliminant quelques Témoins Curieux en même temps. Une fois que le téléchargement atteint 100%, vous recevez un appel de Terry mettant alors fin à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Mitraillette peu commune à très rare

