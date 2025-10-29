Irradier la graine biologique

Point de départ : Lysett, sur une plateforme en hauteur près du Refuge de la Mousse-Velours

Pré-requis : Terminer la mission principale « Effondrement »

Pour commencer, Lysett vous donne une graine biologique, prenez-la et rejoignez le complexe marqué à environ 200 mètres au nord sur votre carte. L’endroit est facilement reconnaissable avec son enseigne lumineuse rouge et l’acide jaunâtre qui s’en écoule. De là, repérez une sorte de cage sur la droite, escaladez les grilles de part et d’autre puis servez-vous du point d’accroche en hauteur pour rejoindre l’entrée.

Une fois en haut, tentez d’ouvrir la porte du complexe à l’endroit indiqué sur la gauche, mais celle-ci reste coincée. Pour la débloquer, approchez-vous des rouages incrustés dans le mur juste à gauche et retirez la pièce indiquée avec votre grappin.

Pénétrez ensuite dans le bâtiment, et après avoir éliminé les ennemis, allez dans le renfoncement à droite pour monter à l’échelle, puis continuez de prendre de la hauteur dans la pièce suivante en utilisant votre grappin à deux reprises. Plus loin, arrachez la grille du conduit d’aération et laissez-vous tomber un peu plus bas pour atterrir dans une zone de sécurité remplie d’ennemis dont il faut vous débarrasser.

Dès que la zone est nettoyée, grimpez sur la plateforme centrale et piratez l’ordinateur pour contourner la sécurité et pouvoir accéder au conduit de maintenance juste devant vous.

Une fois à l’intérieur, avancez sur le seul chemin disponible tout en prenant garde aux flammes crachées par les réacteurs jusqu’au condensateur. Puis, faites tourner la turbine de chaque côté du transistor en tirant dessus avec votre grappin à deux reprises.

Retournez ensuite dans la salle précédente pour faire face à une vague de renforts ennemis, puis passez par là où ils sont arrivés pour rejoindre une salle de contrôle en haut des escaliers. Là, surchargez le transistor en appuyant sur le bouton indiqué.

Entrez dans la salle du noyau, au sud, là où vous devez affronter le directeur du complexe ainsi que son armée de cyborgs.

Après le combat, il ne vous reste plus qu’à insérer la graine dans le noyau puis à le surcharger en activant l’interrupteur sur la passerelle juste à côté. Enfin, reprenez la graine avant de quitter les lieux pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Mitraillette peu commune à très rare

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.